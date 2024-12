Werbung

Der ASUS ROG Swift PG32UCDP ist gleich in mehrerlei ein echtes High-End-Gerät, das für Gamer einiges zu bieten hat. Das OLED-Panel ist per se schon schnell und kann dank Dual-Resolution-Technik auf bis zu 480 Hz beschleunigt werden, was Fans von High-Speed-Games viel Freude bereiten dürfte. Wie sich der 32-Zöller schlägt, klären wir in unserem umfangreichen Test.

Nach dem Alienware AW2725QF (Test) ist der ROG Swift PG32UCDP das zweite Dual-Resolution-Gerät, das wir im Test haben. Während Alienware mit seiner 27 Zoll großen LCD-Lösung aber noch den gehobenen Mainstream abdeckt, greift ASUS mit seinem 32-Zöller direkt die Luxus-Klasse an, denn zum Testzeitpunkt müssen rund 1.500 Euro investiert werden.

Verwunderlich ist das nicht, denn es wird ein 32 Zoll großes OLED-Panel genutzt, das nativ die Kombination aus 3.840 x 2.160 Bildpunkten und 240 Hz bietet, aber auch auf FullHD mit 1.920 x 1.080 Bildpunkte und dann 480 Hz umgeschaltet werden kann. In Kombination mit der kurzen Reaktionszeit von OLED-Geräten - der PG32UCDP wird mit 0,03 ms angegeben - ist unser Testkandidat gerade dann interessant, wenn es auf die letzte Millisekunde ankommt. Also für eSportler oder allen, die gerne schnelle Games spielen.

Aber auch darüber hinaus gibt es einen interessanten Feature-Mix. Das OLED-Panel stammt von LG, wir haben also ein W-OLED-Modell auf dem Schreibtisch, das anders als die QD-OLED-Panels von Samsung vordergründig mit einer etwas kleineren Farbraum-Abdeckung und einer anderen Art des Coatings ausgestattet ist. Als Curved-Version hatten wir aktuelles LG-Panel (ohne Dual-Resolution) beim UltraGear 34GS95QE im Test. LG bietet selbst ein Modell mit dem gleichen Panel an, wie es von ASUS genutzt wird, noch hatten wir den 32GS95UE-B aber nicht im Test.

Gegenüber anderen älteren OLED möchte das Panel beim HDR-Betrieb heller sein, da es mit einer Micro Lens Array+-Anordnung arbeitet. Zertifiziert ist das Gerät nach DisplayHDR TrueBlack 400. Darüber kommt der OLED-Monitor mit einer Werkskalibrierung, was ein DeltaE <2 garantieren soll.

Ein Blick auf die Garantie ist bei OLED-Modellen immer interessant. Noch etwas interessanter ist er beim ASUS ROG Swift PG32UCDP. Während LG auf sein eigenes Gerät einen Garantiezeitraum von 24 Monaten gibt, gewährt ASUS 36 Monate, auch auf Einbrenn-Effekte. Man scheint LGs-Technik also mehr zuzutrauen als es der Hersteller selbst tut - oder ist es doch die eigene Kühllösung, die den entscheidenden Vorteil bringen soll?

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des ASUS ROG Swift PG32UCDP gehören:

Kabel USB Typ C

Kabel USB Typ A auf B

Kabel DisplayPort (nicht im Bild)

Kalibirerungsprotokoll

Wandhalterung

Spezifikationen des ASUS PG32UCDP in der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.500 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.asus.de Diagonale: 32 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz/Weiß/Grau Format: 16:9 Panel: WOLED Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel / 1.920 x 1.080 Kontrastwert: 1.500.000:1 Helligkeit: SDR: 450 cd/m²

HDR: 1.300 cd/m² Reaktionszeit: 0,03 ms Wiederholfrequenz: UHD: 240 Hz

FullHD: 480 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x Typ C (90 Q PD)

4x USB 3.0 (1up, 3 down)

1x 3,5 mm Klinke

1x SPDIF-Out HDCP: ja Gewicht: 7,3 kg Abmessungen (B x H x T): 714 x 579 x 274 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 80 mm

Neigung: -5° - 20°

Drehung: -15° - 15° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern, 280 W Sonstiges: G-Sync zertifiziert, Adapative Sync zertifiziert, Dual-Resolution, Werkskalibrierung