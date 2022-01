Modding-Contest 2021: Ein erster Blick auf die bisherigen Arbeiten

Seit Mitte November wird im Hardwareluxx-Forum im Rahmen unseres alljährlichen Modding-Contests wieder fleißig gewerkelt. Alle fünf Teilnehmer haben inzwischen das MSI-Gehäuse mitsamt des dicken Hardware-Pakets erhalten und bereits mit den ersten Umbauten begonnen. Auch in diesem Jahr befinden sich wieder einige spannende Projekte in der Umsetzung. Wir werfen einen ersten Blick auf die bisherigen Fortschritte.

Der User "mudziemodz" hat sein Mod seinem Lieblingsspiel Fallout 4 gewidmet und möchte mithilfe der V.A.T.S.-Technologie, die es im Spiel erlaubt, die Zeit abzubremsen um so besser zielen zu können, eine Nuka-Cola-Quantum-Flasche in der Front abfangen, was später mit Rauch- und Feuerakzenten gesondert in Szene gesetzt werden soll. Zusätzlich sollen weitere Kleinigkeiten, wie der Baseballschläger als Melee-Weapon im und rund um das Gehäuse zu finden sein. Natürlich setzt man auf die klassische Farbpalette von Fallout und damit auf Farbakzente in Blau, Gelb und viel Rost. Nachdem die Hardware und das Gehäuse auseinandergenommen wurde, wurde diese mithilfe eines Airbrushes und Acrylfarben umlackiert und über den Deckel eine Art Atomreaktor in Form eines Ausgleichsbehälters angebracht.

"Pipoi" greift ebenfalls das Thema eines nuklearen Reaktors auf. Sein Gehäusemod soll an einen in die Jahre gekommenen und an einigen Stellen schadhaften Reaktor erinnern. Das Seitenteil ziert bereits ein Strahlenwarnzeichen, des ausgeschnitten, mit gelben Acrylglaselementen hinterlegt und mittels UV-Licht beleuchtet wird. Ursprünglich sollte das gesamte Gehäuse mittels Glasperlen bestrahlt werden, um den schwarzen Lack zu entfernen. Dieser ließ sich darüber jedoch nicht so einfach entfernen, weshalb der Modder kurzerhand zu einem rabiaten Mittel griff und den Lack abbrannte. Die Kühlelemente der Hardware, wie die Backplate der Grafikkarte oder die Heatspreader der Speichermodule hat er aufwendig bedruckt.

"i2r" widmet sein Mod der Marvel-Reihe, speziell dem Eternals-Trailer. Die Optik seines Gehäuses soll an die dunklen Ornamente, bzw. die Kraftlinien der kosmischen Energie erinnern. Hierfür hat er bereits mit Aludraht experimentiert, um die runden Kreise umsetzen zu können. Die Frontabdeckung wurde zunächst gelasert, dann angeschliffen, grundiert und schließlich lackiert.

"karta03" will einen düsteren Mod aus Holz anfertigen, der an die Spielreihe NieR von Square Enix, speziell an die Szene aus Emils Erinnerungen angelehnt sein soll. Hierfür fräst er Holz und hat das Grundgerüst entsprechend ummantelt. Die Konstruktion sitzt auf Messingfüßen, ein riesiger Radiator steckt in einem komplett neuen Seitenteil.



"ivory2k14" setzt bei seinem Mod auf das Thema Japan und damit auf eine weiße Basis mit vielen Elementen wie den Mount Fuji oder die Kirschblüte, was besonders gut zum MSI-Logo und den Drachen passen soll. Er will überwiegend auf Holz und Aluminium setzen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist er aber noch nicht so weit fortgeschritten mit seinem Mod, wie er sich das selbst vorgestellt hat.

Zu den Worklogs

Alle Komponenten in der Übersicht:

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 31. Oktober 2021 20:00 Uhr

Start am 15. November 2021

Ende der Bearbeitungszeit ist am 13. März 2022, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 04. April 2022, 23:00 Uhr

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

Wer noch ein bisschen Inspiration sucht, kann sich die Bilder der Gewinner-Mods aus den letzten Jahren anschauen: