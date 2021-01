ZOTAC ZBOX Magnus One: Mini-PC mit schneller Desktop-Hardware

Zum Auftakt der digitalen CES 2021 hat ZOTAC einen neuen Mini-PC präsentiert. Die ZBOX Magnus One ist der neuste Vertreter der E-Serie und setzt bei Prozessor und Grafikkarte ausschließlich auf Komponenten aus dem Desktop der High-End-Klasse. Trotzdem zeigt sich das System mit einem 8,3-Liter-Gehäuse äußerst kompakt.

Die neue ZOTAC ZBOX Magnus One ECM73070C bringt es gerade einmal auf Abmessungen von 265,5 x 126 x 249 mm und stemmt nur rund 5,1 kg auf die Waage. Das Gesamtvolumen beläuft sich damit auf kompakte 8,33 Liter. Während die ZBOX-Modelle der E-Familie bislang wie eine Spielekonsole auf eine Kastenform setzten, setzt ZOTAC bei der Magnus One auf einen echtes Tower-Design, welches stark an den MEK Mini angelehnt ist. ZOTAC bleibt sich seiner aktuellen Design-Linie somit treu.

Trotz der kompakten Abmessungen gibt es durchaus potente Hardware: Im Inneren werkeln ein Intel Core i7-10700 und eine NVIDIA GeForce RTX 3070. Beide Komponenten entstammen der Desktop-Klasse und können so einiges an Leistung abrufen. Zur Verfügung stehen insgesamt acht bis zu 4,8 GHz schnelle Comet-Lake-Kerne und 5.888 FP32-Shadereinheiten der Ampere-Architektur. Damit lassen sich selbst aktuelle Grafikkracher problemlos in den höchsten Einstellungen und Auflösungen spielen.

Auf Seiten des Arbeits- und Massenspeichers lassen sich in der neuen Magnus One zwei SO-DIMM-Module nach DDR4, eine M.2-SSD und ein 2,5-Zoll-Laufwerk sowie Intels Optane-Speicher unterbringen. ZOTAC setzt weiterhin auf eine Barebone-Lösung, bei der der Speicher vom Anwender eigenständig hinzugesteckt werden muss. Hierfür lässt sich das Gehäuse mithilfe von lediglich zwei Schrauben sehr einfach öffnen.

Auf Seiten der Konnektivität bietet der neue Mini-PC einen HDMI-2.1-Anschluss, drei DisplayPorts 1.4a für bis zu vier Displays, vier USB-3.1-Gen2-Anschlüsse, vier USB-3.0-Ports, wovon einer als Typ-C ausgeführt wird, sowie Dual-Ethernet mit einem 2,5 GBit/s schnellen Killer-E3000-Port. Drahtlos wird per Bluetooth 5.0 und Killer-WiFi 6 kommuniziert. Ein Kartenleser ist im Gehäuse ebenfalls integriert. Mit Strom versorgt wird das System über ein integriertes 500-W-Netzteil mit 80Plus-Platinum-Zertifizierung.

Angaben zu Preis und Verfügbarkeit der neuen ZBOX Magnus One machte ZOTAC in seiner heutigen Pressemitteilung leider nicht. Neben dem eigentliche Barebone wird man eine Festkonfiguration mit 512-GB-SSD und einer zusätzlichen 1-TB-HDD sowie 16 GB RAM anbieten. Seit Beginn des Jahres liefert ZOTAC seine ZBOX-Systeme mit drei Jahren Garantie aus. Diese lässt sich innerhalb von 28 Tagen nach Kauf über die Webseite durch eine Registrierung auf fünf Jahre erhöhen.