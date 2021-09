Seite 1: Workstation-Plattform für Ice Lake-SP: ASRock Rack SPC621D8-2L2T im Test

Nachdem wir uns das ASRock Rack SPC621D8U-2T im Micro-ATX-Format angeschaut haben, folgt heute mit dem SPC621D8-2L2T sozusagen der große ATX-Bruder. Mehr PCI-Express-Steckplätze und insgesamt etwas von allem bietet die ATX-Variante für die aktuellen Xeon-Prozessoren. Wo genau die Unterschiede liegen und was das ASRock Rack SPC621D8-2L2T zu bieten hat, schauen wir uns auf den folgenden Seiten an.

Mit dem SPC621D8-2L2T geht ASRock Rack etwas konsequenter den Weg zu einem Workstation-Mainboard – vor allem im Vergleich zum SPC261D8U-2T, das vor allem im I/O-Bereich offene Punkte hatte. Dies ist beim SPC621D8-2L2T nicht mehr der Fall. Ansonsten sollen aber auch bei diesem Modell keine Abstriche gemacht werden müssen. So werden alle PCI-Express-Lanes auch in entsprechende Steckplätz überführt und auch auf die acht Speicherkanäle der Ice-Lake-SP-Prozessoren muss man nicht verzichten.

Mit dem ATX-Format überführt ASRock Rack die Xeon-Plattform in das Desktop/Workstation-Segment. Die Kompatibilität mit entsprechenden Gehäusen ist gegeben und soll es eben ein Ice Lake-SP (3. Xeon-Generation) oder ein Ice Lake-64L (Xeon W-3000-Serie) sein, dann könnte das ASRock Rack SPC621D8-2L2T die entsprechende Plattform sein.

Wenn schon bei der Micro-ATX-Variante SPC621D8U-2T nicht auf die wichtigsten Funktionen wie das Achtkanal-Speicherinterface und die 64 PCI-Express-Lanes verzichtet werden muss, so dürfte es niemanden wundern, wenn dies beim SPC621D8-2L2T auch nicht der Fall ist. Die DIMM-Steckplätze und der riesige LGA4189 nehmen weiterhin einen Großteil des PCBs ein.

ASRock Rack erlaubt beim SPC621D8-2L2T eine Bestückung von den kleinsten bis zu den größten Ice-Lake-SP-Prozessoren. Wir haben uns für den Test des Mainboards für einen Intel Xeon Silver 4314 entschieden, der mit seinen 16 Kernen und einer TDP von 135 W ganz gut in ein solches Board passen sollte. Am Ende dieser Seite findet ihr eine Tabelle zur Kompatibilität.

Die Daten des ASRock Rack SPC621D8-2L2T in der Übersicht Mainboard-Format ATX Hersteller und

Bezeichnung ASRock Rack

SPC621D8-2L2T CPU-Sockel LGA4189 Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V Phasen/Spulen - Preis - Webseite ASRock Rack SPC621D8-2L2T Southbridge-/CPU-Features Chipsatz Intel C621A Speicherbänke und Typ 8x DDR4 (Octa-Channel), max. 3.200 MT/s, 1DPC Speicherausbau RDIMM: bis zu 64 GB

RDIMM-3DS: bis zu 256 GB

LRDIMM: bis zu 128 GB

LRDIMM-3DS: bis zu 256 GB Onboard-Features PCI-Express 4x PCIe 4.0 x16 über den Prozessor

3x PCIe 3.0 x8 über den Prozessor (shared) Storage 8x SATA 6 GBit/s (über Chipsatz) + 2x SATA 6 GBit/s (optional)

2x M.2 2280 mit PCIe 3.0 x4/x1 (über Chipsatz)

2x Mini-SAS HD USB CPU:

-



Chipsatz:

4x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, Typ-A)

1x USB 3.2 Gen1 (intern)

2x USB 3.2 Gen2 (intern) Grafikschnittstellen VGA (BMC) WLAN / Bluetooth - Thunderbolt - LAN 2x 10 GBit/s (über Intel X710-AT2)

2x 1 GBit/s (über Intel i210)

1x 1 GBit/s (über Realtek RTL8211E) - IPMI Audio-Codec

und Anschlüsse - Lüfter-Anschlüsse 5x 4-Pin Fan-Header

LED-Beleuchtung - Weitere Onboard-Funktionen Unit Identification per Knopfdruck

BMC: ASPEED AST2500

Ein Sockel LGA4189 und acht DIMM-Steckplätze für DDR4-3200 nehmen wir an dieser Stelle einfach mal so hin und haben wir so auch schon gesehen. Bei der Speicherbestückung gibt es ebenfalls keinerlei Unterschiede zum SPC621D8U-2T. Wohl aber bei den PCI-Express-Steckplätzen, denn hier bietet das SPC621D8-2L2T gleich drei zusätzliche x8-Slots. Wie genau die Slots allesamt angebunden wurden, klären wir im weiteren Verlauf.

Etwas weniger stark ausgebaut ist das Angebot bei den SATA-Anschlüssen, dafür aber gibt es einen weiteren M.2-Steckplatz. Deutlich besser ist das Angebot bei den USB-Anschlüssen und noch eine Schippe drauf legt ASRock Rack bei den Netzwerkanschlüssen.