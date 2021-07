Seite 1: Mit Ausnahmen überraschend gut: MSI Z590-A PRO im Test

Für Anwender mit Content-Creation-Absichten bietet MSI auch bei der aktuellen Intel-Generation unverändert die PRO-Serie an, die gleichzeitig den Einstieg in die jeweilige Plattform darstellt. Das MSI Z390-A PRO (Hardwareluxx-Kurztest) konnte bereits überzeugen und somit waren wir an einem Test des MSI Z590-A Pro sehr interessiert. Kann es den Vorvorgänger noch überbieten?

Werden die PRO- und MEG-Serie gegenübergestellt, so ist der Ausstattungsumfang sehr unterschiedlich. Während die MSI-Enthusiast-Gaming-Mainboards mit Luxus-Features ausgestattet werden, konzentriert sich MSI bei der PRO-Reihe auf notwendige Features ohne große Extras. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das MSI Z590-A PRO nichts zu bieten hat. Wie bei allen Z590-Mainboards im ATX-Format werden zahlreiche Schnittstellen und Anschlüsse bereitgestellt, den meisten Anwender ausreichen dürften. Schauen wir es uns mal genauer an.

Auch beim Z590-A PRO hält MSI am klassischen ATX-Format fest. Die Farbe des PCBs ist schwarz, allerdings wurden zahlreiche helle Farbakzente mit berücksichtigt und machen das Z590-A PRO weniger langweilig.

Die technischen Eigenschaften

Dies sind die Spezifikationen des MSI Z590-A PRO:

Die technischen Eigenschaften des MSI Z590-A PRO Hersteller und

Bezeichnung MSI

Z590-A PRO Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1200 (für Comet Lake-S und Rocket Lake-S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V

1x 6-Pin PCIe CPU-Phasen/Spulen 15 Stück (12+2+1)

12x Alpha&Omega AOZ5516QI (VCore, 55A)

2x Alpha&Omega AOZ5516QI (GT, 55A)

1x Alpha&Omega AOZ5516QI (SA, 55A) Preis

ab 170 Euro Webseite MSI Southbridge-/CPU-Features Chipsatz Intel Z590 Speicherbänke

und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel),

bis effektiv 5.333 MHz Speicherausbau max. 128 GB UDIMM Non-ECC SLI / CrossFire CrossfireX (2-Way) Onboard-Features PCI-Express-Slots 1x PCIe 4.0 x16 (x16) über CPU (*1)

1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z590

2x PCIe 3.0 x1 über Intel Z590 SATA(e)-, SAS-

und M.2/U.2-Schnittstellen 6x SATA 6GBit/s über Intel Z590

1x M.2 M-Key (PCIe 4.0 x4 über CPU) (*1)

2x M.2 M-Key (PCIe 3.0 x4 über Intel Z590, 2x shared) USB 1x USB 3.2 Gen2x2 (extern) über Intel Z590

2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern) über Intel Z590

6x USB 3.2 Gen1 (2x extern, 4x intern) über Intel Z590

8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern) über GL850G Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.0b WLAN / Bluetooth - Thunderbolt - LAN 1x Intel I255-V 2,5-GBit/s-LAN Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC897

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 2x 3-Pin-ARGB-Header FAN- und

WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin Water-Pump-Header

6x 4-Pin System-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs

Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler) Hinweise:

(*1): PCIe 4.0 ist nur in Verbindung mit einer Rocket-Lake-S-CPU nutzbar. Ohne eine Rocket-Lake-S-CPU ist zudem der oberste M.2-Steckplatz unbrauchbar.

Das mitgelieferte Zubehör

I/O-Blende

Quick-Installation-Guide

Treiber- und Software-DVD

zwei SATA-Kabel

drei M.2-Gewinde und M.2-Schrauben

MSI-Dankkarte

Beim MSI Z590-A PRO fällt das Zubehör ziemlich übersichtlich aus mit der I/O-Blende, dem Quick-Installation-Guide und der DVD. Es liegen allerdings immerhin noch zwei SATA-Kabel, drei M.2-Gewinde und M.2-Schrauben bei sowie eine MSI-Dankkarte. Was uns gefehlt hat, ist das Handbuch zum Mainboard. Das lässt sich jedoch alternativ von der MSI-Webseite herunterladen.