KW42 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Nitro Concepts X1000 einen ausführlichen Praxistest unterzogen, sondern auch die Corsair MP400, das ASUS ROG Strix Helios, das Seagate FireCuda Gaming Dock und die Corsair K60 RGB Pro auf den Prüfstand gestellt. Aber auch das OnePlus 8T, den Arctic Freezer 50 und das Corsair HS60 Haptic sowie die Sharkoon Light² 100 und die Live Gamer Ultra GC553 haben wir getestet.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Samstag, 10. Oktober 2020: X1000: Den kantigen Gaming-Stuhl von Nitro Concepts ausprobiert

Neben der richtigen Maus beziehungsweise Tastatur spielt auch der richtige Sitzplatz bei Gamern eine wichtige Rolle. Nichts verdirbt den Spielspaß schneller als eine unbequeme Sitzgelegenheit, zumal sich eine schlechte Haltung bei langen Gaming-Sessions auch negativ auf die Gesundheit auswirken kann. Aus diesem Grund haben wir uns mit dem X1000 den jüngsten Neuzugang in der Reihe der Nitro Concepts Gaming-Stühle näher angeschaut... [weiterlesen]

Samstag, 10. Oktober 2020: Corsair MP400 im Test: Die bislang beste QLC-SSD

Mit den beiden Modellen der Force Series MP510 und MP600 hat Corsair sicherlich zwei der aktuell beliebtesten Solid State Drives im Sortiment. Nun wird diese Serie erweitert, wenn auch ohne den Zusatz der Force Series - mit der MP400. Als erste QLC-SSD soll sie das bisherige Line-up nach unten abrunden und dabei vor allem durch hohe Speicherkapazitäten von bis zu 8 TB überzeugen. Wie gut das gelingt, beziehungsweise ob QLC endlich die erwünschte Performance bietet, klären wir wie gewohnt mit unserem Testparcours... [weiterlesen]

Sonntag, 11. Oktober 2020: ASUS ROG Strix Helios im Test: Edles und einzigartiges Gaming-Gehäuse

ASUS bietet seit einiger Zeit auch Gehäuse an. Das unbestrittene Flaggschiff ROG Strix Helios soll mit einzigartigem Design und umfangreicher Ausstattung längst nicht nur ROG-Fans ansprechen. Wie überzeugend das 260-Euro-Flaggschiff wirklich ist, klärt unser Test... [weiterlesen]

Montag, 12. Oktober 2020: Seagate FireCuda Gaming Dock im Test: Mehr Anschlüsse und Speicher

Seagate bringt mit der FireCuda-Reihe verschiedene Gerätschaften heraus, welche aufgrund ihrer RGB-Beleuchtung vorrangig für Spieler konzipiert sein könnten. Wie wir aber bereits bei der FireCuda Gaming SSD gesehen haben, sind die Produkte auch ohne Beleuchtung gut zu verwenden und eignen sich für Aufgaben, bei denen die inneren Werte zählen. Für wen oder was sich eine Dockingstation ohne Ladefunktion aber mit schneller Festplatte eignet, klären wir in diesem Artikel... [weiterlesen]

Dienstag, 13. Oktober 2020: Corsair K60 RGB Pro im Test: Die mechanischen, aber günstigeren Cherry Viola-Switches feiern Premiere

Cherry MX sind aus mechanischen Tastaturen nicht wegzudenken - aber durchaus ein Kostenfaktor. Für günstigere mechanische Tastaturen hat Cherry deshalb die Viola-Switches entwickelt. Und in Form von Corsairs K60 RGB Pro können wir diese Budget-Schalter nun erstmalig testen... [weiterlesen]

Mittwoch, 14. Oktober 2020: OnePlus 8T im Test: Konsequente Smartphone-Evolution

Die nächste OnePlus-Generation steht an: Und wir konnten das OnePlus 8T im Vorfeld des Launchs schon einige Tage lang testen. Wie konsequent das Oberklasse-Smartphone weiterentwickelt wurde, klären wir im Testbericht... [weiterlesen]

Donnerstag, 15. Oktober 2020: Arctic Freezer 50 im Test: Flaggschiff-Kühler für den Mainstream

Mit dem Freezer 50 bringt Arctic seinen Top-Kühler nun endlich auch für die Mainstream-Sockel von AMD und Intel - und für Intels HEDT-Plattform auf den Markt. Im Test klären wir, ob der wuchtige Dual-Tower-Kühler auch im Mainstream-Segment überzeugen kann... [weiterlesen]

Donnerstag, 15. Oktober 2020: Corsair HS60 Haptic im Test: Camouflage-Headset mit Bass-Vibration

Corsair konnte in der Vergangenheit mit seinen Headset-Lösungen oftmals überzeugen, was im Portfolio bislang aber noch fehlte, war ein Gaming-Headset mit einer haptischen Engine, wie sie teils von der Konkurrenz angeboten wird. Diese Lücke soll das neue Corsair HS60 Haptic schließen. Wie sehr das optisch auffällige Headset unsere Ohren zum Vibrieren bringt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Freitag, 16. Oktober 2020: Sharkoon Light² 100 im Test: Ein weiteres Leichtgewicht

Mit der Light² 100 hat Sharkoon die zweite Maus präsentiert, die auf eine sehr leichte Bauweise setzt. Den größeren Bruder die Light² 200 hatten wir in unserer Redaktion vor kurzem erst für einen Test vor Ort, und nun wollen wir uns den kleinen Bruder einmal genauer anschauen und herausfinden, inwieweit es ein 23-Euro-Modell mit anderen Mäusen aus der gleichen Trendbewegung aufnehmen kann... [weiterlesen]

Samstag, 17. Oktober 2020: Klein, leicht und mobil: Die Streaming-Capture-Box Live Gamer Ultra GC553 von AVerMedia im Test

Mit der Game-Streaming-Capture-Box GC553 Live Gamer Ultra präsentiert der Hersteller AVerMedia laut eigenen Angaben die nächste Generation der Live-Game-Erfassung. Das Unternehmen zielt hier in erster Linie auf Gamer ab, die ein kleines und leicht anzuschließendes Device suchen, das sich für den mobilen Einsatz eignet und problemlos mit einem Notebook genutzt werden kann. Wir haben in der Praxis ausgetestet, was die Capture-Box so alles kann... [weiterlesen]