KW20 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der vergangenen Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das neue Resident Evil Village angespielt, sondern auch das Razer Blade Pro 17 2021, die Patriot Viper 4 Blackout und die Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion ausführlich auf den Prüfstand gestellt. Aber auch die Synology HAT5300 und die MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless standen während der letzten sieben Tage bei uns auf dem Prüfstand.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 13. Mai 2021: Nichts für Angsthasen: Resident Evil Village angespielt

Mit Resident Evil Village präsentiert die Spieleschmiede Capcom den mittlerweile achten Teil des Franchises. Rund vier Jahre nach der Veröffentlichung von RE7 begeben sich die Spieler im neuesten Abenteuer der Survival-Horror-Serie in ein kleines Dorf in Rumänien. Nachdem wir den Titel bereits ausführlich aus einem technischen Blickwinkel betrachtet haben, klären wir in diesem Angespielt, ob Resident Evil Village auch spielerisch überzeugen kann... [weiterlesen]

Freitag, 14. Mai 2021: Razer Blade Pro 17 2021 im Test: Gleiches Gehäuse, neue Hardware

Nach dem Test des neuen Razer Blade 15 Basismodell haben wir nun auch das Flaggschiff-Gerät der Serie gestellt bekommen. Das Razer Blade Pro 17 bietet einen größeren Bildschirm mit neuen Optionen und hat natürlich ebenfalls das Upgrade auf die neuen GeForce-RTX-30-Grafikkarten mit leicht höherer TGP von NVIDIA erhalten. Wie sich die Variante mit GeForce RTX 3060 Laptop schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das fast 2.400 Euro teure Gerät ausführlich getestet... [weiterlesen]

Sonntag, 16. Mai 2021: Patriot Viper 4 Blackout im Test: Schwarzes 64-GB-Kit

In diesem Test stehen ein paar schlichte RAM-Module aus dem Hause Patriot auf dem Programm, die auf den Namen Viper 4 Blackout hören. Die Speichermodule der Viper-Blackout-Serie wurden mit Augenmerk auf eine hohe Leistung und ein schlankes Design entwickelt. Und die Leistung werden wir uns in unserem Overclockingteil genauer ansehen... [weiterlesen]

Montag, 17. Mai 2021: Unschlagbare Kombination: MSI MPG Z590 GAMING und MPG CORELIQUID K360 [Anzeige]

Die neusten Intel-Core-Prozessoren der 11. Generation wurden kürzlich angekündigt und stehen natürlich wie jede neue CPU-Generation im Mittelpunkt des Interesses. Mit dem MPG Z590 GAMING und der MPG CORELIQUID K360D bietet MSI ein Duo, das dabei hilft, die bestmögliche Leistung mit den neuen Prozessoren zu erzielen. Wir zeigen anhand von Messungen, dass MSI die Temperatur-Entwicklung von CPU, SSD und Spannungswandlern dank einer durchdachten Lösung zu jedem Zeitpunkt im Griff hat... [weiterlesen]

Dienstag, 18. Mai 2021: Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion im Test: Halo-Lüfter und Leucht-Kuppel

Mit der brandneuen MasterLiquid ML360 Illusion legt Cooler Master die Messlatte für beleuchtete AiO-Kühlungen noch einmal höher: Das 360-mm-Modell wird sowohl von drei rundum beleuchteten Halo-Lüftern als auch von einer Leuchtkuppel über der Pumpe geziert... [weiterlesen]

Donnerstag, 20. Mai 2021: Synology HAT5300 im Test: Enterprise-HDD für Synology-Produkte

Wie bereits in den News zur Änderung der Synology-Richtlinien für die Nutzung von Festplatten in Enterprise-Geräten angekündigt, befassen wir uns in diesem Artikel mit den Synology-HAT5300-Festplatten, die speziell für die Verwendung in NAS und Servern von Synology vorgesehen sind. Wie sich die Festplatten in einer Synology RackStation RS820RP+ und unserem normalen Festplatten-Testparcours schlagen, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 20. Mai 2021: MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless im Test: Nicht nur leicht, sondern auch kabellos

Kabellose Mäuse liegen genauso im Trend wie besonders leichte Mäuse. Mit der Clutch GM41 Lightweight Wireless greift MSI nun beide Trends in einer Maus auf. Obwohl diese Gaming-Maus im intensiven Gaming-Einsatz über 80 Stunden mit einer Akkuladung auskommt, wiegt sie nur 74 g... [weiterlesen]