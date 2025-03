Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure testeten nicht nur den MSI MPG 272URXDE QD-OLED oder die KLEVV CRAS V RGB und URBANE V RGB und das MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI, sondern auch drei Custom-Modelle der NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti von ASUS, Gigabyte und MSI und die MSI MAG CoreLiquid A15 360. Die Creative Zen Hybrid SXFI hatten sie ebenso ausprobiert, wie das Phanteks Evolv X2 und die Corsair Vengeance RGB auf dem Testprogramm. Zu guter Letzt hatten sie Kingdom Come Deliverance 2 angespielt und die ASUS ROG Harpe Ace Extreme auf dem Prüfstand.

Donnerstag, 20.02.2025: MSI MPG 272URXDE QD-OLED im Test

Die QD-OLED-Technik geht in die nächste Runde: Zur CES 2025 wurden die ersten Geräte vorgestellt, die die UHD-Auflösung im 27-Zoll-Format bringen, also mit einer gesteigerten Pixeldichte aufwarten können. Nur wenige Wochen später haben wir den MSI MPG 272URXDE QD-OLED im Test, der zeigt, dass vieles von der Vorgängergeneration wiederzufinden ist, es im Detail aber manche Verbesserung gibt... [weiterlesen]

Donnerstag, 21.02.2025: Drei (zu teure) Modelle der GeForce RTX 5070 Ti im Test

Nachdem wir uns gestern mit der MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X das Einstiegs-Modell der GeForce RTX 5070 Ti zum Einstiegspreis angeschaut haben, folgen heute die Custom-Modelle. Dabei handelt es sich jeweils um eine Karte von ASUS, Gigabyte und weiteres Modell von MSI. Bei einer ausreichenden Verfügbarkeit sollen diese teurer als die 879 Euro der unverbindlichen Preisempfehlung von NVIDIA und seinen Partnern sein. Ob sich der Aufpreis im Hinblick auf die Leistung, bessere Kühlung oder sonstige Funktionen lohnt, soll Bestandteil dieses Tests sein... [weiterlesen]

Freitag, 21.02.2025: KLEVV CRAS V RGB und URBANE V RGB im Test

Bei DDR5-Speicher hat der gewillte Käufer inzwischen eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Kits, die sich in Takt, Timings, Spannung, Kapazität und Optik unterscheiden. Heute wollen wir uns zwei Speicherkits von KLEVV anschauen, die sich beide im Bereich von 7.000+ MT/s bewegen und beide über eine RGB-Beleuchtung verfügen. Wo die Unterschiede in der Leistung zu suchen sind und was die Serien ausmachen – dazu mehr in diesem Test... [weiterlesen]

Freitag, 21.02.2025: MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI im Test

Schon seit vielen Jahren gehören bei MSI die TOMAHAWK-Modelle aus der MAG-Serie zu den beliebten Platinen, egal ob nun mit einem Intel- oder AMD-Sockel. Von MSI haben wir das MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI erhalten, das bei vielen Interessenten den Sweetspot aus Preis, Leistung und Ausstattung treffen könnte. Wir haben die Platine getestet... [weiterlesen]

Sonntag, 23.02.2025: MSI MAG CoreLiquid A15 360 im Test

Die MSI MAG CoreLiquid A15 360 zeigt sich mit einem markanten Design und mit konsequenter Beleuchtung. MSI legt aber auch besonderen Wert auf nutzerfreundliche Lösungen wie die UNI Bracket und eine effektive Verkabelung... [weiterlesen]

Montag, 24.02.2025: Creative Zen Hybrid SXFI ausprobiert

Creative Labs aus Singapur hat sich auf die Entwicklung von Multimedia und Hardware spezialisiert. Mit dem Creative Zen Hybrid SXFI stellt die Firma ihre neuesten kabellosen Over-Ear-Kopfhörer mit Super X‑Fi Technologie vor... [weiterlesen]

Montag, 24.02.2025: Phanteks Evolv X2 im Test

Mit seiner gläsernen Außenhülle und dem dahinter sichtbaren Aluminium bietet das Phanteks Evolv X2 eine einzigartige Optik. Aber sieht das Gehäuse nur gut aus, oder kann es auch in der Praxis überzeugen... [weiterlesen]

Dienstag, 25.02.2025: Kingdom Come Deliverance 2 angespielt

Im Februar 2018 erschien das Einzelspieler-Rollenspiel Kingdom Come Deliverance damals für PC, Playstation 4, Xbox One, Amazon Luna und Nintendo Switch. Der Realismus und die Story überzeugten viele Spieler. Technische Probleme überschatteten die Wertungen jedoch. Der zweite Teil erschien fast genau sieben Jahre später, im Februar 2025. Die Entwickler wollen damit die Geschichte weiterführen und den Erfolg des Vorgängers übertreffen... [weiterlesen]

Mittwoch, 26.02.2025: Corsair Vengeance RGB mit 8.400 MT/s im Test

CUDIMM sollte die Tür hin zu höheren Taktraten beim Arbeitsspeicher öffnen, doch es kam anders als gedacht, denn auch ohne eigenen Taktgeber erreichen die Module inzwischen weit mehr als 8.000 MT/s. Heute schauen wir uns dennoch den Corsair Vengeance RGB CUDIMM mit 8.400 MT/s bei Timings von CL40-52-52-135 genauer an und beleuchten, welches Leistungsplus der Nutzer erwarten kann... [weiterlesen]

Mittwoch, 26.02.2025: ASUS ROG Harpe Ace Extreme und Mini im Test

Die ASUS ROG Harpe Ace Extreme und Mini nutzen zwar den gleichen Sensor, weisen ansonsten aber teils deutliche Unterschiede auf. Wir haben die beiden Modelle im Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 27.02.2025: ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM im Test

Der ASUS ROG Swift PG27UCDM setzt auf das neue QD-OLED-Panel der vierten Generation von Samsung, das die UHD-Auflösung mit dem 27-Zoll-Format kombiniert und dank 240 Hz eine erstklassige Gaming-Performance verspricht. Darüber hinaus integriert ASUS eine maximale Ausstattung samt Näherungssensor, was Burn-In-Effekte weiter minimieren soll. Wir haben dem Neuzugang in unserem Test ausgiebig auf den Zahn gefühlt... [weiterlesen]

Freitag, 28.02.2025: INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 im Test

Seit rund einer Woche ist die NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti auf dem Markt. Nachdem wir uns bereits die ersten Custom-Modelle von ASUS, Gigabyte und MSI näher angeschaut hatten, traf kürzlich mit der INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 ein weiterer Ableger in der Redaktion ein, der sich als Einstiegsmodell preislich und technisch an den NVIDIA-Vorgaben orientiert, jedoch mit einem eigenen und doch sehr kompakten Kühlsystem ausgerüstet ist. Wie sich das Modell in der Praxis schlägt, erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]