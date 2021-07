KW29 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der Glorious Model O Wireless einen ausführlichen Praxistest unterzogen, sondern auch das MSI MPG Z590 Gaming Carbon WiFi, die ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC, das AeroCool Mirage und die SanDisk Extreme Pro Portable SSD 2TB getestet. Aber auch F1 2021 und Resident Evil: Village hatten wir im DLSS- und FSR-Test. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke die Sound Blaster X4 von Creative und die Marshback Zephyr PRO RGB auf Herz und Nieren.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 15. Juli 2021: Für jeden Spieler etwas dabei: Gaming-Notebooks von MSI [Anzeige]

Gaming-Notebooks sind attraktiver denn je – nicht nur weil sie derzeit aufgrund einer besseren Verfügbarkeit der aktuellen High-End-Grafikchips eine gute Alternative zum Desktop darstellen, sondern auch, weil es inzwischen für jeden Anwendungsbereich das passende Gerät gibt. Vom leistungsfähigen Desktop-Replacement mit kompromissloser Gaming-Performance angefangen, über den gut ausgestatteten Allrounder für einen Mix aus Leistung und Flexibilität bis hin zum schlanken Leichtbaumodell mit viel Rechenleistung und langen Laufzeiten für unterwegs. Die aktuelle Modellpalette von MSI hat einiges zu bieten... [weiterlesen]

Freitag, 16. Juli 2021: Glorious Model O Wireless im Test: Leichtgewicht ohne Kabel

Leichtbau - und das in Kombination mit einer kabellosen Verbindung, das könnte der Traum eines jedes Gamers sein? Wir werden uns das Glorious Model O Wireless genauer anschauen und testen, wie gut das Leichtgewicht sich im Office und vor allem im Gamingbereich schlägt... [weiterlesen]

Sonntag, 18. Juli 2021: Verbraucht zu viel: MSI MPG Z590 GAMING CARBON WIFI im Kurztest

In diesem Kurztest wollen wir uns MSIs MPG Z590 GAMING CARBON WIFI zu Gemüte führen, das für einige Umrüstwillige eine interessante Platine zu sein scheint. Doch eigentlich ist das Mainboard für uns kein Unbekannter mehr, denn die Basis des MSI MPG Z590 GAMING CARBON WIFI hatten wir bereits im ausführlichen Test... [weiterlesen]

Sonntag, 18. Juli 2021: Leise, schnell und teuer: ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC im Test

Neben der Founders Edition haben wir uns schon zwei Custom-Modelle von Gigabyte und Inno3D angeschaut. Aufgrund der wenig herausragenden Grundbasis tun sich die Karten recht schwer. Die bisherigen Modelle entsprachen dem Einstiegs-Segment und diese sollten während normaler Marktbedingungen für knapp über 600 Euro erhältlich sein. Aber es gibt auch die teureren High-End-Modelle. Natürlich hat auch ASUS aus der ROG-Strix-Serie ein entsprechendes Modell: die ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC. Eben dieses wollen wir uns nun etwas genauer anschauen... [weiterlesen]

Montag, 19. Juli 2021: AeroCool Mirage im Test: Midi-Tower mit hypnotisierendem Beleuchtungssystem

AeroCools Mirage ist ein günstiger Midi-Tower, der vor allem durch sein Infinity-A-RGB-Design auffällt. Der Hersteller selbst spricht von einem regelrecht "hypnotisierenden Look". Im Test zeigen wir nicht nur das Beleuchtungssystem, sonder klären auch, welche Stärken und Schwächen das Mirage insgesamt besitzt... [weiterlesen]

Mittwoch, 21. Juli 2021: SanDisk Extreme Pro Portable SSD 2TB im Test

Die neue Version der Extreme Pro Portable SSD von SanDisk kommt mit einer Kapazität von bis zu 4 TB im robusten Gehäuse aus Kunststoff, Gummi und Aluminium auf den Markt. Mit Schutzart IP55 und Verschlüsselungssoftware soll die SSD für jede, wenn auch noch so fordernde Anwendung geeignet sein. Ob dies zutrifft, lässt sich in unserem Artikel erfahren... [weiterlesen]

Mittwoch, 21. Juli 2021: F1 2021 mit Raytracing-Effekten im Test

Nachdem DIRT5 von Codemasters einige Raytracing-Effekte erhalten hat, bekommt diese auch die Neuauflage des offiziellen F1-Rennspiels F1 2021 spendiert. Außerdem unterstützt, wird in eingeschränkter Form das DLSS mit den Alternativen des Upscalings und Nachschärfens über FidelityFX von AMD. Wie sich die Effekte auf die Darstellungsqualität auswirken und welche Hardware noch in der Lage ist, ausreichende FPS zu liefern, all das schauen wir uns auf den kommenden Seiten an... [weiterlesen]

Donnerstag, 22. Juli 2021: Resident Evil: Village mit FSR im Test

Wie von AMD angekündigt, wurde das FidelityFX Super Resolution (FSR) ab Mitte Juli per Open Source allen zugänglich gemacht. Die Unreal Engine und Unity können FSR bereits mit anbieten und wer sein Spiel in einer von beiden Engines erstellt hat, kann damit das FSR recht schnell einbauen. Mit Arcadegeddon ist auch ein erster Titel für die PlayStation 5 erschienen, der FSR unterstützt... [weiterlesen]

Donnerstag, 22. Juli 2021: Externe Soundkarte für den Schreibtisch: Sound Blaster X4 von Creative im Test

Gamer wissen bereits seit langem, dass ein guter Sound entscheidend zum Spielerlebnis beitragen kann. Aber auch für die Musikwiedergabe oder bei Filmen beziehungsweise Serien ist eine gute Audiowiedergabe unerlässlich. Mit dem Sound Blaster X4 präsentiert der Hersteller Creative den Nachfolger der externen USB-DAC-Soundkarte X3. Was das neue Modell leistet, klären wir in unserem Test des Sound Blaster X4... [weiterlesen]

Freitag, 23. Juli 2021: Marsback Zephyr PRO RGB im Test: Maus mit Handventilator

Gerade bei sommerlichen Temperaturen sind schwitzige Maushände unangenehm. Eine Lösung für dieses Problem bietet Marsback mit der Zephyr PRO RGB an. Denn diese Gaming-Maus hat nicht nur eine perforierte Oberfläche, sondern sorgt mit einem integrierten Lüfter gleich auch noch für eine aktive Kühlung der Handfläche. Doch wie überzeugend ist der Handventilator wirklich... [weiterlesen]