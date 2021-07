Seite 1: LG UltraGear 27GN800 im Test: Schnelles Gaming-Display in der 300-Euro-Klasse

In der Vergangenheit haben wir uns daran gewöhnt, dass Gaming-Monitore teuer sind. Der LG UltraGear 27GN800 soll zeigen, dass Unsummen aber gar nicht nötig sind. Zu einem Preis von rund 300 Euro soll ein umfassendes Feature-Set, bestehend aus einem IPS-Panel, G-Sync, maximal 144 Hz und der QHD-Auflösung geboten werden. An welchen Stellen Abstriche gemacht werden, klären wir in unserem ausführlichen Test.

Für Gaming-Monitore kann schnell viel Geld ausgegeben werden. Das zeigen unsere Tests regelmäßig. Aber nicht jeder ist bereit, in ein High-End-Modell zu investieren, zumal sich die Hersteller die neueste Technik natürlich stets gut bezahlen lassen. Einen guten Mittelweg möchte der LG 27GN800 gehen. Es soll eine umfangreiche Ausstattung für Gamer geboten werden, ohne die letzten Quäntchen der Unvernunft auszuloten, denn die sind es schließlich, die Geräte, egal welcher Gattung, erst wirklich teuer machen.

So bietet LG ein 27-Zoll-Panel, das natürlich auf der hauseigenen IPS-Technik beruht und trotz der preisattraktiven Einordnung sogar mit der QHD-Auflösung, also 2.560 x 1.440 Bildpunkten aufwarten kann, während ansonsten oftmals zu FullHD-Panels gegriffen wird. Als maximale Widerholfrequenz werden 144 Hz umgesetzt. Da gibt es also durchaus noch Luft nach oben, etwas realistisch betrachtet, brauchen noch schnellere Panels aber nur sehr ambitionierte Gamer, die noch dazu auf schnelle Shooter setzen. Passend dazu wird ein 1-ms-Panel genutzt. Ebenso sind FreeSync Premium und eine G-Sync-Kompatibilität mit von der Partie.

Aktuell werden für den LG 27GN800 knapp 300 Euro aufgerufen. Die UVP liegt bei 349 Euro, in den Wochen vor diesem Test lag der Preis meist im niedrigen 300-Euro-Bereich, genaueres Hinsehen kann sich vor dem Kauf also lohnen. Dass LG bei diesem Preis die ein oder andere preisliche Stellschraube drehen muss, liegt auf der Hand. Ob die Abstriche in der Praxis aber wirklich stören, klären wir auf den kommenden Seiten.

Spezifikationen des LG 34UB88-W in der Übersicht Straßenpreis: ca. 300 Euro Garantie: 24 Monate Homepage: www.lg.de Diagonale: 27 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz/Rot Format: 16:9 Panel: IPS-Panel Look up Table: 10 bit (8 bit + FRC) Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: max. 350 cd/m² Reaktionszeit: 1 ms Wiederholfrequenz: 144 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

2x HDMI

HDCP: ja Gewicht: 7,7 kg Abmessungen (B x H x T): 614,2 x 454,2x 224,8 mm Ergonomie: Höhenverstellung: x

Neigung: -5° - 15° Kensington-Lock: nein Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern Sonstiges: Große Farbräume, G-Sync compatible, VRR