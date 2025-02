Werbung

Die QD-OLED-Technik geht in die nächste Runde: Zur CES 2025 wurden die ersten Geräte vorgestellt, die die UHD-Auflösung im 27-Zoll-Format bringen, also mit einer gesteigerten Pixeldichte aufwarten können. Nur wenige Wochen später haben wir den MSI MPG 272URXDE QD-OLED im Test, der zeigt, dass vieles von der Vorgängergeneration wiederzufinden ist, es im Detail aber manche Verbesserung gibt.

Die QD-OLED-Technik konnte uns im letzten Jahr überzeugen und brauchte viele Monitore auf unsere Schreibtische, die der eierlegenden Wollmilchsau für Gamer schon recht nahekamen. Während es das 27-Zoll-Format bislang nur mit WQHD-Auflösung, dafür mit schnellen 360 Hz gab, ändert sich dies 2025. Das erste Panel der vierten QD-OLED-Generation besitzt 3.840 x 2.160 Bildpunkte im 27-Zoll-Format und kommt damit auf eine Pixeldichte von 166 ppi, was in einer sichtbar gesteigerten Bildschärfe resultiert. Die Wiederholfrequenz sinkt hingegen auf 240 Hz, wie wir es von vielen der 32-Zoll-Modelle kennen. Für die allermeisten Spieler sollte das problemlos ausreichen.

Aber auch an anderer Stelle möchte Samsung als Panel-Produzent bei der vierten QD-OLED-Generation Fortschritte gemacht haben. So kommt beim MPG 272URXDE ein 5-lagiger Tandem-OLED-Aufbau zum Einsatz, der mit der EL-Gen3-Technologie kombiniert wird. So soll der Stromverbrauch merklich reduziert werden, während gleichzeitig die maximale Peak-Helligkeit von 1.000 nits erhalten bleibt. Wie sich die Technik auswirkt, werden wir in unseren Messungen untersuchen.

Damit nicht genug der Neuheiten, denn an anderer Stelle gibt es ein Update, das lange überfällig war. Auf dem Anschlusspanel befindet sich ein DisplayPort-2.1-Anschluss, der eine maximale Bandbreite von 80 Gbps bereitstellt.

An anderer Stelle gibt es hingegen weniger Überraschungen: Das Panel soll den DCI-P3-Farbraum vollständig abdecken, während die Reaktionszeit mit extrem kurzen 0,03 ms angegeben wird. Mit dabei ist erneut OLED Care 2.0, das bereits im letzten Jahr überzeugen konnte. Daher überrascht es auch nicht, dass die 36 Monate währende Garantie erneut für Einbrenn-Effekte gilt.

Der Preis liegt aktuell bei rund 1.200 Euro, auch der neue 27-Zöller ist also klar im Luxus-Segment eingeordnet. Damit ist das neue Modell zum Testzeitpunkt genau so teuer wie das 32-Zoll-Modell MPG 321URXDE QD-OLED.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des MSI MPG 272URXDE QD-OLED gehören:

Kabel: DisplayPort (80 Gbps)

Kabel HDMI

Kabel USB Typ-A auf -B

Kabel USB Typ-C

Stromkabel

Spezifikationen des MSI MPG 272URXDE QD-OLED in der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.200 Euro Garantie: 24 Monate Homepage: de.msi.com Diagonale: 27 Zoll Krümmung X Gehäusefarbe: Anthrazit/Schwarz Format: 16:9 Panel: QD-OLED (4th Gen.) Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Kontrastwert: 1.500.000:1 Helligkeit: SDR: 250 cd/m²

HDR: 1.000 cd/m² Reaktionszeit: 0,03 ms Wiederholfrequenz: 360 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 2.1

2x HDMI 2.1

1x USB Typ-C 2.0

3x USB 3.1 (1up, 3 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 10,9 kg Abmessungen (B x H x T): 610 x 422 x 242 mmm Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm

Neigung: -5° - 15°

Drehung: -90° - 90° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: nein Netzteil: extern Sonstiges: Adapative Sync zertifiziert, G-Sync Compatible, Tandem-OLED, Gaming-OSD