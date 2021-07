Seite 1: SanDisk Extreme Pro Portable SSD 2TB im Test

Die neue Version der Extreme Pro Portable SSD von SanDisk kommt mit einer Kapazität von bis zu 4 TB im robusten Gehäuse aus Kunststoff, Gummi und Aluminium auf den Markt. Mit Schutzart IP55 und Verschlüsselungssoftware soll die SSD für jede, wenn auch noch so fordernde Anwendung geeignet sein. Ob dies zutrifft, lässt sich in unserem Artikel erfahren.

Mit SanDisks Extreme Pro Portable SSD V2 haben wir eine externe SSD im Test, welche besonders schnell und robust sein soll. Mit einer Speicherkapazität von 2 TB ist der zur Verfügung stehende Speicherplatz auch mehr als ausreichend groß. Wer etwas mehr oder weniger Speicherkapazität benötigt, für den stehen auch Varianten mit 1 TB oder 4 TB bereit. Das Gehäuse ist nur in Schwarz-Orange verfügbar, weitere Farben gibt es nicht. Die Endung V2 des Namens weist darauf hin, dass es diese SSD bereits in einer früheren Variante gab. Diese war von 500 GB bis 2 TB verfügbar, im selben Design, jedoch nur mit USB 3.1 Gen 2 (äquivalent USB 3.2 Gen 2). SanDisk bewirbt das Gehäuse mit der Schutzart IP55, was den Schutz gegen Staub in schädigender Menge und Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel umfasst.

Dank der Angabe von 2.000 MB/s beim Lesen und Schreiben, über USB-Typ-C, ist der Übertragungsstandard klar. Mit USB 3.2 Gen 2x2 kommt das aktuell schnellste USB-Protokoll zur Verwendung. Um diese Geschwindigkeit auch bieten zu können, muss natürlich auch eine entsprechende SSD verbaut sein. Über Crystal Disk Info meldet sich eine Western Digital SN730E mit 2000.3 GB NVMe-SSD. Dabei handelt es sich um eine OEM-SSD, welche zwar mit der Marke WD beschriftet ist, aber deren Unterstützung über die WD-Marke SanDisk läuft. Zum Modell SN730E finden sich keine Dokumente. Zum Vergleich, die SN730 ohne E hat in ihrer größten Ausbaustufe mit 1 TB und eine TBW von 400 TB. Das ist dieselbe SSD, wie sie bei der WD_BLACK AN1500 in zweifacher Ausführung zum Einsatz kommt.