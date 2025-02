Werbung

Die MSI MAG CoreLiquid A15 360 zeigt sich mit einem markanten Design und mit konsequenter Beleuchtung. MSI legt aber auch besonderen Wert auf nutzerfreundliche Lösungen wie die UNI Bracket und eine effektive Verkabelung.

Als Teil der MAG-Serie (MSI Arsenal Gaming) ist die MAG CoreLiquid A15 360 bei MSI ein Mainstream-Produkt, das auch für intensiveren Gaming-Einsatz geeignet sein soll. Mit dem kantigen Design der Kühler-Pumpeneinheit will man offenbar Spieler ansprechen. Dafür spricht auch die konsequente A-RGB-Beleuchtung von Pumpendeckel und Lüftern.

Mit Maßnahmen wie den CycloBlade-9-Lüftern und einem optimierten Radiator möchte MSI aber auch an der Performance-Schraube drehen. Beachtlich ist in diesem Zusammenhang auch, dass der AiO-Kühlung ein Offset-Kit beiliegt. Damit kann die Kühler-Pumpen-Einheit in zwei Positionen versetzt montiert werden. MSI möchte damit dem verschobenen Hotspot aktueller Intel LGA 1851-Prozessoren gerecht werden. Man gibt an, dass die Temperatur so um bis zu 4,8 K gesenkt werden kann. Eine vergleichbare Lösung gibt es von Arctic mit dem Intel LGA1700/1851 Offset Contact Frame. Auf einem Core Ultra 9 285K führte Arctics Offset-Kit in unserem Kurztest auch tatsächlich zu einer effektiveren Kühlung.

MSI bringt die MAG CoreLiquid A15 360 zu einem attraktiven Preis auf den Markt. Die UVP wird mit 99 Euro angegeben, sie liegt also knapp unter der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke. Noch günstiger wird das 240-mm-Modell mit einer UVP von 79 Euro. Beide Modellen sollen zeitnah verfügbar werden.

MSI liefert die AiO-Kühlung mit Regulatorikhinweisen, dem Montagematerial und einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste aus. Unter dem Montagematerial befindet sich auch das Offset-Kit. Eine Anleitung gehört nicht zum Lieferumfang, wird aber zumindest online bereitgestellt.