Seite 1: MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI im Test: Hoher Strombedarf

Nachdem MSIs Z590-A PRO (Hardwareluxx-Test) bis auf einzelne Einschränkungen überzeugen konnte, tasten wir uns nun allmählich weiter hoch und gehen nun in die MSI-Arsenal-Gaming-Reihe. Dort wurde das MAG Z590 TOMAHAWK WIFI als Flaggschiff vorgesehen und wir sind gespannt, was MSI diesem Mainboard alles an Ausstattung und Features spendiert hat.

Wer sich für ein Gaming-Mainboard von MSI entscheidet und dabei nicht extrem viel Geld ausgeben möchte, für den eignet sich die MAG-Serie. Dabei steht die Abkürzung für MSI Arsenal Gaming und dient für den Gaming-Einstieg in MSIs Produktportfolio. Neben unterschiedlichen Modellen bildet das MAG Z590 TOMAHAWK WIFI die Krönung der MAG-Z590-Reihe und soll eine ausgewogene Ausstattung bieten. Wir sind gespannt und werfen nun unsere Blicke auf das MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI. Mit mindestens 240 Euro gehört auch das nächste Z590-Board nicht zu den günstigsten Platinen.

Von der Optik her ist es Geschmackssache, ob einem die Farbgebung des MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI zusagt. MSI hat das PCB in schwarz gefärbt, alle Kühler jedoch sind in gräulichem Farbton vorgesehen worden. Für alle M.2-Schnittstellen wurde ein Kühler berücksichtigt, was schon einmal begrüßenswert ist. Die Abmessungen des PCBs entsprechen dem ATX-Standard.

Die technischen Eigenschaften

Dies sind die Spezifikationen des MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI:

Die technischen Eigenschaften des MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI Hersteller und

Bezeichnung MSI

MAG Z590 TOMAHAWK WIFI Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1200 (für Comet Lake-S und Rocket Lake-S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V

1x 6-Pin PCIe CPU-Phasen/Spulen 17 Stück (14+2+1)

14x Alpha&Omega AOZ5312UQI (VCore, 60A)

2x Alpha&Omega AOZ5312UQI (GT, 60A)

1x Alpha&Omega AOZ5312UQI (SA, 60A) Preis

ab 240 Euro Webseite MSI Southbridge-/CPU-Features Chipsatz Intel Z590 Speicherbänke

und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel),

bis effektiv 5.333 MHz Speicherausbau max. 128 GB UDIMM Non-ECC SLI / CrossFire CrossfireX (2-Way) Onboard-Features PCI-Express-Slots 1x PCIe 4.0 x16 (x16) über CPU (*1)

1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z590

2x PCIe 3.0 x1 über Intel Z590 SATA(e)-, SAS-

und M.2/U.2-Schnittstellen 6x SATA 6GBit/s über Intel Z590

1x M.2 M-Key (PCIe 4.0 x4 über CPU) (*1)

2x M.2 M-Key (PCIe 3.0 x4 über Intel Z590, 2x shared) USB 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern) über Intel Z590

2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern) über Intel Z590

6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern) über Intel Z590

6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern) über Intel Z590 Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.0b WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 Thunderbolt - LAN 1x Intel I255-V 2,5-GBit/s-LAN Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung I/O-Panel- und PCH-Bereich

2x 4-Pin RGB

2x 3-Pin ARGB

FAN- und

WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin Water-Pump-Header

6x 4-Pin System-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs

LED-Switch

Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler) Hinweise:

(*1): PCIe 4.0 ist nur in Verbindung mit einer Rocket-Lake-S-CPU nutzbar. Ohne eine Rocket-Lake-S-CPU ist zudem der oberste M.2-Steckplatz unbrauchbar.

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch

Support-USB-Stick

Quick-Installation-Guide

zwei SATA-Kabel

zwei WLAN-Antennen

drei M.2-Abstandshalter und Schrauben

MSI-MAG-Sticker

MSI-Produktheftchen

MSI-Dankkarte zur Produktregistrierung

MSI-Gehäuse-Sticker

Reward-Flyer

MSI scheint sich langsam von den Support-DVDs zu verabschieden, was wir im Jahre 2021 nur begrüßen können. Stattdessen liegt ein 16-GB-USB-Stick bei, auf dem sich das ISO-Image befindet. Diese lässt sich unter Windows 10/11 einfach mounten und nutzen. Davon legt MSI dem MAG Z590 TOMAHAWK WIFI ein Handbuch, den Quick-Installation-Guide und immerhin zwei SATA-Kabel bei. Für das WLAN-Modul werden zwei eigenständige Antennen mit in den Karton gelegt. Auch mit enthalten sind drei M.2-Abstandshalter inkl. Schrauben. Allerdings konnten wir auch noch weitere Beigaben, wie eine Infokarte zur Produktregistrierung, diverse MAG- und einen Gehäuse-Sticker und ein MSI-Produktheft ausfindig machen.