KW06 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der vergangenen Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem AMD Ryzen 5 3500 aus dem OEM-Markt kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch die Xtrfy M4 RGB, zwei aktuelle DDR4-Speicherkits von Teamgroup und Thermaltake, die Sharkonn Light² 200 und das XMG Fusion 15 getestet. Das be quiet! Straight Power 11 Platinum 650W, die Cooler Master MH670, das Samsung Galady Note 10 und das SanDisk iXpand Wireless Charger sowie Platnet Zoo standen in dieser Woche ebenfalls auf dem Testprogramm.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 31. Januar 2020: AMD Ryzen 5 3500 im Test: Zurecht dem OEM-Markt vorbehalten?

Ursprünglich war der AMD Ryzen 5 3500 nur für den OEM-Markt und damit lediglich für Komplettsystem-Hersteller gedacht. Inzwischen wird der nominell kleinste Zen-2-Prozessor jedoch in einschlägigen Preisvergleichsportalen gelistet und könnte damit vereinzelt auch den Einzelhandel erreichen. Gegenüber dem bislang günstigsten Ryzen-Modell bietet er zwar ebenfalls sechs CPU-Kerne, muss jedoch auf das SMT-Feature verzichten, ist 100 MHz im Turbo langsamer und muss mit einem halbierten L3-Cache auskommen. Ob sich der bislang kleinste Ryzen 3000 damit zum Preisleistungskracher mausert, erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]

Samstag, 01. Februar 2020: Xtrfy M4 RGB im Test - Eine weitere leichtgewichtige Gamingmaus

Mit der Xtrfy M4 RGB haben wir eine Maus in unserer Redaktion, die vom Design her vielen Lesern bekannt vorkommen wird, denn sie besitzt ein gelochtes Gehäuse. Es ist bereits die zweite Maus dieser Art bei uns. Wie gut sich der Leichtbau-Nager in der Praxis behaupten kann, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Sonntag, 02. Februar 2020: Zwei 16-GB-DDR4-3600-Kits im Test: Teamgroup T-Force Dark Za und Thermaltake Toughram RGB

Während Team Group in der Arbeitsspeicher-Branche bereits seit vielen Jahren etabliert ist, zählt Thermaltake zu den neuen Mitstreitern und ist eher aus dem Gehäuse und Netzteil-Bereich bekannt. Von beiden Herstellern haben wir jeweils ein Speicherkit selektiert und gegeneinander antreten lassen. Dabei haben beide Kits viele Gemeinsamkeiten... [weiterlesen]

Montag, 03. Februar 2020: Sharkoon Light² 200 im Test: Die erste ultra-leichte Maus von Sharkoon

Ultra-leichte Mäuse sind der neue Trend. Auch Sharkoon hat mit der Light² 200 ein erstes Modell dieser Art auf den Markt gebracht. Die 50-Euro-Maus soll nicht nur mit geringem Gewicht und einem High-End-Sensor, sondern stellenweise auch mit Modularität glänzen. Ob und wie das gelingt, sehen wir uns im Test an... [weiterlesen]

Dienstag, 04. Februar 2020: Schnelle und einfache Datenrettung: EaseUS Data Recovery Wizard Pro [Anzeige]

Das Thema Datensicherheit wird noch immer von vielen Anwendern zu fahrlässig gehandhabt. Gerade bei wichtigen Dateien kann ein Verlust nicht nur sentimentale Erinnerungen auslöschen, sondern auch erhebliche Kosten verursachen. Eine einfache Abhilfe schafft EaseUS Data Recovery Wizard Pro... [weiterlesen]

Dienstag, 04. Februar 2020: XMG Fusion 15 im Test: Kompaktes und schnelles Referenz-Notebook mit langer Laufzeit

