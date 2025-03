Werbung

be quiet! erneuert die Einstiegsklasse seiner Luftkühler - und stellt die Pure-Rock-3-Serie dabei sehr breit auf. Es gibt sogar erstmalig in dieser Klasse ein Pro-Modell, das mit seinem wuchtigen Dual-Tower-Aufbau für eine höhere Performance sorgen soll. Und auch A-RGB-Varianten dürfen nicht fehlen.

2020 haben wir mit dem Pure Rock 2 den damaligen Einsteigerkühler von be quiet! getestet. Das schlanke Single-Towermodell konnte mit seinem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Gerade die hochwertige Gestaltung und die geringe Lautstärke wussten zu überzeugen. 2022 folgte mit dem Pure Rock 2 FX eine Variante mit A-RGB-Leuchtring am Lüfter.

be quiet! läutet nun einen kompletten Generationenwechsel ein und bringt die Pure-Rock-3-Serie auf den Markt. Dabei gibt es zwei grundlegend unterschiedlich ausgelegte Modelle, die wiederum in verschiedenen Designvarianten angeboten werden. Der reguläre Pure Rock 3 ist weiterhin ein schlanker Single-Towerkühler. In der Standardvariante zeigt er sich in Schwarz, alternativ gibt es die LX-Variante mit beleuchtetem Light Wings LX 120mm PWM.

Neben Pure Rock 3 und Pure Rock 3 LX stellt be quiet! drei Ausführungen des Pure Rock Pro 3 vor - den silberfarbenen Pure Rock Pro 3, den schwarzen Pure Rock Pro 3 Black und den Pure Rock Pro 3 LX mit zwei A-RGB-Lüftern vom Typ Light Wings LX 120mm PWM. Dabei sind diese Pro-Modelle allesamt ausgewachsene Dual-Towerkühler mit zwei 120-mm-Lüftern. Während der Pure Rock 3 für Prozessoren mit einer TDP von bis zu 190 W ausgelegt sind, soll der Pure Rock Pro 3 bis zu 250 W bewältigen können.

be quiet! hat uns für einen Doppeltest sowohl einen Pure Rock 3 LX als auch einen Pure Rock Pro 3 in der Basisausführung zur Verfügung gestellt. Der Pure Rock 3 LX kommt zu einer UVP von 39,90 Euro auf den Markt. Noch günstiger ist innerhalb der neuen Kühlerserie nur der reguläre Pure Rock 3 für 34,90 Euro. Der Pure Rock Pro 3 kostet 49,90 Euro. Für den Pure Rock Pro 3 Black werden 54,90 Euro und für den Pure Rock Pro 3 LX 59,90 Euro aufgerufen.

Preislich ist die neue Kühlerserie sehr attraktiv: Der Pure Rock 3 liegt preislich trotz Inflation ungefähr auf dem Level der Vorgängergeneration (zum Testzeitpunkt kostete ein schwarzer Pure Rock 2 rund 36 Euro). Und auch der Pure Rock Pro 3 ist für einen Dual-Tower-Kühler vergleichsweise günstig. Der Aufpreis für die LX-Varianten fällt jeweils moderat aus.

be quiet! liefert Pure Rock 3 LX und Pure Rock Pro 3 jeweils mit Anleitung, Garantiehinweisen, Montagematerial und einem Satz Lüfterklammern aus. Beim Pro-Modell hängt einer der Serienlüfter ab Werk mit einem zweiten Satz Lüfterklammern am Kühler. Das Montagematerial zeigt sich beim Pure Rock 3 LX in Schwarz, beim Pure Rock Pro 3 ist es hingegen großteils silberfarben.