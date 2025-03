Lexar Professional Go Portable SSD with Hub im Kurztest

Seite 1: Lexar Professional Go Portable SSD with Hub im Kurztest: Massenspeicher für Vlogger

Mit der Professional Go Portable SSD with Hub stellt Speicherexperte Lexar eine kompakte und besonders für die mobile Nutzung am Smartphone konzipierte SSD vor. Wie der Name bereits verrät, kommt der mobile Datenträger dabei mit einem zusätzlichen USB-Hub daher, der neben einer benutzerfreundlichen Halterung auch eine Erweiterung für Ladegerät und beispielsweise zusätzliche Beleuchtung ermöglicht. Ob sich der Massenspeicher dabei nur als mobiles Gimmick erweist oder auch als performante SSD, klären wir mit unserem Test.

In insgesamt vier Varianten bietet Lexar die Professional Go Portable SSD with Hub an. Es kann zwischen silberner und schwarzer Ausführung und Modellen mit einer Kapazität von 1 oder 2 TB ausgewählt werden. Unser silbernes Sample mit größtmöglichem Speichervolumen kann also als das Top-Modell betrachtet werden. In dem vergleichsweise großen Karton befinden sich gleich mehrere Zubehörteile neben der eigentlichen SSD. So finden wir den mit-namensgebenden Hub, sowie eine USB-C-Verlängerung mit Arretierung, eine kleine Aufbewahrungsbox mit Etiketten zur Beschriftung und eine Tasche sowie USB-C-Winkeladapter zur Verwendung an Smartphones. Gerade letzteres ist ohne Frage der Haupteinsatzzweck der SSD, wobei selbstverständlich auch eine klassische Verwendung an PC, Notebook oder Tablet möglich ist.

In den technischen Details hält sich Lexar wie auch die meisten anderen Anbieter von externen SSDs vorwiegend zurück. So werden keine Angaben zum verwendeten Flash-Speicher, USB-Controller oder ähnlichem gemacht. Dennoch wollen wir zunächst einen Blick auf die offiziellen Herstellerangaben werfen.



Modellbezeichnung Lexar Professional Go Portable SSD with Hub Verfügbare Modelle 1 TB

2 TB

Jeweils in schwarzer und silberner Ausführung Interface USB 3.2 Gen 2 Hub Interface 4x USB-C Maximale Geschwindigkeiten SSD: bis zu 1.050 MB/s lesend, bis zu 1.000 MB/s schreibend

HUB: 10 GBit/s Power Delivery Über den Hub können bis zu 30W geladen werden Abmessungen 68,8mm x 43,5mm x 8,25mm Gewicht SSD: 13 Gramm

SSD + Hub: 36 Gramm Garantie Fünf Jahre

Zusätzlich zu den Angaben zertifiziert Lexar die SSD nach IP65 als staub- und spritzwassergeschützt. In Verbindung mit den fünf Jahren Garantie ergibt sich dabei ein Vertrauen in den Massenspeicher, was bei Datenträgern stets ein Kaufargument sein kann. Dennoch ist es schade, dass wir keine Angaben zum verwendeten Flash oder ähnlichem sehen. Die SSD selbst ist zudem nicht zuletzt durch die IP65-Angabe verklebt und lässt sich nur öffnen, indem das Gehäuse zerstört wird. Daher mussten wir an dieser Stelle darauf verzichten.

Fokus liegt auf Einsatz am Smartphone

Wie bereits beschrieben sieht Lexar die hauptsächliche Verwendung seiner externen SSD vor allem beim Einsatz am Smartphone. Mittels den mitgelieferten USB-C-Winkeladaptern lässt sich die SSD dabei auf der Rückseite des Smartphones arretieren und stört dabei bei Aufnahmen kaum. Außerdem lässt sich mittels Hub auch die Anschlussvielfalt erweitern: mit bis zu 30 W kann das Smartphone auch während den Aufnahmen geladen werden und durch den weiteren USB-C-Anschluss können beispielsweise externe Mikrophone, Lichter oder sonstiges Zubehör verwendet werden. Dank bis zu 1.000 MB/s Schreibgeschwindigkeit soll dabei auch der Apple ProRes-Modus genutzt werden können. Auch wenn die Lexar-SSD mit Android-Geräten ebenfalls kompatibel ist, liegt der Fokus sicherlich auf den Apple-Modellen von iPhone 15 Pro/Max und 16 Pro/Max, da hier die Winkeladapter ideal aufliegen.