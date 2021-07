KW28 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den UltraGear 27GN800 von LG ausführlich getestet, sondern auch die Toshiba MG09 mit 18 TB, das Gigabyte AORUS 15P YD und das MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI auf den Prüfstand gestellt. Aber auch das Thermaltake Toughliquid 360 ARGB Sync, Red Dead Redemption 2 mit DLSS und die Glorious Model O haben wir auf ihre Praxistauglichkeit hin getestet.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 09. Juli 2021: LG UltraGear 27GN800 im Test: Schnelles Gaming-Display in der 300-Euro-Klasse

In der Vergangenheit haben wir uns daran gewöhnt, dass Gaming-Monitore teuer sind. Der LG UltraGear 27GN800 soll zeigen, dass Unsummen aber gar nicht nötig sind. Zu einem Preis von rund 300 Euro soll ein umfassendes Feature-Set, bestehend aus einem IPS-Panel, G-Sync, maximal 144 Hz und der QHD-Auflösung geboten werden. An welchen Stellen Abstriche gemacht werden, klären wir in unserem ausführlichen Test... [weiterlesen]

Sonntag, 11. Juli 2021: Toshiba MG09 (18 TB) im Test: Die erste MAMR-Festplatte

Toshiba bringt als erster Hersteller eine Festplatte mit MAMR, Microwave Assisted Magnetic Recording auf den Markt. Die MG09 haben wir in der Variante A für SATA und E für 512e mit einer Speicherkapazität von 18 TB im Test. Wie Toshibas neue große Enterprise-HDD im Vergleich zu den konventionellen (Seagate) und Energie-unterstützten 18-TB-Modellen (Western Digital) abschneidet, erfahrt ihr in unserem Artikel... [weiterlesen]

Montag, 12. Juli 2021: Gigabyte AORUS 15P YD im Test: Sehr gute Modellpflege

Nachdem Gigabyte zu Beginn des Jahres mit dem AORUS 15P XC ein durchaus schlankes und kompaktes Gaming-Gerät präsentierte, betrieb man zuletzt wieder nur einfache Modellpflege und die Umstellung auf die Tiger-Lake-H-Prozessoren der 11. Core-Generation. Sie bietet unter anderem neue Anschlüsse und schnellere SSDs sowie natürlich eine höhere Performance. Wir haben eines der neuen Topmodelle mit Intel Core i7-11800H und NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop im Test. Wie sich die neue Modellgeneration schlägt, erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Dienstag, 13. Juli 2021: MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI im Test: Hoher Strombedarf

Nachdem MSIs Z590-A PRO (Hardwareluxx-Test) bis auf einzelne Einschränkungen überzeugen konnte, tasten wir uns nun allmählich weiter hoch und gehen nun in die MSI-Arsenal-Gaming-Reihe. Dort wurde das MAG Z590 TOMAHAWK WIFI als Flaggschiff vorgesehen und wir sind gespannt, was MSI diesem Mainboard alles an Ausstattung und Features spendiert hat... [weiterlesen]

Mittwoch, 14. Juli 2021: Thermaltake Toughliquid 360 ARGB Sync im Test: RGB-Controller integriert

Mit der Toughliquid 360 ARGB Sync testen wir erstmalig eine AiO-Kühlung aus Thermaltakes Toughliquid-Serie. Die Kombination aus 360-mm-Radiator und drei bis auf 2.000 U/min hochdrehenden Lüftern verspricht eine respektable Kühlleistung. Dazu soll der beleuchtete und drehbare Pumpendeckel ein Hingucker sein. Einen A-RGB-Controller hat Thermaltake dabei gleich direkt integriert... [weiterlesen]

Donnerstag, 15. Juli 2021: Für jeden Spieler etwas dabei: Gaming-Notebooks von MSI [Anzeigen]

Gaming-Notebooks sind attraktiver denn je - nicht nur weil sie derzeit aufgrund einer besseren Verfügbarkeit der aktuellen High-End-Grafikchips eine gute Alternative zum Desktop darstellen, sondern auch, weil es inzwischen für jeden Anwendungsbereich das passende Gerät gibt. Vom leistungsfähigen Desktop-Replacement mit kompromissloser Gaming-Performance angefangen, über den gut ausgestatteten Allrounder für einen Mix aus Leistung und Flexibilität bis hin zum schlanken Leichtbaumodell mit viel Rechenleistung und langen Laufzeiten für unterwegs. Die aktuelle Modellpalette von MSI hat einiges zu bieten... [weiterlesen]

Freitag, 16. Juli 2021: Red Dead Redemption 2 mit DLSS im Test

NVIDIA baut sein DLSS-Ökosystem weiter aus. Mit Red Dead Redemption 2 bekommt ein weiteres bestehendes Spiel die Unterstützung für das AI-Upscaling. Neben dem Story-Teil bekommt natürlich auch Red Dead Online das DLSS. Für Red Dead Redemption 2 wird die Rockstar-eigene Rockstar Advanced Game Engine (RAGE) verwendet, die auch für diverse GTA-Titel zum Einsatz kommt. Es handelt sich hier um die erste DLSS-Umsetzung für einen Rockstar-Titel. In unserem Test klären wir, wie gut diese gelingt... [weiterlesen]

Freitag, 16. Juli 2021: Glorious Model O Wireless im Test: Leichtgewicht ohne Kabel

Leichtbau - und das in Kombination mit einer kabellosen Verbindung, das könnte der Traum eines jedes Gamers sein? Wir werden uns das Glorious Model O Wireless genauer anschauen und testen, wie gut das Leichtgewicht sich im Office und vor allem im Gamingbereich schlägt... [weiterlesen]