Der ROG Swift OLED PG32UCDM ist ASUS' Interpretation der aktuell sehr beliebten QD-OLED-Panels der dritten Generation im 32-Zoll-Format. Folglich werden die UHD-Auflösung, 240 Hz, 0,03 ms und ein großes Farbvolumen geboten. Ob es gelingt, sich von der starken Konkurrenz von Alienware und MSI abzusetzen, klären wir in diesem Test. Sind aller guten Dinge drei?

Der Monitor-Markt steht im Frühjahr 2024 ganz klar im Zeichen der dritten QD-OLED-Generation aus dem Hause Samsung – und das ganz zurecht, wie unsere Tests des Alienware AW3225QF und des MSI MPG 321URX im 32-Zoll-Format oder des Alienware AW2725DF im 27-Zoll-Format gezeigt haben. Jetzt strengt sich der ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM an, ebenfalls eine Duftmarke zu hinterlassen. Dies soll durch ein schickes Design, viele Zusatzfeatures und umfangreiche OLED-Schutzfunktionen gelingen. Darüber hinaus bietet ASUS so manchen Sonderweg, um sich von der Konkurrenz abzuheben.

Mit den neuen Panels wird grundsätzlich sehr viel von dem geboten, was sich Spieler seit vielen Jahren wünschen. Primär wäre bei den 32-Zöllern die hohe Wiederholfrequenz von 240 Hz zu nennen, die mit der OLED-typisch extrem schnellen Reaktionszeit kombiniert wird, Samsung spricht von 0,03 ms. Wer es noch schneller mag, kann im QD-OLED-Lager auf die 27-Zöller schielen, die mit 360 Hz arbeiten. Die Unterschiede fallen jedoch gering aus und sind in erster Linie für eSportler nennenswert. In unseren Augen sind die größeren Modelle daher die besseren Allrounder und beispielsweise auch für Creator interessant.

Letzteres liegt daran, dass mit der Kombination aus einer Diagonalen von 32 Zoll und der UHD-Auflösung viel Platz auf dem Desktop ermöglicht wird. Zusammen mit dem großen Farbvolumen, das das Panel bietet, werden so auch Content Creator angesprochen. Da mit der aktuellen QD-OLED-Funktion obendrein Farbsäume weitestgehend der Vergangenheit angehören, konnte die Textlesbarkeit deutlich verbessert werden; ein Problem, das bei den ersten Geräten noch bestand. OLED-typisch gibt es zudem einen extremen Kontrastumfang, was zusammen mit der hohen Peak-Helligkeit von 1.000 cd/m² eine spektakuläre HDR-Wiedergabe ermöglichen sollte.

Preislich liegt der ASUS ROG Swift PG32UCDM über den Konkurrenz-Modellen. Die UVP liegt bei stattlichen 1.799 Euro, zur Einführung gibt es ihn allerdings für 1.499 Euro, während er im Preisvergleich für 1.750 Euro gelistet ist. Zum Vergleich: Der MSI MPG 321URX kostet 1.399 Euro, der Alienware AW3225QF rund 1.130 Euro. Erst einmal müssen wir abwarten, wie sich die Preise in den kommenden Wochen entwickeln – noch ist das ASUS-Modell in nur sehr begrenzten Stückzahlen verfügbar.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des ASUS ROG Swift PG32UCDM gehören:

Kabel DisplayPort

Kabel HDMI

Kabel USB Typ C

Kabel USB Typ A auf Typ B

Wallmount

externes Netzteil (280 W)

Der Lieferumfang fällt vorbildlich aus. Zudem gefällt, dass alle Kabel in einer praktischen kleinen Tasche untergebracht werden.

Spezifikationen des ASUS ROG SwifT PG32UCDM in der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.699 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.asus.de Diagonale: 32 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz/Grau Format: 16:9 Panel: QD OLED (3rd Gen.) Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: SDR: 250 cd/m²

HDR: 1.000 cd/m² Reaktionszeit: 0,03 ms Wiederholfrequenz: 240 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x Typ C (90 W / 65 W PD)

4x USB 3.0 (1up, 3 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 8,8 kg Abmessungen (B x H x T): 718 x 579 x 274 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm

Neigung: -5° - 20°

Drehung: -15° - 15° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: G-Sync zertifiziert, FreeSync Premium Pro zertifiziert, KVM Switch