Das XMG Fusion 15, das in Kooperation mit Intel entstanden ist, will trotz seiner kompakten Abmessungen eine hohe Leistung bieten und unterwegs für lange Laufzeiten sorgen. Konkret setzt man auf einen aktuellen Coffee-Lake-H-Prozessor in Kombination mit einer dedizierten GeForce-Grafik, verbaut eine schnelle NVMe-SSD mit PCI-Express-Anbindung und einen 93 Wh großen Akku. Ob das Konzept in der Praxis tatsächlich aufgeht, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das XMG Fusion 15 in einer Variante für rund 1.820 Euro auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Mittwoch, 05. Februar 2020: NVIDIA RTX Studio: Workstation im Notebook [Anzeige]

Kreativ-Anwender, die unterwegs mit einer maximalen Leistung ihre Projekte bearbeiten wollen, müssen nicht länger zweckentfremdete Gaming-Geräte nutzen, sondern können zu den speziell von NVIDIA zertifizierten Studio-Geräten greifen, die dank aufwendig optimierter Treiber und durchdachter Mindestanforderungen an die Hardware eine exzellente Leistung in den typischen Kreativ-Anwendungen bieten. Wie gut das funktioniert, haben für uns die erfahrenen Video-Produzenten von Cineview ausgetestet... [weiterlesen]

Donnerstag, 06. Februar 2020: be quiet! Straight Power 11 Platinum 650W im Test: effizienter und noch leiser?

be quiet! hat seine erfolgreiche Netzteilserie Straight Power 11 nun um eine neue Linie mit 80-PLUS-Platinum-Effizienz erweitert. Die neuen Straight Power 11 Platinum bieten neben dem höheren Wirkungsgrad auch einen noch etwas leiseren Betrieb, sowie natürlich die übliche gute Ausstattung mit voll-modularem Kabelmanagement und guten Anschlussmöglichkeiten. Wie sich die Platinum-Version schlägt, haben wir uns anhand des 650W-Modells einmal näher angeschaut... [weiterlesen]

Donnerstag, 06. Februar 2020: Cooler Master MH670 im Test: Guter Klang und lange Akkulaufzeit

Desktopsetups, die immer aufgeräumter wirken, liegen klar im Trend der User. Dann sind offensichtlich herumliegende Kabel natürlich ein "No-Go". Daher sind Eingabegeräte ohne Kabelanbindung immer beliebter. Mit dem MH670 bietet Cooler Master nun ein Headset an, welches auf eine störende Kabelverbindung verzichtet. Dies ist auch das aktuell einzige Headset aus dem Hause Cooler Master mit einer Wirelessverbindung... [weiterlesen]

Freitag, 07. Februar 2020: Samsung Galaxy Note 10 im Test: Der Stift macht den Unterschied

Das Samsung Galaxy Note 10 soll einen großen Sprung nach vorn machen. Erstmals wird es in zwei Größen, mit einer Triple-Kamera und mit einem frontfüllenden OLED-Display angeboten. Wir testen das kompaktere Standardmodell mit 6,3-Zoll-Display - und wollen dabei auch klären wir alltagstauglich das Phablet geworden ist... [weiterlesen]

Freitag, 07. Februar 2020: SanDisk iXpand Wireless Charger ausprobiert: Unkompliziertes Smartphone-Backup

Im Fall der Fälle, wenn alle Daten verloren sind, ist guter Rat teuer und ein Backup in der Regel durch nichts zu ersetzen. Gerade die Bilder, die auf unseren Smartphones lagern, wären ein herber Verlust. Der SanDisk iXpand Wireless Charger möchte eine besonders einfache und praktische Lösung sein, denn das Backup erfolgt kabellos, während das Smartphone gleichzeitig geladen wird. Wie gut das ist der Praxis klappt, klären wir in unserem Kurztest... [weiterlesen]

Samstag, 08. Februar 2020: Was für ein Affentheater: Planet Zoo angespielt

Mit Planet Zoo präsentiert die britische Spieleschmiede Frontier Developments ein Aufbaustrategiespiel, das an den Erfolg der von Blue Fang Games entwickelten Wirtschaftssimulation Zoo Tycoon aus dem Jahr 2001 anknüpfen möchte. Aus diesem Grund hat sich Hardwareluxx in die Welt der Zoologie begeben und sich den Nachfolger von Planet Coaster mal etwas genauer angeschaut... [weiterlesen]