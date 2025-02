Werbung

Mit seiner gläsernen Außenhülle und dem dahinter sichtbaren Aluminium bietet das Phanteks Evolv X2 eine einzigartige Optik. Aber sieht das Gehäuse nur gut aus, oder kann es auch in der Praxis überzeugen?

Das ursprüngliche Evolv X war 2018 ein schickes Enthusiastengehäuse, das äußerlich vor allem matte Aluminiumflächen zeigte. Ein Glasseitenteil erlaubte den Einblick in den Innenraum. Das neue Evolv X2 ist nun deutlich mehr Showgehäuse. Beide Seitenteile und die Front bestehen aus Glas. Aluminium findet trotzdem weiterhin Verwendung - aber als Designelement hinter den Glasflächen.

Bei Showgehäusen mit großen Glasflächen ist die Kühlung eine besondere Herausforderung. Das Evolv X2 kann weder an der Front noch an den Seiten Lüfterplätze bieten. Phanteks ist trotzdem zuversichtlich, dass Hardware im Inneren gut gekühlt werden kann. Dafür setzt man vor allem auf einen vertikalen Luftstrom mit je drei 120-mm-Lüfterplätzen am Boden und unter dem Deckel. Wasserkühlungsnutzer können zumindest einen 360-mm-Deckelradiator verbauen

Das Evolv X2 wird von den meisten Händlern in den beiden Farbvarianten Brushed Black und Silver White angeboten. Caseking-exklusiv ist eine schwarz-goldene Farbvariante, die wir auch im Test zeigen werden. Die kostet genauso wie die weiße Variante 159,90 Euro. Die schwarze Variante ist mit 149,90 Euro 10 Euro günstiger.

Als Zubehör legt Phanteks eine praktische Sortierbox mit dem Montagematerial, eine Anleitung, Garantiehinweise, einen A-RGB-Adapter, schwarze Kabelbinder und ein Putztuch bei. Das Putztuch wird man durch die großen Glasflächen öfters benötigen.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: