KW37 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das NZXT Capsule USB Microphone einen ausführlichen Praxis-Test unterzogen, sondern auch den MSI MEG Aegis Ti5 11th, das MSI MAG X570S TORPEDO MAX, das Sharkoon REV3000 und die Corsair Sabre RGB Pro Wireless getestet. Das Ryzen 4700S Desktop-Kit, auf dem der PS5-Chip basiert, haben wir uns ebenso angesehen, wie das ASRock Rack SPC621D8-2L2T. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das Razer Huntsman V2 auf Praxistauglichkeit.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 09. September 2021: NZXT Capsule USB Microphone im Test

Immer mehr Gamer wollen ihre Erlebnisse auf Twitch oder auch YouTube teilen und dabei will man natürlich entweder das, was passiert auch kommentieren oder mit dem den Zuschauern interagieren. Die Stimme soll dabei dann klar und sauber aufgenommen werden. Dafür bietet sich das eigentliche Mikro an einem Headset an. Wer es noch etwas hochwertiger möchte, setzt auf ein dediziertes Mikrofon, wie wir es mit dem NZXT Capsule USB Microphone im Test haben... [weiterlesen]

Freitag, 10. September 2021: MSI MEG Aegis Ti5 11th im Test: Extravagant und pfeilschnell

Der MSI MEG Aegis Ti5 11th setzt sich in allen Belangen von der Konkurrenz ab – ob beim Design oder der Hardware. Es ist ein extravagantes High-End-System der absoluten High-End-Klasse. Wie sich der rund 4.900 Euro teure Gaming-Bolide in Sachen Performance, Lautstärke und Temperatur-Verhalten im Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den stylischen Gaming-Tower ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Sonntag, 12. September 2021: OC und Effizienz vorbildlich: MSI MAG X570S TORPEDO MAX im Test

Auch MSI hat einige neue X570-Mainboards mit passiver Chipsatzkühlung aufgelegt. Eines der neuen Familienmitglieder ist das MAG X570S TORPEDO MAX aus der MSI-Arsenal-Gaming-Produktreihe. Die Platine eignet sich hervorragend für Interessenten, die keine Luxusausstattung benötigen und gleichzeitig nicht all zu viel Geld in die Hand nehmen möchten. Wir haben das Board ausführlich getestet... [weiterlesen]

Montag, 13. September 2021: Sharkoon REV300 im Test: Was leisten Meshfront und sieben A-RGB-Lüfter?

Als Gehäuse der Sharkoon REV-Serie nutzt das neue REV300 einen ungewöhnlichen, gedrehten Innenaufbau. Doch Sharkoon bestückt es zudem mit gleich sieben A-RGB-Lüftern und hat auch noch eine luftige Meshfront verbaut. Doch kann das beachtliche Kühlsystem sein Potenzial auch voll entfalten... [weiterlesen]

Mittwoch, 15. September 2021: PS5-Custom-Chip mit Einschränkungen: Das Ryzen 4700S Desktop Kit im Test

Anfang Juni stellte AMD das Ryzen 4700S Desktop Kit vor und nachdem anfangs gar nicht so klar war, um was es sich dabei handelt, wissen wir inzwischen, dass es sich bei den hier verwendeten Prozessoren um Ausschuss handelt, der bei der Fertigung des Custom-Chips für die PlayStation 5 entsteht. Wir haben uns diesen besonderen Prozessor und das zur Verfügung gestellte Komplettsystem für einen Test genauer angesehen... [weiterlesen]

Donnerstag, 16. September 2021: Corsair Sabre RGB Pro Wireless im Test: Kabellos, leicht und mit 26.000 DPI

Schon kabelgebunden konnte die Sabre RGB Pro überzeugen. Jetzt legt Corsair mit der Sabre RGB Pro Wireless eine kabellose Variante auf, die trotzdem noch recht leicht bleibt. Dazu erhält die neue Maus aus der Champion Series sogar noch einen deutlich höher auflösenden Sensor mit extremen 26.000 DPI... [weiterlesen]

Donnerstag, 16. September 2021: Razer Huntsman V2 im Test: Neue Version mit Anpassungen

Die Huntsman-Serie erscheint nun in der zweiten Auflage und Razer verspricht einige Anpassungen gegenüber der alten Versionen. Dabei wurden nicht nur optische Veränderungen vorgenommen, auch technisch möchte Razer bei der Huntsman V2 einiges optimiert haben... [weiterlesen]

Freitag, 17. September 2021: Workstation-Plattform für Ice Lake-SP: ASRock Rack SPC621D8-2L2T im Test

Nachdem wir uns das ASRock Rack SPC621D8U-2T im Micro-ATX-Format angeschaut haben, folgt heute mit dem SPC621D8-2L2T sozusagen der große ATX-Bruder. Mehr PCI-Express-Steckplätze und insgesamt etwas von allem bietet die ATX-Variante für die aktuellen Xeon-Prozessoren. Wo genau die Unterschiede liegen und was das ASRock Rack SPC621D8-2L2T zu bieten hat, schauen wir uns auf den folgenden Seiten an... [weiterlesen]