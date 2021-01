KW04 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der G.Skill ENKI 360 kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch das EVGA XR1-Capture-Device, das MSI MEG B550 UNIFY, das Gigabyte AORUS 15P XC und das MSI GS66 Stealth 10UH sowie die ZOTAC ZBOX Magnus One getestet. Aber auch die EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra stand bei uns während der letzten Tage auf dem Prüfstand.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 22. Januar 2021: G.Skill ENKI 360 im Test: Performancevorteil gegenüber der Konkurrenz?

Mit der ENKI-Serie bietet G.Skill eigene AiO-Kühlungen an. Besonderen Wert legt man dabei auf eine hohe Performance. Anhand des Top-Modells mit 360-mm-Radiator wollen wir herausfinden, wie es um die Kühlleistung wirklich bestellt ist... [weiterlesen]

Samstag, 23. Januar 2021: Bunte Lichter und mehr: Das EVGA XR1-Capture-Device im Test

Mit dem wachsenden Interesse der Bevölkerung an Videoplattformen wie YouTube oder Twitch steigt auch die Zahl der Menschen, die den Beruf Content-Creator ausüben und die genannten Portale mit Inhalten versorgen. Dies wiederum sorgt für eine erhöhte Nachfrage nach entsprechenden Gerätschaften, mit denen sich bequem Videos erstellen lassen. Neben internen Lösungen erfreuen sich die sogenannten externen Capture-Devices immer größerer Beliebtheit. Mit der XR1 präsentiert der Hersteller EVGA ein externes USB-3.0-Gerät, mit dem sich Aufnahmen sogar ganz ohne PC direkt auf einer SD-Karte speichern lassen. Wie gut dies in der Praxis tatsächlich funktioniert, erfahrt ihr in unserem Test des EVGA XR1... [weiterlesen]

Sonntag, 24. Januar 2021: Intel Evo: warum man auf Intels neue Notebook-Plattform setzen sollte [Anzeige]

Das Angebot im Notebook-Markt ist riesig. Um die Auswahl für einen leistungsstarken Laptop mit modernen Technologien, langer Laufzeiten und guten Displays zu vereinfachen, hat Intel mit der Intel-Evo-Plattform einen speziellen Anforderungs-Katalog ins Leben gerufen, dessen Geräte ideal auf die aktuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wir stellen das Intel-Zertifikat ausführlich vor... [Weiterlesen]

Montag, 25. Januar 2021: Mit massiver Spannungsversorgung: MSI MEG B550 UNIFY im Test

Bisher war es bei MSI so, dass die MEG-Mainboardserie ausschließlich für den größten Chipsatz einer Plattform vorbehalten ist. Mit AMDs B550-PCH hat sich MSI nun jedoch dazu entschlossen, diese Tradition zu brechen und nun auch für den Mainstream-Chipsatz zumindest zwei MEG-Modelle mit B550-Chipsatz anzubieten. Neben dem MEG B550 UNIFY-X handelt es sich um das MEG B550 UNIFY, das wir uns in der Redaktion einmal näher angeschaut und durch den AM4-Testparcours geschickt haben... [weiterlesen]

Dienstag, 26. Januar 2021: Gigabyte AORUS 15P XC: Mit GeForce RTX 3070 und Core i7-10870H noch schneller

Pünktlich zum Marktstart der neuen Gaming-Laptops mit NVIDIA-GeForce-RTX-30-Grafik hat uns auch Gigabyte mit einem ersten Testgerät versorgt. Das AORUS 15P XC kann mit einem Intel Core i7-10870H, einer NVIDIA GeForce RTX 3070 mit einer TGP von 130 W, insgesamt 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher und einer 512 GB großen NVMe-SSD aufwarten – anders als beim MSI-Gerät bleibt es jedoch bei einem 15,6 Zoll großen Full-HD-Panel. Wie sich der rund 1.899 Euro teure Gaming-Bolide im Praxisalltag schlägt, das klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Dienstag, 26. Januar 2021: MSI GS66 Stealth 10UH im Test: Edler Thin-&-Light-Gamer mit GeForce RTX 3080

Das MSI GS66 Stealth ist eines der ersten Geräte, das auf die neuen mobilen GeForce-RTX-30-Grafikkarten von NVIDIA setzt und sich damit im Generationsvergleich vor allem bei der Grafikleistung und der Effizienz absetzen dürfte. Aber auch in Sachen Display macht man einen ordentlichen Schritt nach vorne und bietet nun sogar schnelle QHD-Varianten an – zumindest in den US-Geräten. Wie sich die Neuauflage in einer der Spitzenversionen mit Intel Core i7-10870H, NVIDIA GeForce RTX 3080, 16 GB RAM und einer 1 TB großen NVMe-SSD sowie 240 Hz schnellem QHD-Panel schlägt, das klärt unser heutiger Hardwareluxx-Test pünktlich zum offiziellen Marktstart... [weiterlesen]

Donnerstag, 28. Januar 2021: ZOTAC ZBOX Magnus One im Test: Schicker Mini-Gamer mit hoher Leistung

Bei seiner neuen ZBOX Magnus One macht ZOTAC vieles anders, setzt jedoch weiterhin auf richtig potente Hardware, die nun ausschließlich der Desktop-Klasse entstammt und bis hin zum Intel Core i7-10700 sowie einer NVIDIA GeForce RTX 3070 reicht. Wie sich der trotzdem noch sehr kompakte Mini-PC im Arbeits- und Spielealltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 29. Januar 2021: Das bisher schnellste Modell: EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra im Test

Die GeForce RTX 3060 Ti ist bislang der kleinste Ampere-Ableger von NVIDIA. Ende Februar soll das Non-Ti-Modell die GeForce-RTX-30-Serie nach unten hin abschließen. Einige Modelle der GeForce RTX 3060 Ti haben wir uns bereits angeschaut, heute folgt mit der EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra eines der Spitzenmodelle. Schneller, zumindest auf dem Papier, wird es in dieser Klasse wohl nicht mehr werden... [weiterlesen]