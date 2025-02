Werbung

Nachdem wir uns gestern mit der MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X das Einstiegs-Modell der GeForce RTX 5070 Ti zum Einstiegspreis angeschaut haben, folgen heute die Custom-Modelle. Dabei handelt es sich jeweils um eine Karte von ASUS, Gigabyte und weiteres Modell von MSI. Bei einer ausreichenden Verfügbarkeit sollen diese teurer als die 879 Euro der unverbindlichen Preisempfehlung von NVIDIA und seinen Partnern sein. Ob sich der Aufpreis im Hinblick auf die Leistung, bessere Kühlung oder sonstige Funktionen lohnt, soll Bestandteil dieses Tests sein.

In diesem Artikel schauen wir uns drei Custom-Modelle der GeForce RTX 5070 Ti an. Bei diesen handelt es sich um die ASUS TUF GeForce RTX 5070 Ti OC, Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC und MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio. In den Benchmarks natürlich ebenfalls enthalten ist die MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X als Einstiegs-Modell.

Die Details der Blackwell-Architektur sind bereits ausführlich besprochen worden. Alle bisherigen Tests der Founders Editionen und Partnerkarten sind in unseren Grafikkarten-Tests zu finden.

Die grundsätzliche Ausrichtung der GeForce RTX 5070 Ti könnt ihr im Fazit des gestrigen Artikels finden. Wie schon in den vorherigen Generationen gilt: Wer bereits den direkten Vorgänger besitzt, kann das neue Modell überspringen oder muss zu einer schnelleren Modellvariante der Serie greifen. Zu einem Preis von 879 Euro ist die GeForce RTX 5070 Ti aber eine denkbare Kaufempfehlung für Nutzer, die bisher eine Grafikkarte einer älteren Generation einsetzen und eben nicht bereit sind, 1.000 Euro und mehr auszugeben.

Diese Preisgrenze von 1.000 Euro wird für die von uns heute getesteten Modelle aber eine Rolle spielen, denn damit rücken diese Modelle nahe an die GeForce RTX 5080 für 1.169 Euro heran – wenn man denn ein solches Modell bekommt.

Nun aber zu den technischen Daten der Modelle der GeForce RTX 5070 Ti:

Gegenüberstellung der Modelle

ASUS TUF GeForce RTX 5070 Ti OC Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio Preis 1.099 Euro - 1.099 Euro

Boost-Takt 2.610 MHz 2.588 MHz 2.580 MHz Power-Limit 300 W 300 W 300 W Power-Limit-Spanne 250 bis 330 W 250 bis 350 W

250 bis 330 W Abmessungen 329 x 140 x 62,5 mm 340 x 140 x 70 mm 338 x 150 x 50 mm Slotanzahl 3,25 3,5 2,5 Anzahl der Lüfter 3 3 3 Lüfterdurchmesser 100 mm 105 mm 95 mm An/Abschalttemperatur 56 / 40 °C 56 / 38 °C 58 / 40 °C Anlaufdrehzahl ~ 500 RPM ~ 800 RPM ~ 800 RPM Last-Drehzahl ~ 1.1070 RPM ~ 1.000 RPM ~ 1.110 RPM Dual-BIOS Ja Ja Ja

Für alle drei Modelle sehen die Hersteller ein Power-Limit von 300 W vor. Die Vorgaben für den Boost-Takt fallen unterschiedlich aus, aber in den Benchmarks werden wir dann sehen, welches der Modelle das Schnellere ist. Kleinere Unterschiede gibt es für den Bereich des Power-Limits, der vom Käufer einer solchen Karte gewählt werden kann. 250 W sind jeweils das Minimum. Die ASUS TUF GeForce RTX 5070 Ti OC und MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio können bis 330 W aufgedreht werden, die Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC ermöglicht sogar bis zu 350 W.

Größere Unterschiede gibt es natürlich in der Optik und den Abmessungen. Diese sind allesamt in der Tabelle zu finden. Die MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio baut mit 2,5 Slots am wenigsten auf. Zwischen fast 330 und 340 mm in der Länge erreichen alle Karten. Die Anzahl der Lüfter beläuft sich auf jeweils derer drei. Die Durchmesser der Lüfter reichen von 95 bis 105 mm.

Einen semipassiven Betrieb ermöglichen alle Modelle. Dieser funktioniert in der Praxis auch problemlos. Mit einem Dual-BIOS eröffnen die Hersteller die Möglichkeit, ein gewisses Profil der Lüftersteuerung zu wählen. In nachfolgender Tabelle findet ihr die Standard-Einstellungen und in den Messungen zeigen wir die Unterschiede auf.

Gegenüberstellung der BIOS-Einstellungen

Standard-Limit Min. / Max. ASUS TUF GeForce RTX 5070 Ti OC (Q-Mode) 300 W 250 / 330 W ASUS TUF GeForce RTX 5070 Ti OC (P-Mode) * 300 W 250 / 330 W Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC (Silent) 300 W 250 / 350 W Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC (Performance) * 300 W

250 / 350 W

MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio (Silent) * 300 W 250 / 330 W MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio (Gaming) 300 W 250 / 330 W

In den mit * markierten Einstellungen werden die Karten vom Hersteller ausgeliefert. MSI entscheidet sich bei der GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio für das Silent-BIOS, während ASUS und Gigabyte jeweils das Performance-BIOS für den Auslieferungszustand wählen.

