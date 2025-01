Werbung

Wer bislang auf der Suche nach einem möglichst leistungsfähigen Gaming-Laptop mit schlanken Abmessungen und einer schlichten Optik war, der gleichzeitig als langläufiges Arbeitsgerät für unterwegs herhalten sollte, für den war die Aero-Familie von Gigabyte oftmals eine gute Anlaufstelle. Zur CES 2025 bringt man mit dem Gigabyte Aero X16 den nächsten Serienableger und ergänzt damit seine bisherigen Messe-Neuvorstellungen; AORUS Master und AORUS Elite.

Das Gigabyte Aero X16 fällt mit einer Bauhöhe von 19,99 mm noch einmal ein gutes Stück kompakter aus und bringt nur noch rund 1,9 kg auf die Waage. Damit ist der 16-Zöller erheblich portabler als die beiden anderen Neuvorstellungen und könnte sich somit zu einem echten Allrounder im Alltag mausern. Hierfür gibt es unter der Haube recht viel Hardware. Denn im Inneren steckt ein AMD Ryzen AI 9 HX 370 mit zwölf Zen-5(c)-Kernen und einem Takt von bis zu 5,1 GHz. Ihm zur Seite stellt Gigabyte eine zusätzliche, dedizierte GeForce-RTX-50-Grafiklösung, wobei man hierzu keine näheren Angaben macht.

Da die Windforce-Infinity-Kühlung allerdings bis maximal 170 W Verlustleistung ausgelegt ist, dürfte bereits bei einer NVIDIA GeForce RTX 5070 oder einer leicht eingebremsten NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Schluss sein. Bei den restlichen Leistungsdaten zeigt sich Gigabyte entschlossener: So soll sich das Gigabyte Aero X16 mit bis zu 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz sowie maximal zwei NVMe-SSDs ausrüsten lassen. Letztere binden jedoch noch per PCIe 4.0 an und lassen sich auf bis zu 4 TB konfigurieren.

Beim Bildschirm gibt es zwei Optionen: Während das Basismodell mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten arbeitet, gibt es gegen Aufpreis schärfere 2.560 x 1.600 Bildpunkte. In jedem Fall verbaut Gigabyte ein IPS-Panel mit 165 Hz, das zugleich Pantone-zertifiziert ist. Die Tastatur verfügt zwar über eine RGB-Hintergrundbeleuchtung, die gilt jedoch für die gesamte Tastatur und lässt sich nicht in mehreren Zonen oder gar für jede Taste einzeln einstellen. Die beiden Lautsprecher unterstützen Dolby-Atmos-Technik.

Auf Seiten der Anschlüsse warten mehrere USB-C- und -A-Schnittstellen, aber auch RJ45 und HDMI 2.1 auf, während zur drahtlosen Kommunikation WiFi 6E und Bluetooth 5.2 bereitstehen. Auf einen Kartenleser oder Thunderbolt 4 muss man mit Blick auf den AMD-Untersatz verzichten. Der 76 Wh starke Stromspeicher lässt sich per Typ-C und über ein 150 W starkes Netzteil aufladen. Er soll für Laufzeiten von bis zu zwölf Stunden sorgen, was einen gesamten Arbeitstag abdecken würde.

Insgesamt hat das Gigabyte Aero X16 kaum echte Highlights oder Neuerungen erhalten und zeigt sich nicht mehr so innovativ wie die Serie einmal war. Angaben zu Preisen und Verfügbarkeiten stehen leider noch aus.