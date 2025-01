Werbung

Mit der 5000er-Serie ist AVM nun seit längerer Zeit auch im FTTH-Bereich unterwegs, auch wenn dessen Ausbau in Deutschland noch nicht zügig genug von statten geht und die DSL-Anschlüsse noch deutlich in der Überzahl sind. Mit der noch jungen FRITZ!Box 5690 Pro als neues Glasfaser-Flaggschiff verfolgt AVM die Absicht, ein Hybrid-WLAN-Router auf die Beine zu stellen, der sowohl über ein VDSL- als auch ein Glasfaser-Modem verfügt. Die Idee dahinter ist simpel. Während der Käufer noch auf seinen FTTH-Anschluss wartet, kann die FRITZ!Box 5690 Pro ohne Probleme am schon vorhandenen (V)DSL-Anschluss verwendet werden. AVM geizt auch beim WLAN nicht, denn die FRITZ!Box 5690 Pro bringt richtiges WiFi 7 mit.

Zwar hat AVM mit der FRITZ!Box 7690 einen WLAN-Router mit VDSL-Modem ins Sortiment aufgenommen. Allerdings bringt die FRITZ!Box 7690 kein Glasfaser-Modem mit. Im Falle eines zukünftigen FTTH-Anschlusses würde sich die FRITZ!Box 7690 einzig über den WAN-Port weiter betreiben lassen, der dann an den Optical Network Transmitter angeschlossen ist. Der Vorteil der FRITZ!Box 5690 Pro hierbei ist hingegen, dass sie sowohl ein VDSL- als auch ein Glasfaser-Modem mitbringt. Geht der Käufer zunächst mittels VDSL Vectoring oder gar mittels Super-Vectoring ins Internet, kann er die FRITZ!Box 5690 Pro direkt in Betrieb nehmen. Wenn dann eines Tages der FTTH-Ausbau erfolgt ist, kann der Käufer direkt auf das Glasfaser-Modem umswitchen.

Für den Glasfaser-Betrieb hat AVM an der FRITZ!Box 5690 Pro einen SFP-Anschluss (Small Form-Factor Pluggable) angebracht. Egal, ob der vorliegende FTTH-Anschluss mittels AON (Active Optical Network) oder GPON (Gigabit Passive Optical Network) realisiert wurde, für jeden Einsatz liefert AVM einen passenden SFP-Transceiver mit, der einfach eingesteckt werden kann.

Die technischen Daten der AVM FRITZ!Box 5690 Pro in der Übersicht Modell AVM FRITZ!Box 5690 Pro Straßenpreis ab 369 Euro Homepage www.avm.de Technische Daten Internet - FTTH über GPON oder AON

- VDSL- oder ADSL-Anschluss

- Super-Vectoring (35b) bis 300 MBit/s

- Vectoring (Full Vectoring) bis 100 MBit/s

- Unterstützt VDSL Long Reach

- Firewall/NAT, DHCP-Server, DynDNS Client, UPnP

- Unterstützt IPv6 für Internet, Heimnetz und Telefonie

- Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe

- Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec) WAN 1x SFP (bis 1 GBit/s)

1x RJ45 für DSL bis Super Vectoring (35b)

1x 2,5 GBit/s (alternativ im LAN-Mode) LAN 4x Gigabit-Ethernet

1x 2,5 GBit/s (alternativ im WAN-Mode) Telefonie - DECT-Basisstation für bis zu 6 Handgeräte

- 1x RJ11 oder TAE-Port für analoge Telefone, Anrufbeantworter und Fax WLAN - WLAN BE (Wi-Fi 7) mit bis zu 11.53 GBit/s (6 GHz)

- WLAN BE (Wi-Fi 7) mit bis zu 5,76 GBit/s (5 GHz)

- WLAN AX (Wi-Fi 6) mit bis zu 1,2 GBit/s (2,4 GHz)

- 4x4 (2,4 GHz), 4x4 (5 GHz), 4x4 (6 GHz) mit MU-MIMO

- ab Werk mit aktivierter WPA2/WPA3-Verschlüsselung

- WLAN-Gastzugang Anschlüsse 4x Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Base-T)

1x SFP (bis 1 GBit/s)

1x DSL-Anschluss

1x USB 3.2 Gen1 für Speicher und Drucker

1x RJ11 oder TAE-Port für analoge Telefone, Anrufbeantworter und Fax Abmessungen (B x H x T) 268 x 170 x 75 mm Lieferumfang FRITZ!Box 5690 Pro

Netzteil

4 m langes Glasfaserkabel

4 m langes DSL-Anschlusskabel

FRITZ!SFP-AON-Transceiver

FRITZ!SFP-GPON-Transceiver

1,5 m langes LAN-Kabel

Installationsanleitung

Mit diesen technischen Eigenschaften steht fest, dass die FRITZ!Box 5690 Pro das eigentliche Flaggschiff darstellt und die ebenfalls neue FRITZ!Box 7690 in vielen Punkten in den Schatten stellt. Dabei ist nicht nur das verbaute VDSL- und Glasfaser-Modem gemeint, sondern auch die Integration eines WiFi-7-Chipsatzes, der bei der FRITZ!Box 5690 Pro auch das 6-GHz-Frequenzband miteinschließt. Allein im 6-GHz-Band werden laut AVM bis zu 11,52 GBit/s erreicht. Hinzu kommt das 5-GHz-Band bis knapp 5,8 GBit/s. Beide Netze agieren mit dem 802.11be-Standard, der für WiFi 7 steht. Einzig das 2,4-GHz-Band arbeitet nach 802.11ax (WiFi 6) und kommt bis auf 1,2 GBit/s. Erreicht werden solche hohen Transferraten dank der 4x4-Konfiguration und gerade beim 6-GHz-Band dank der Kanalbandbreite von 320 MHz.

Diese ganzen Features wirken sich natürlich auch auf den Endkundenpreis aus. Das neue Flaggschiff, die FRITZ!Box 5690 Pro wechselt seinen Besitzer für einen Preis von beachtlichen 369 Euro. Im Gegenzug bekommt der Anwender die auf dem Papier leistungsstärkste FRITZ!Box, die sowohl für aktuelle VDSL- und (zukünftige) FTTH-Anschlüsse geeignet ist und damit auch eine gewisse Zukunftssicherheit bietet.

Schauen wir uns die FRITZ!Box 5690 Pro auf der nächsten Seite daher einmal genauer an.