Werbung

Auch wenn viele Spieler sicherlich auf die X3D-Modelle der Ryzen-9000-Serie warten, so bringt AMD zunächst das bisher nur in den USA angebotene Modell Ryzen 5 7600X3D auf den deutschen Markt. Verkauft werden wird es exklusiv von Mindfactory und hier soll das Modell auch in Komplettsystemen verwendet werden. Wir haben uns die Leistung des Ryzen 5 7600X3D genauer angeschaut und vergleichen gegen die bisherigen X3D-Modelle sowie die schon vorgestellten Prozessoren der Ryzen-9000-Serie mit Zen-5-Architektur.

Der Test bzw. der Vergleich gestaltet sich allerdings etwas schwierig, denn mit dem Windows-Update KB5041587 haben Microsoft und AMD einige Leistungsoptimierungen eingepflegt, die auch für den Test des Ryzen 5 7600X3D zum Tragen kommen. Jetzt noch einen Test mit einer älteren Version (Post KB5041587 bzw. 24H2) zu bringen, macht wenig Sinn. Gute Vergleichsdaten haben wir schon, wenngleich wir in den kommenden Wochen die komplette Palette an AMD- und Intel-Prozessoren erneut testen werden. Dabei spielt auch eine Rolle, dass AMD am AGESA-Update 1.2.0.2 arbeitet, welches auch noch einige Auswirkungen haben soll.

Nun aber zum Ryzen 5 7600X3D, der seit wenigen Tagen für 329 Euro (Link führt zu Mindfactory) erhältlich ist. Der Ryzen 7 7800X3D kostet aktuell 390 Euro.

Die Ryzen-7000-Prozessoren (Raphael, Zen 4) im Überblick Modell Kerne /

Threads CCDs Basis-Takt Boost-Takt L2

Cache L3

Cache TDP Ryzen 9 7950X3D 16 / 32 2 4,2 GHz 5,6 GHz 16x 1 MB 1x 96 MB

1x 32 MB 120 W Ryzen 9 7950X 16 / 32 2 4,5 GHz 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB 170 W Ryzen 9 7900X3D 12 / 24 2 4,4 GHz 5,6 GHz 12x 1 MB 1x 96 MB

1x 32 MB 120 W Ryzen 9 7900X 12 / 24 2 4,7 GHz 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB 170 W Ryzen 9 7900 12 / 24 2 3,7 GHz 5,4 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB 65 W Ryzen 7 7800X3D 8 / 16 1 4,2 GHz 5,0 GHz 8x 1 MB 96 MB 120 W Ryzen 7 7700X 8 / 16 1 4,5 GHz 5,4 GHz 8x 1 MB 32 MB 105 W Ryzen 7 7700 8 / 16 1 3,8 GHz 5,3 GHz 8x 1 MB 32 MB 65 W Ryzen 5 7600X3D 6 / 12 1 4,1 GHz 4,7 GHz 6x 1 MB 96 MB 65 W Ryzen 5 7600X 6 / 12 1 4,7 GHz 5,3 GHz 6x 1 MB 32 MB 105 W Ryzen 5 7600 6 / 12 1 3,8 GHz 5,1 GHz 6x 1 MB 32 MB 65 W Ryzen 5 7500F 6 / 12 1 3,7 GHz 5,0 GHz 6x 1 MB 32 MB 65 W

Als X600-Modell bietet der Ryzen 5 7600X3D sechs Kerne. Zu den 32 MB L3-Caches des CCDs kommen die aufgesetzten 64 MB des 3D V-Cache hinzu, sodass sich die sechs Kerne insgesamt 96 MB teilen können. Anders als der Ryzen 5 7600X ist der Ryzen 5 7600X3D von 105 auf 65 W TDP herabgestuft worden.

Dies zeigt sich auch an den von AMD angegebenen Taktraten für dieses Modell. Der Basis-Takt liegt mit 4,1 GHz deutlich unter dem, was der Ryzen 5 7600X anzubieten hat, aber auch im erwartbaren Bereich für die Klassifizierung mit 65 W. Der Boost-Takt wird mit 4,7 GHz angegeben, was noch einmal 300 MHz weniger als beim Ryzen 7 7800X3D sind. Wir sind gespannt wie sich die TDP von 65 W und der maximale Takt in den Benchmarks auswirken wird.