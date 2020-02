Schnelle und einfache Datenrettung: EaseUS Data Recovery Wizard Pro

Advertorial / Anzeige:

Das Thema Datensicherheit wird noch immer von vielen Anwendern zu fahrlässig gehandhabt. Gerade bei wichtigen Dateien kann ein Verlust nicht nur sentimentale Erinnerungen auslöschen, sondern auch erhebliche Kosten verursachen. Eine einfache Abhilfe schafft EaseUS Data Recovery Wizard Pro.

Vermutlich ist es jedem schon einmal passiert. Eine eigentlich wichtige Datei wird in einem schwachen Moment gelöscht, ohne dass über die Auswirkungen nachgedacht wird. Ebenso kann ein Virus sein Unwesen treiben oder ein Update das Betriebssystem schiefgehen. Die Software von EaseUS kann in diesem Notfall helfen.

Wirklich gelöscht sind die Daten dann nämlich noch nicht, denn der Speicherplatz wird vom Betriebssystem erst einmal als freigegeben markiert - und kann zukünftig mit neuen Daten belegt werden. Wer also schnell reagiert und die passende Software nutzt, hat eine gute Chance seine Files noch zu retten. Die Voraussetzung dafür ist eine Software wie EaseUS Data Recovery Wizard Pro, die im Optimalfall bereits installiert wurde. Ansonsten kann es nämlich passieren, dass verlorenen Daten schon vom Installationsprozess der Recovery-Software überschrieben werden, was ausgesprochen ärgerlich wäre. Wer vorsorgt, fährt also besser.

EaseUS Data Recovery Wizard Pro ist nicht nur einfach anzuwenden und arbeitet sehr zuverlässig, die Pro-Version wird aktuell auch noch mit einem Rabatt von 50 % angeboten. Diese bietet gegenüber der kostenlosen Variante einen deutlich gesteigerten Funktionsumfang und wird lebenslang mit Updates versorgt.

Großer Funktionsumfang mit einfachem Interface

Gerade in der Stressituation, die ein Datenverlust auslöst, möchte niemand mit einem übertrieben komplexen Interface konfrontiert werden, die Daten sollen nach Möglichkeit einfach wieder hergestellt werden - genau hier liegt eine Stärke von EaseUS Data Recovery Wizard Pro, das eine Wiederherstellungsquote von 97 % aufweisen kann.

In einem ersten Fenster muss der Bereich festgelegt werden, der durchsucht werden soll. Das kann eine ganze Festplatten, ein USB-Stick, eine Speicherkarte oder der interne Speicher einer Digitalkamera sein. Genau so besteht auch die Möglichkeit, einzelne Order zu durchforsten. Sehr praktisch ist das beim Papierkorb, denn die Gefahr diesen zu voreilig zu leeren, besteht schließlich immer.

Im Anschluss wird eine sortierte Liste der gefundenen Daten und deren Speicherort ausgegeben. Es ist möglich, einzelne Dateien gezielt zu suchen, was sehr praktisch ist, wenn ganze Laufwerke durchsucht wurden. Ebenso kann nach bestimmten Dateitypen gesucht werden.

Die Software macht keine Einschränkungen bei den Dateitypen. Egal oder Word-Dokument, PDFs, E-Mails, Videodateien oder Bilder - alles kann mit einem Klick wiederhergestellt werden. Sehr praktisch ist es, dass von Videos- und Bildern direkt ein Thumbnail generiert wird, was es einfach macht, das gesuchte Bild zu finden.

Befinden sich die gewünschten Dateien in der Liste, reicht es einfach, den Recover-Befehl auszuführen und den gewünschten Speicherort festzulegen. EaseUS Data Recovery Wizard Pro arbeitet sehr schnell und effizient. Wer die Pro-Version nutzt, muss sich auch nicht an ein Größenlimit halten, wie es bei kostenlosen Programmen häufig der Fall ist.

Ebenso ist es möglich, zunächst ein Image der gesamten Festplatte erstellen zu lassen und im Anschluss an einer zweiten, replizierten Festplatte zu arbeiten. So bleiben die ursprünglichen Daten unangetastet, was weitere Probleme vermeiden kann.

Einfacher geht es nicht

Ein ungewollter Datenverlust ist das, was man niemandem wünscht. Dennoch sollte man auch auf einen solchen Fall vorbereitet sein, denn die richtige Software wie EaseUS Data Recovery Wizard Pro bereits auf dem System zu haben, schont die Nerven ungemein und sorgt am Ende für optimale Ergebnisse.

EaseUS Data Recovery Wizard Pro wird sowohl für Windows als auch für macOS angeboten.



