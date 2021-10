KW41 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der AVM FRITZ!Box 7590 AX zusammen mit dem FRITZ!Repeater 6000 kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch das Gigabyte AORUS 15P KD, die Corsair M65 TGB Ultra und Ultra Wireless sowie den neuen Amazon Fire TV Stick 4K Max getestet. Pünktlich zum Release hatten wir natürlich auch die neue AMD Radeon RX 6600 bei uns auf dem Prüfstand. Zu guter Letzt standen das Antec Draco 10 und die EVGA X17 auf dem Testprogramm.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 07. Oktober 2021: Jetzt sparen beim MSI Stealth 15M, GF76 Katana und GF65 Thin [Anzeige]

2021 war so spannend wie schon lange kein Jahr mehr, wenn es um die Verfügbarkeiten und die Preisentwicklung von IT-Produkten ging. Wer aber auf der Suche nach einem neuen Notebook ist, der sollte sich aktuell bei MSI umschauen, denn mit Katana GF76, GF65 Thin und Stealth 15M gibt es aktuell gleich drei aktuelle Modelle stark rabattiert. Wir stellen die interessantesten Konfiguration und besten Angebote vor... [weiterlesen]

Freitag, 08. Oktober 2021: AVM FRITZ!Box 7590 AX zusammen mit dem FRITZ!Repeater 6000 im Test

Sukzessive aktualisiert AVM seine Produktpalette hin zu DSL-, Kabel- und Glasfaserroutern sowie dazugehörigen Mesh-Repeatern, die über ein schnelles Wi-Fi 6 verfügen. Mit der FRITZ!Box 7530 AX haben wir uns ein solches Modell bereits angeschaut, mit der FRITZ!Box 7590 AX zieht nun das High-End-Modell nach. Welches Plus diese gegenüber der 7530 AX aufzubieten hat, wollen wir uns zusammen mit dem Fritz!Repeater 6000 einmal anschauen... [weiterlesen]

Samstag, 08. Oktober 2021: Das Runde muss in das Eckige: FIFA 22 angespielt

Dank der Sportsimulation FIFA werden bereits seit 1993 jedes Jahr aufs Neue Fußballfans auf der ganzen Welt von EA Sports beglückt. Mit FIFA 22 bringt die Spieleschmiede allerdings einen Titel auf den Markt, der sein ganzes Potenzial lediglich auf den Next-Gen-Konsolen entfalten kann. PC-Gamer und PlayStation-4- beziehungsweise Xbox-One-Besitzer gucken in die Röhre. Ganz hart trifft es jedoch alle Switch-Gamer. Ob das gut gehen kann, klären wir in diesem Angespielt... [weiterlesen]

Sonntag, 10. Oktober 2021: Gigabyte AORUS 15P KD im Test: Allrounder mit gutem Feature-Set

Das Gigabyte AORUS 15P kombiniert nicht nur die neuesten Tiger-Lake-H-Prozessoren mit einer GeForce-RTX-30-Grafik, sondern tut dies auch gleich auf vergleichsweiße engem Raum ohne dabei dick aufzutragen. Die Modellreihe besinnt sich zurück auf das Wesentliche und verzichtet auf eine aggressive Gaming-Optik oder eine aufwendige RGB-Beleuchtung, die weit über die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur hinausgeht. Nachdem wir im Juli bereits dem Spitzenmodell auf den Zahn fühlen konnten, folgt nun ein Test des kleinsten Serienablegers, welcher bereits für rund 1.750 Euro und damit für deutlich unter 2.000 Euro zu haben ist... [weiterlesen]

Montag, 11. Oktober 2021: Corsair M65 RGB Ultra und M65 RGB Ultra Wireless im Test: Mit und ohne Kabel

Corsair bringt von der markanten M65-Maus nicht nur eine, sondern gleich zwei Ultra-Varianten auf den Markt. Wir klären im Test, wo genau die Unterschiede zwischen der kabelgebundenen M65 RGB Ultra und der kabellosen M65 RGB Ultra Wireless liegen... [weiterlesen]

Mittwoch, 13. Oktober 2021: Amazon Fire TV Stick 4K Max im Test: 4K-Streaming-Stick mit Wi-Fi 6

Der Fire TV Stick 4K Max soll Amazons bisher leistungsstärkster 4K-Streaming-Stick sein. Er unterstützt zudem Wi-Fi 6 und Bild-im-Bild-Live-Video. Dabei ist man keineswegs nur auf Amazons Prime Video beschränkt, sondern kann den Stick auch für zahlreiche Konkurrenzdienste nutzen... [weiterlesen]

Mittwoch, 13. Oktober 2021: Die günstigste GPU-Neuvorstellung 2021: AMD Radeon RX 6600 im Test

AMD rundet sein Angebot bei den Grafikkarte noch eine Stufe nach unten ab. Nachdem man im Sommer die Radeon RX 6600 XT vorstellte, folgt heute das schon damals erwartete Non-XT-Modell. Ein paar Shader weniger, weiterhin 8 GB an Grafikspeicher, der etwas langsamer ist und vor allem niedrigere Taktraten sollen dabei helfen, die Radeon RX 6600 entsprechend zu positionieren. Damit positioniert AMD die Karte nicht mehr direkt gegen ein Konkurrenzmodell, sondern will sie offenbar einzig über den Preis definieren... [weiterlesen]

Donnerstag, 14. Oktober 2021: Antec Draco 10 im Test: Günstiger Mini-Tower mit Leuchtstreifen

Antec möchte mit dem Draco 10 einen günstigen und trotzdem überzeugenden Mini-Tower anbieten. Die markante Front mit schräg verlaufendem A-RGB-Streifen weist es genauso wie die recht flexiblen Kühlmöglichkeiten als Micro-ATX-Gehäuse für Spieler aus... [weiterlesen]

Freitag, 15. Oktober 2021: EVGA X17 im Test: Eine Gamingmaus entgegen dem Leichtbautrend

Bei EVGA denken die meisten unserer Leser wahrscheinlich erst einmal an Grafikkarten oder Mainboards, denn dafür ist der Hersteller bekannt, aber auch in anderen Bereich ist EVGA mit seinen Produkten vertreten. So unter anderem auch im Bereich der Eingabegeräte. Mit der X17 präsentiert EVGA eine neue Maus, die sich optisch von seiner Konkurrenz absetzt und nicht den Trend der Leichtbauweise verfolgt... [weiterlesen]