ASUS TUF GeForce RTX 5070 Ti OC

Als erstes werfen wir einen Blick auf die ASUS TUF GeForce RTX 5070 Ti OC. Neben der Prime-Serie als günstigste Variante positioniert ASUS die TUF-Serie darüber. ROG-Varianten der GeForce RTX 5070 Ti wird es später auch noch geben. Da ASUS uns die Preise allesamt genannt hat, wollen wir diese einmal aufführen:

ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti: 879 Euro

ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti OC: 889 Euro

ASUS TUF GeForce RTX 5070 Ti: 1.089 Euro

ASUS TUF GeForce RTX 5070 Ti OC: 1.099 Euro

Die ASUS TUF GeForce RTX 5070 Ti OC kommt in der aktuell dafür typischen Designsprache daher. Die Abmessungen belaufen sich auf 329 x 140 x 62,5 mm und damit belegt die Karte mehr als drei Slots. Drei Axiallüfter mit einem Durchmesser von 100 mm kümmern sich um die notwendige Frischluft. Auf der Rückseite kommt eine Backplate aus Metall zum Einsatz, die im hinteren Drittel offen gestaltet ist. Auf der Stirnseite zu finden sind der 12V-2x6-Anschluss sowie der BIOS-Switch. Ebenfalls hier zu finden ist das einzige RGB-Element: Das beleuchtete TUF-Logo im hinteren Ende der Stirnseite.

Bei den Display-Ausgängen geht ASUS für gewöhnlich einen etwas anderen Weg und so verbaut man dreimal DisplayPort 2.1 und zweimal HDMI 2.1a.

ASUS verlangt für die TUF GeForce RTX 5070 Ti OC 1.099 Euro.

Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC

Zweites Modell in diesem Test ist die Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC. Als Einstiegs-Modell sieht Gigabyte die Windforce-Serie vor, darüber finden sich die Aero-, Eagle- und eben die Gaming-Serie. Darüber wird es auch noch eine AORUS-Master-Karte geben. Preise nennt Gigabyte nicht. Dies überlässt man dem Markt.

Mit 340 x 140 x 70 mm ist die Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC das größte Modell der GeForce RTX 5070 Ti in diesem Vergleich. Den Lüfter wird etwas mehr Platz geboten und so kommen diese auf einen Durchmesser von 105 mm. Das Design darf als zurückhaltend beschrieben werden, denn Gigabyte sieht für die Vorder- und Rückseite weitestgehend die Farbe Schwarz vor.

Die Backplate aus Metall ist im hinteren Drittel offen, sodass der letzte der drei Lüfter seinen Luftstrom ohne Hindernisse durch den Kühler blasen kann. In Richtung der Stirnseite biegt Gigabyte die Backplate elegant um die Ecke und stabilisiert die Karte damit. Hier vorzufinden sind auch der 12V-2x6-Anschluss und direkt daneben der BIOS-Schalter.

Die Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC bietet sowohl um die Lüfter herum die sogenannte Halo-RGB-Beleuchtung wie auch auf der Stirnseite ein beleuchtetes Element. Eine gewisse Individualität will Gigabyte durch ein Schiebeelement bieten, welches vor die RGB-Beleuchtung geschoben werden kann. Anstatt eines beleuchteten Streifens wird dann der Gigabyte-Schriftzug beleuchtet. Die Konstruktion wirkt aber nicht besonders hochwertig und es hätte diese Funktion unserer Meinung nach nicht gebraucht.

Auf der Slotblende bietet die Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC dreimal DisplayPort 2.1 und einmal HDMI 2.1a.

MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio

Letzter Vertreter in diesem Vergleich ist die MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio. Gestern haben wir uns mit der GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X das Einstiegs-Modell von MSI angeschaut. Zwischen der Ventus- und Gaming-Trio-Serie wird es auch noch eine Inspire-Serie geben. Darüber positioniert sich noch eine Vanguard-Karte.

Auch MSI konnte uns im Vorfeld die Preise zu den Modellen nennen:

MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Ventus 3X OC: 879 Euro

MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Inspire 3X OC Plus: 1.089 Euro

MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio: 1.099 Euro

MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Vanguard SOC Launch Edition: 1.119 Euro

Elegant in Schwarz und Dunkelgrau, dazu gebürstete Oberflächen und Kunststoff in Rauchglas-Optik – so kommt die MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio daher. Die Abmessungen der Karten belaufen sich auf 338 x 150 x 50 mm und damit belegt diese Karten auch nur 2,5 Slots. Auf der Rückseite sind gleich zwei Elemente auffällig: Einerseits ist die Backplate zu weiten Teilen mit einer gebürsteten Oberfläche versehen und dann gibt es auch noch einen MSI-Drachen mit Regenbogen-Oberfläche, was auf einem der Bilder der oben eingebundenen Galerie gut zu erkennen ist.

Darüber hinaus gibt es auf der Stirnseite der Karte den üblichen 12V-2x6-Anschluss und auch einen BIOS-Schalter. An RGB-Elementen vorhanden sind auf der Front drei Streifen, die im Betrieb leuchten und die sich bis auf die Stirnseite ziehen. Auf der Slotblende angeboten werden dreimal DisplayPort 2.1 und einmal HDMI 2.1a.