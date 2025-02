Werbung

Creative Labs aus Singapur hat sich auf die Entwicklung von Multimedia und Hardware spezialisiert. Mit dem Creative Zen Hybrid SXFI stellt die Firma ihre neuesten kabellosen Over-Ear-Kopfhörer mit Super X‑Fi Technologie vor.

Das Headset lässt sich entweder über Bluetooth oder kabelgebunden verwenden und richtet sich an den Einsatz mit mobilen Geräten oder im Heimkino, beziehungsweise am PC. Der Hersteller gibt "Arbeit und Studium, Filme und Musik" als empfohlene Verwendung an. Zwei spezielle Apps sollen eine individuell anpassbare Hörerfahrung ermöglichen. Wir haben ein Testgerät von Creative Labs erhalten und uns selbst ein Bild gemacht.

Verpackung & Lieferumfang

Das Zen Hybrid SXFI kommt in einem eher schlichten Pappkarton. Darauf zu sehen, sind bereits das Headset in der gewünschten Farbe und die technischen Details. Im Karton findet sich ein Plastikschuber, der alles an Ort und Stelle halten soll. Zum Lieferumfang zählen neben dem eigentlichen Headset noch ein Beutel für den Transport, die Anleitung und zwei Kabel. Dabei handelt es sich um ein 3,5-mm-AUX-Kabel und ein USB-C-auf-USB-A-Kabel. Das USB-Kabel kann sowohl für den Ladevorgang als auch zum kabelgebundenen Anschluss des Headsets genutzt werden. Wer lieber den AUX-Port nutzt oder keinen USB-Anschluss am Zielgerät hat, kann das AUX-Kabel verwenden.

Technische Daten