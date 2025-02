Hat alles, was man braucht

MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI im Test: Hat alles, was man braucht

Schon seit vielen Jahren gehören bei MSI die TOMAHAWK-Modelle aus der MAG-Serie zu den beliebten Platinen, egal ob nun mit einem Intel- oder AMD-Sockel. Von MSI haben wir das MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI erhalten, das bei vielen Interessenten den Sweetspot aus Preis, Leistung und Ausstattung treffen könnte. Wir haben die Platine getestet.

MSIs TOMAHAWK-Mainboards bieten für den Grundbetrieb alles Wichtige an Anschlussmöglichkeiten bereit und verzichtet auf extravagante Extras, die in den teilweise deutlich teureren Mainboards angeboten werden. Und bis auf einen Punkt hat der Hersteller den wichtigsten Onboard-Komfort berücksichtigt, sodass die allermeisten Anwender durchaus zufriedengestellt werden dürften. PCIe 5.0 gibt es einerseits auf einem PEG-Slot und auf zwei M.2-M-Key-Steckplätzen, wenn ein Ryzen-7000/9000-Prozessor im Sockel AM5 sein Unwesen treibt. Schauen wir uns das MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI demnach mal genauer an.

Bei der optischen Aufmachung des MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI gibt es keine Überraschung. Das PCB selbst hat die ATX-Abmessungen erhalten und ist schwarz. Dies gilt auch für alle verbauten Kühlkörper. Farbliche Akzente setzt MSI in der Farbe Neongrün.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI Mainboard-Format ATX CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

1x 8-Pin PCIe VRM-Ausstattung 17 Phasen (14+2+1)



Spannungswandler:

14x Monolithic Power Systems MP87670 (VCore, 80A)

2x Monolithic Power Systems MP87670 (SoC, 80A)

1x Alpha & Omega AOZ5516QI (Misc, 55A)



PWM-Controller:

1x Monolithic Power Systems MP2857, max. 12 Phasen, VCore, SoC)

1x RichTek RT3672EE, max. 2 Phasen, Misc)



Preis

ab 259 Euro Webseite MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MT/s (1DPC) Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):

Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16

Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8

Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4



1x PCIe 3.0 x16 (x1) über AMD B850

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD B850 (shared) Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1064



1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8000)

1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8700/8600/8400), bis PCIe 4.0 x2 (Ryzen 8500/8300)



1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B850

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x2 über AMD B850 (shared) USB CPU:

2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)



Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)

3x USB 3.2 Gen2 (3x extern)

1x USB 3.2 Gen1 (1x extern)

8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)



Genesys GL3523 (Hub):

4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Qualcomm FastConnect 7800, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4

Thunderbolt - LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: unten rechts in der Ecke auf der Unterseite

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin Combo-Header (Pumpe oder Lüfter)

6x 4-Pin System-FAN/Pump-Header

Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, PCIe-Release-Button



Extern: Flash-BIOS-Button, Clear CMOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Installation-Guide

Shout-Out-Flyer (auf dem Bild nicht enthalten)

EU-Regulierungshinweise

ein SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

1-zu-3-EZ-CONN-Cable

Front-Panel-Kabel

drei M.2-Clips

M.2-Clip-Entferner

MSI-Sticker

Abseits des Quick-Installation-Guides und der EU-Regulierungshinweise legt MSI dem MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI außerdem je ein SATA-, ein 1-zu-3-EZ-CONN- und ein Front-Panel-Kabel bei. Jedoch konnten wir auch drei M.2-Clips und dazu den passenden Entferner, die WLAN-Antenne sowie ein paar MSI-Sticker ausfindig machen.