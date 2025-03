Werbung

Die Netac External SSD ZX20L ist der große kleine Bruder der bereits von uns getesteten ZX10. Mit nur 256 GB an Speicherkapazität aber einem USB-Anschluss mit USB 3.2 Gen 2x2 als Übertragungsprotokoll, zeigt die Netac ZX20L eine seltene Kombination. Wie sich die geringe Menge Speicher in Kombination mit dem schnellen Anschluss schlägt, könnt ihr in unserem Artikel nachlesen.

Nachdem wir letztes Jahr das USB-Gen-3.2-Gen-2-Modell, die ZX10 von Netac getestet haben, geht es in diesem Artikel um die ZX20L mit doppelter Anbindung. Wichtig ist hierbei der Zusatz L an der Produktbezeichnung, da es auch eine externe SSD mit der Bezeichnung ZX20 von Netac gibt, welche deutlich größer ist und ein anderes Produktdesign aufweist.

Mit USB-Gen3.2-2x2 als Anschlusstechnologie kann die Netac ZX20L External SSD in der Theorie eine maximale Transferrate von bis zu 2000 MB/s anbieten. Verfügbare Speicherkapazitäten sind 256 GB, 512 GB, 1 TB und 2 TB. Wir schauen uns das Modell mit 256 GB an und testen somit - das erste Mal seit nahezu einem Jahrzehnt - wieder eine externe SSD mit einer solch kompakten Größe.

Das Design des Aluminium-Gehäuses der ZX20L von Netac entspricht weitestgehend dem Vorgänger, außer, dass sich zum Kontrast von Schwarz und Silber die Farbe Rot als weiterer Akzent hinzugesellt hat. Analog zur ZX10 befindet sich auch wieder eine Kunstlederhülle im Lieferumfang sowie je ein USB-Typ-C-zu-A- und USB-Typ-C-zu-C-Kabel.

Technische Daten

Hersteller Netac Produkt ZX20L USB 3.2 Gen 2x2 External SSD, PN.: NT01ZX10-002T-32BK

Kapazität 256 GB Größe 102,0 x 30,0 x 9,2 mm (Hersteller) 102,2 x 29,7 x 9,4 mm (gemessen) Gewicht 37 g Material Aluminium-Legierung Schnittstelle USB 3.2 Gen 2 Kompatibel mit "Windows/Mac/Linux/Android" Betriebstemperatur 0°C ~ 70°C

Gewährleistung 5 Jahre Geschwindigkeit Lesen / Schreiben

2.000 / 2.000 MB/s

Die von uns gemessenen Maße unterscheiden sich nicht nur von der Herstellerangabe, sondern weichen auch von den Messungen der ZX10 ab.