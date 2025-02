Werbung

Der ASUS ROG Swift PG27UCDM setzt auf das neue QD-OLED-Panel der vierten Generation von Samsung, das die UHD-Auflösung mit dem 27-Zoll-Format kombiniert und dank 240 Hz eine erstklassige Gaming-Performance verspricht. Darüber hinaus integriert ASUS eine maximale Ausstattung samt Näherungssensor, was Burn-In-Effekte weiter minimieren soll. Wir haben dem Neuzugang in unserem Test ausgiebig auf den Zahn gefühlt.

Die QD-OLED-Party geht in die nächste Runde. Nachdem wir erst vor ein paar Tagen den MSI MPG 272URXDE QD-OLED im Test hatten, folgt heute der ASUS ROG Swift PG27UCDM, der auf das gleiche Panel setzt und damit in weiten Bereichen eine ähnliche Performance erwarten lässt. So gibt es auch hier 27 Zoll und 3.840 x 2.160 Bildpunkte, die mit der vollständigen Abdeckung von DCI-P3 und einem AR-Coating kombiniert werden. Als Neuerung kommt nun aber ein 5-lagiger Aufbau als Tandom-OLED zum Einsatz, was den Stromverbrauch etwas reduzieren soll.

Natürlich sollte auch die HDR-Wiedergabe nicht zu kurz kommen. Daher gibt es die von der QD-OLED-Technik bekannten 1.000 cd/m² als Peak-Helligkeit, die so aber nur im HDR-Betrieb zur Verfügung stehen. Zusammen mit dem nahezu unendlichen Kontrastumfang, den die OLED-Technik ermöglicht, sollte so erneut ein sehr gutes HDR-Erlebnis geboten werden. Ob es dabei auch bei dem neuen Modell zu einem Panel-Dimming bei hohen APL-Werten kommt, klären wir im weiteren Verlauf des Tests.

Analog zu MSI und dem bald erscheinenden Alienware-Modell gibt es auch hier das lange erwartete Upgrade auf DisplayPort 2.1a mit einer Bandbreite von 80 Gbps, sodass endlich auf Kompressionsverfahren verzichtet werden kann.

An der Gaming-Front gibt es das, woran wir uns im letzten Jahr gewöhnen konnten: Eine Reaktionszeit von 0,03 ms und eine Wiederholfrequenz von 240 Hz. Eine erstklassige Bildqualität für Gamer ist damit garantiert. Zusätzlich gibt es bei ASUS Anti-Flicker-Funktionen und die Möglichkeit einen ELMB-Modus zu aktivieren. An dieser Stelle bietet ASUS auf jeden Fall mehr als so mancher Konkurrent.

Damit nicht genug der Sonderausstattung, denn ASUS integriert obendrein einen Anwesenheitssensor. So kann der Monitor einfach in den Standy-by-Betrieb wechseln, wenn niemand vor dem Bildschirm sitzt, was die Gefahr für Einbrenn-Effekte weiter minimieren soll. Am Garantiezeitraum von 36 Monaten, der eben auch für Einbrenn-Effekte gilt, ändert sich durch die zusätzliche Technik jedoch nichts.

Das gesamte Ausstattungspaket macht sich am Ende beim Preis bemerkbar. Rund 1.500 Euro müssen für den neuen UHD-27-Zöller ausgegeben werden. Damit besteht ein deutlicher Aufpreis gegenüber dem MSI-Modell, das für rund 1.150 Euro gelistet wird.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM gehören:

Kabel: DisplayPort 2.1

Kabel: HDMI

Kabel: USB Typ-C

Kabel: USB Typ-A auf -B

VESA-Adapter 100 x 100 mm

Klare Abdeckung für Logo-Projektor

Spezifikationen des ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM in der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.499 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.asus.com Diagonale: 27 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz/Grau Format: 16:9 Panel: QD OLED (4th Gen.) Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Kontrastwert: 1.500.000:1 Helligkeit: SDR: 450 cd/m²

HDR: 1.000 cd/m² Reaktionszeit: 0,03 ms Wiederholfrequenz: 240 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 2.1a

2x HDMI 2.1

1x Typ C

3x USB 3.1 Gen 1 (1up, 3 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 7,62 kg Abmessungen (B x H x T): 610,3 x 549,5 x 218,8 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm

Neigung: -5° - 20°

Drehung: -30° - 30°

Pivot: -90° - 90° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: nein Netzteil: intern Sonstiges: Proximity Sensor, OLED Care Pro, Anti Flicker 2.0, Dolby Vision, ELMB, G-Sync Compatible, Adaptive Sync

