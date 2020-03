KW10 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem AMD Ryzen Threadripper 3990X mit seinen 64 CPU-Kernen und 128 Threads kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch die Western Digital WD Blue SN550, die 1More True Wireless ANC, das Seasonic PRIME PX-850 und den be quiet! Shadow Rock 3 sowie das Aerocool AirHawk Duo ARGB getestet. Unsere kritischen Blicke prüften aber auch den Arctic Freezer 7 X und den Microsoft Surface Laptop 3 auf Praxistauglichkeit.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 27. Februar 2020: AMD Ryzen Threadripper 3990X im Test: Mit 128 Threads auf den Multi-Threaded-Thron

Was im August 2017 mit dem AMD Ryzen Threadripper 1950X begann, wird nicht ganz drei Jahre später mit dem Ryzen Threadripper 3990X konsequent fortgeführt: Die Jagd nach möglichst vielen CPU-Cores für den Endanwender. Das vorerst neue Flaggschiff der US-Amerikaner wirft nämlich stolze 64 Kerne und 128 Threads in den Ring, setzt auf die neueste Zen-2-Architektur und ist damit ein echtes Monster unter den Prozessoren – ist damit jedoch nur für eine ganz besondere Zielgruppe geeignet... [weiterlesen]

Freitag, 28. Februar 2020: Western Digital WD Blue SN550 im Test: Modellpflege mit BiCS4 und mehr Lanes

Mit der WD Blue SN550 schickt Western Digital ein deutliches Upgrade seiner Mittelklasse-SSD ins Rennen und setzt sowohl auf neue NANDs wie auch auf mehr Bandbreite. Letzteres war bereits bei der Vorgängerin der Fall, die in unserem Review dennoch nur bedingt überzeugen konnte. Ob sich das nun mit der neuen Inkarnation ändert, klären wir wie immer mittels unseres Testparcours... [weiterlesen]

Freitag, 28. Februar 2020: 1More True Wireless ANC im Test: 2-Wege-Aufbau trifft Noise Cancelling

Nach den 1More Stylish True Wireless, die als Einsteiger-Produkt gedacht waren, folgt nun das Top-Modell, die 1More True Wireless ANC. Wie der Name schon vermuten lässt, setzen die Chinesen auf eine aktive Geräuschunterdrückung. Das ist aber nicht das einzige Highlight, denn es kommt auch ein 2-Wege-Aufbau zum Einsatz. Wie gut die neuen Drahtlos-Ohrhörer funktionieren, klären wir im Test... [weiterlesen]

Montag, 02. März 2020: Seasonic PRIME PX-850 im Test: Bewährte Technik mit neuem Namen und neuer Optik

Seasonics High-End-Serie PRIME ist bereits seit längerer Zeit auf dem Markt, aber gehört immer noch zu den Modellreihen mit Referenz-Status im Markt. Letztes Jahr hat Seasonic im Rahmen der OneSeasonic-Iniative zwar die Bezeichnungen seiner Netzteile vereinheitlicht, aber die Technik nicht verändert. Von daher wollen wir anhand des PRIME PX-850 (PRIME 850W Platinum) einmal schauen, wie sich ein PRIME im Jahr 2020 schlägt... [weiterlesen]

Dienstag, 03. März 2020: be quiet! Shadow Rock 3 im Test: Die neue Mittelklasse

be quiet! frischt die Mittelklasse auf: Der neue Shadow Rock 3 soll dort als überzeugender Tower-Kühler für frischen Wind sorgen. be quiet! verspricht einen gelungenen Mix aus Kühlleistung, geringer Lautstärke und einem moderaten Preis. Doch wie schlägt sich das neue Modell wirklich im Vergleich zur starken Konkurrenz... [weiterlesen]

Mittwoch, 04. März 2020: Toshiba Memory ist jetzt KIOXIA [Anzeige]

Im Sommer 2019 kündigte Toshiba an: Toshiba Memory ist jetzt KIOXIA! In einigen Teilen ist die Umstellung schon erfolgt – vor allem im Business-zu-Business-Geschäft. In einigen weiteren Bereichen wird die Umstellung im Laufe des Jahres geschehen. Dies betrifft vor allem die Endkunden-Produkte. Bis auf den Namen soll sich jedoch wenig ändern. Man will weiterhin weltweit führender Anbieter von Flash Memory und SSDs sein und dabei Speicherlösungen für Unternehmen und Privatnutzer anbieten... [weiterlesen]

Mittwoch, 04. März 2020: Aerocool AirHawk Duo ARGB im Test: Maximale Kühleffizienz dank Mesh

Gehäuse mit geschlossenen Fronten mögen harmonischer aussehen, für die Kühlung sind sie aber nicht optimal. Aerocool geht beim AirHawk deshalb einen anderen Weg und gestaltet die Front besonders luftig. Die beiden 200-mm-Frontlüfter der Duo-ARGB-Variante kümmern sich dabei nicht nur um die Luftzufuhr, sondern auch um die Optik. Aber wie effektiv wird das AirHawk wirklich gekühlt... [weiterlesen]

Donnerstag, 05. März 2020: Arctic Freezer 7 X im Test: Ein günstiger Mini-Tower-Kühler

Der neue Arctic Freezer 7 X soll in die Fußstapfen des Freezer 7 Pro treten und mit einem noch besseren Preis-Leistungs-Verhältnis auftrumpfen. Der kompakte Tower-Kühler mit 92-mm-Lüfter wird schon für unter 20 Euro angeboten... [weiterlesen]

Freitag, 06. März 2020: Microsoft Surface Laptop 3 im Test: Ein edler Minimalist bei Optik und Anschlüssen

Bei der neuesten Generation seines Surface Laptop hat Microsoft an vielen Stellen geschraubt und mehr als nur simple Produktpflege betrieben, innerhalb der die Hersteller von Zeit zu Zeit lediglich die Hardware auf den neusten Stand bringen. So verbaut man ab sofort auch Ryzen-Prozessoren aus dem Hause AMD und hat das Gehäuse komplett überarbeitet, behält jedoch die edle und schlichte Optik des mobilen Alltagsbegleiters bei. Dieser Minimalismus zeigt sich jedoch auch an anderer Stelle, wie unser Test des Microsoft Surface Laptop 3 zeigt... [weiterlesen]