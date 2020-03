Advertorial / Anzeige:

Im Sommer 2019 kündigte Toshiba an: Toshiba Memory ist jetzt KIOXIA! In einigen Teilen ist die Umstellung schon erfolgt – vor allem im Business-zu-Business-Geschäft. In einigen weiteren Bereichen wird die Umstellung im Laufe des Jahres geschehen. Dies betrifft vor allem die Endkunden-Produkte. Bis auf den Namen soll sich jedoch wenig ändern. Man will weiterhin weltweit führender Anbieter von Flash Memory und SSDs sein und dabei Speicherlösungen für Unternehmen und Privatnutzer anbieten.

Ein wenig Hintergrund zum Unternehmen: Toshiba Memory hat 1987 als eines der ersten Unternehmen den NAND-Flash-Speicher vorgestellt und begann 1991 ebenfalls als einer der ersten Anbieter mit der Massenproduktion von Speichermedien. NAND-Flash ist ein wichtiger Bestandteil in fast allen elektronischen Geräten, in denen Daten gespeichert werden müssen.

Im japanischen Yokkaichi werden auf 660.000 m² Speicherprodukte gefertigt. Dort fertigt KIOXIA unter anderem sein Flaggschiff-Produkt, den BiCS-NAND-Flash. Eine weitere Fabrik soll in diesem Jahr im ebenfalls japanischen Kitakami ihre Arbeit aufnehmen. Auch wenn sich der Name für die Speicherprodukte geändert hat – dahinter steckt noch immer Toshiba als Qualitätshersteller. Der Name Toshiba wird als Markenname im Speicherbereich nicht ganz verschwinden, Hersteller des Speichers ist aber in jedem Fall KIOXIA.

Hier eine Übersicht der Einsatzgebiete – KIOXIA entwickelt und vertreibt Speicherlösungen für Unternehmen und Privatnutzer:

SSDs für Enterprise, Data-Centers und Clients

Eingebettete Flash-Lösungen für die Automobil- und Handybranche, Konsumartikel und gewerbliche Anwendungen

SSDs, SD/microSD-Karten und USB Flash Drives für Handys, Spielkonsolen, Kameras, Tablets, Notebooks, PCs

Das Einsatzfeld ist also extrem weit gestreut und mit einem Marktanteil von 20 % ist man einer der NAND-Hersteller mit dem größten Produktionsvolumen.

Der Name KIOXIA wurde aus zwei Wörtern zusammengesetzt: Der japanische Begriff kioku steht für "Speicher, Erinnerung" und das griechische Wort axia für "Wert". Damit sollen die Ansprüche an das eigene Produkt unterstrichen werden.

Flash ist die Zukunft

Der Fokus bei KIOXIA liegt aktuell auf dem BiCS-NAND-Flash. Dieser präsentiert sich in vielerlei Hinsicht als flexible Lösung für zahlreiche Einsatzgebiete. Mit TLC- und QLC-Speicherzellen mit 96 und mehr Layern wird die Speicherdichte immer weiter gesteigert, zugleich steigt potenziell die Leistung in der Datenübertragung. Dabei gibt es keine Kompromisse hinsichtlich der Zuverlässigkeit.

Was einmal als "einfacher" NAND-Flash begann, ist zu einem hoch komplexen System an Speicherzellen geworden. Inzwischen setzt man bei KIOXIA BiCS-4-NAND-Flash ein. Mit seinen 96 Schichten ermöglicht er hohe Speicherdichten, was allen Produktgruppen zugutekommt, in denen dieser Speicher eingesetzt wird. Dazu trägt neben der Anzahl an Schichten der Einsatz von TLC-Speicherzellen (drei Bit pro Speicherzelle) bei.

Im nächsten Schritt wird der BiCS-5-NAND-Flash auf 128 Layern setzen. Als TLC-Variante wird KIOXIA die Datendichte auf 512 Gigabit pro Die bringen können. Eine QLC-Variante wird dies auf 1,33 Terabit pro Chip steigern können. In der TLC-Variante wird KIOXIA die Speicherdichte um 30 % steigern können, als QLC-Lösung gar um fast 45 %.

Aktuell setzt man auf BiCS-4-NAND-Flash, wie er auf der KIOXIA XG6 (Test), KIOXIA BG4 (Test) oder Toshiba RC500 von KIOXIA (Test) zum Einsatz kommt. Mit den verschiedenen Serien spricht KIOXIA die unterschiedlichen Nutzergruppen an – sei es mit der XG6-Serie diejenigen, die bis zu 2 TB an Daten auf ihre SSD packen wollen, oder die BG4-Serie, die als extrem kompakte M.2-1620 bis zu 1 TB fasst.

Neben den klassischen Desktop-Produkten bietet KIOXIA solche für den Datacenter- und Enterprise-Einsatz an. Hier sieht man die CM5- und PM5-Serie für den Enterprise-Einsatz und die CD5-, XD5- und HK6-Reihe für den Datacenter-Einsatz vor. Das Highlight sind hier sicherlich die Speicherkapazitäten von bis zu 15 TB.

In beiden Serien stehen jedoch schon die Nachfolger in den Startlöchern. Kürzlich präsentierte KIOXIA neue Modelle (CD6- und CM6-Serie), die dank PCI-Express 4.0 besonders hohe Datenübertragungsraten erreichen sollen.

Neben den nun vielfachen Anwendungen für BiCS-NAND-Flash, wie er in inzwischen in allen SSDs zum Einsatz kommt, fertigt KIOXIA noch weitere Speicherprodukte. UFS-Speicher ist ein Standardformat für Flash-Speicherkarten und kommt nicht nur in diesen, sondern auch fest verbaut in Smartphones und Tablets zum Einsatz. Im Automotive-Bereich wird UFS ebenfalls eingesetzt. Die neuen UFS-3.1-Spezifikationen bedient KIOXIA schon mit konkreten Produkten. Entsprechende Chips mit Kapazitäten von 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB sollen etwa 30 % schneller sein als UFS-3.0-Produkte.

Die Lücke zwischen SSD-NAND und DRAM als Arbeitsspeicher will KIOXIA mit dem XL-Flash schließen. Mit XL-Flash wird der Spagat zwischen Speicherkapazität und hohen Übertragungsraten sowie geringen Latenzen versucht. Auch hier kommt BiCS-NAND-Flash zum Einsatz.

KIOXIA unterstützt die neue Speicherära, die von rasant steigenden Anforderungen an hochleistungsfähigen Speichertechnologien mit hoher Kapazität gekennzeichnet ist. In diesem Jahr wird ein Speicherbedarf von 40 Zettabyte erwartet, in drei Jahren soll sich dieser auf über 100 Zettabyte mehr als verdoppeln. 2025 sollen es sogar 163 Zettabyte sein. Besonders beim Endkunden und dessen Nutzung von Daten sollen sich 50 % des Speicherbedarfs verorten lassen.

