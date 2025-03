Werbung

Nachdem wir uns bereits die Interpretationen von ASUS und MSI angeschaut hatten, steht heute der Alienware AW2725Q auf dem Programm – der nächste 4K-QD-OLED-Monitor im 27-Zoll-Format. Die Ausstattung unterscheidet sich dabei von den beiden Konkurrenz-Modellen. Ob das eine gelungene Taktik ist, klären wir in unserem Test.

Nachdem QD-OLED-27-Zöller im letzten Jahr noch auf die QHD-Auflösung mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten beschränkt waren, hat Samsung passend zur CES 2025 an der PPI-Schraube gedreht. Das neue Panel bietet die UHD-Auflösung mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten auf der Diagonale von 27 Zoll, was zu 166 PPI und damit zu einer gestochen scharfen Darstellung führt. Wie man es bereits von den letztjährigen 32-Zoll-Modellen kennt, wird dies mit einer Wiederholfrequenz von 240 Hz kombiniert. Zusammen mit der ebenfalls bekannten Reaktionszeit von nur 0,03 ms sollte so eine erstklassige Gaming-Darstellung geboten werden.

Die neue Generation hat jedoch nicht nur eine höhere Auflösung zu bieten. Das Panel setzt nun auf einen 5-lagigen Tandem-Aufbau, was den Stromverbrauch reduzieren soll, denn das ist bislang eine der Schwachstellen der QD-OLED-Technik. Ein anderer Negativpunkt der letztjährigen Geräte wird beim AW2725Q nicht behoben, denn der 27-Zöller bringt den DisplayPort 2.1a noch nicht mit, wie wir ihn bei den Umsetzungen von ASUS und MSI gesehen haben.

Mit dem gleichen Panel hatten wir bislang den MSI MPG 272URXDE QD-OLED und den ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM im Test, die beide mit einer umfangreichen Ausstattung aufwarten konnten, wobei hier gerade ASUS mit dem verbauten Proximity-Sensor noch einmal eine Schippe drauflegen kann. Der Alienware AW2725Q wirkt hier ein wenig wie ein Gegenentwurf, denn es gibt zwar eine solide, aber keine überbordende Ausstattung wie ein besonders umfangreiches OLED-Care.

Die abgespeckte Ausstattung dürfte den AW2725Q preislich interessant machen. Noch fehlen leider die Euro-Preise, diese sollen erst zum Marktstart am 22. April bekanntgegeben werden. In den USA wird der Preis bei 899 US-Dollar liegen, man könnte also vermuten, dass wir auch in Europa unter der 1.000-Euro-Marke bleiben. Gerade der preisliche Abstand zum ROG-Konkurrenten wäre dann erheblich.

Dafür gibt es auch bei Alienware einen Garantiezeitraum von 36 Monaten, die sogar Einbrenn-Effekte einschließt. Positiv hervorzuheben ist, dass Alienware einen 24-Stunden-Austausch verspricht.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Alienware AW2725Q gehören:

Kabel: DisplayPort

Kabel: HDMI

Kabel: USB Typ-A auf -B

Stromkabel