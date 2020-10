Seite 1: Corsair K60 RGB Pro im Test: Die mechanischen, aber günstigeren Cherry Viola-Switches feiern Premiere

Cherry MX sind aus mechanischen Tastaturen nicht wegzudenken - aber durchaus ein Kostenfaktor. Für günstigere mechanische Tastaturen hat Cherry deshalb die Viola-Switches entwickelt. Und in Form von Corsairs K60 RGB Pro können wir diese Budget-Schalter nun erstmalig testen.

Die neuen Viola-Schalter hat Cherry uns erstmalig zur CES 2020 vorgestellt. Sie treten als günstigere Alternative neben die altbekannten und bewährten Cherry MX-Schalter. Durch einen vereinfachten Aufbau aus vier Elementen können die ebenfalls mechanischen Viola-Schalter günstiger gefertigt und angeboten werden. Auch eine RGB-Beleuchtung dieser Schalter ist problemlos möglich. Erstmalig verbaut werden diese Schalter in Corsairs neuer Mainstream-Tastatur K60 RGB Pro.

Neben der Corsair K60 RGB Pro wird es global auch eine K60 Pro mit Cherry Viola-Schaltern und einfarbig roter Beleuchtung, eine K60 RGB Pro SE mit Cherry Viola, aber höheren und hochwertigeren PBT-Tastenkappen und magnetischer Handballenablage sowie eine K60 RGB Pro Low Profile mit Cherry MX Low Profile und RGB-Beleuchtung geben. In Deutschland sollen zwei Varianten angeboten werden: Die von uns getestete K60 RGB Pro für 139,99 Euro und die K60 RGB Pro Low Profile für 149,99 Euro. Die günstigeren Viola-Switches sorgen also für eine überschaubare Einsparung von 10 Euro. Am US-Markt soll der Preisunterschied mit 20 Dollar übrigens größer ausfallen (bei Preisen von 89,99 und 109,99 Dollar).



Technische Details - Corsair K60 RGB Pro: