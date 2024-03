Werbung

Spätestens seit der 2024er CES steht fest: OLED-Displays sind auf unsere Schreibtische gekommen, um zu bleiben. Praktisch kein Anbieter ist ohne ein neues Display mit OLED-Panel nach Las Vegas gekommen. Mit dem Alienware AW3225QF haben wir nun eines der ersten Geräte der dritten QD-OLED-Generation im Test und sind gespannt, was der 32-Zöller mit seinem 240 Hz schnellen Panel zu leisten im Stande ist. Problemlos gestaltete sich der Test jedoch nicht – so viel sei schon einmal verraten.

Vor ziemlich genau zwei Jahren startete die erste Runde des großen OLED-Hypes mit dem Alienware AW3423DW (zum Test) auf unseren Schreibtischen. Klar, OLED-Monitore gab es auch schon zuvor, rückblickend kann aber festgehalten werden, dass erst mit der CES 2022 der Zug rund um die organische Leuchtdiode so richtig ins Rollen gekommen ist. Was mit etwas Abstand aber auch festgehalten werden kann: Samsungs erste QD-OLED-Panels oder auch die Konkurrenz-Modelle von LG Displays machten vieles richtig und sind gerade für Gamer ein riesiger Schritt in Richtung des idealen Gaming-Monitors – alles war aber eben noch nicht perfekt. Insbesondere sichtbare Farbsäume störten viele, aber nicht alle User, denn die Wahrnehmung erwies sich als stark subjektiv geprägt. Auch hinsichtlich der maximalen Helligkeit gab es noch Luft nach oben.

Jetzt steht die dritte Generation der QD-OLED-Panels von Samsung am Start, wie sie beim Alienware AW3225QF genutzt wird. Diese soll gerade im Bereich der Farbsäume Fortschritte machen, aber auch an anderer Stelle punkten können. Die Eckdaten lesen sich für Gamer zunächst einmal sehr überzeugend. Die Reaktionszeit wird mit sehr kurzen 0,03 ms angegeben, während die maximale Wiederholfrequenz mit 240 Hz beziffert wird. Für eine gesteigerte Immersion soll ein Curved-Panel sorgen, der Radius fällt mit 1.700 mm recht groß aus.

Wie bereits in der Vergangenheit zu beobachten war, werden auch bei der dritten Generation der QD-OLEDs diverse Geräte mit dem (fast) gleichen Panel angeboten. Der ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM und der MSI MPG321URX sind nur zwei der zahlreichen Geräte, die zeitnah zu diesem Test im Handel verfügbar sein sollten - letzterer befindet sich aktuell bei uns im Test. Dennoch stellt der Alienware AW3225QF eine Besonderheit dar, denn es handelt sich bislang um das einzige Gerät mit einem Curved-Panel.

Grundlegend handelt es sich beim Alienware AW3225QF um einen 32 Zöller mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten. Alienware selbst spricht vom weltweit ersten 4K-QD-OLED-Gaming-Monitor - dass dem nicht grundsätzlich so ist, haben wir gerade bereits geklärt. Wer in der nativen Auflösung die vollen 240 Hz ausreizen möchte, braucht also eine schnelle GPU. Damit Tearing-Effekte nicht stören, ist der Monitor sowohl zu G-Sync als auch Adaptive Sync kompatibel.

Dank der namensgebenden Quantum-Dot-Schicht sollen die Farbräume nicht zu kurz kommen, DCI-P3 soll beispielsweise zu 99 % abgedeckt werden.

Preislich platziert Dell den Alienware AW3225QF zum Start bei 1.119 Euro. Ob der neue UHD-OLED preislich wirklich so attraktiv ist, wie es zunächst den Anschein macht, klären wir im weiteren Verlauf. Der bereits angesprochene MSI MPG321URX ist beispielsweise mehr als 200 Euro teurer.

Zum Verkaufsstart gab es bei Dell zudem Probleme im Service-Bereich. So waren die Service-Tags nicht korrekt hinterlegt, weshalb es nicht möglich war, die Geräte korrekt einem Käufer zuzuordnen, was laut Dell so auch nicht behoben werden konnte.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Alienware AW3225QF gehören:

Kabel DisplayPort

Kabel HDMI

Kabel USB Typ A auf Typ B

C13-Kaltegeräte-Kabel

Kalibrierungsprotokoll

Putztuch

VESA-Adapter

Spezifikationen des Alienware AW3225QF in der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.119 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.dell.de Diagonale: 32 Zoll Krümmung 1.700 mm Gehäusefarbe: Schwarz/Weiß Format: 16:9 Panel: QD OLED (3rd Gen.) Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: SDR: k.A.

HDR: 1.000 cd/m² Reaktionszeit: 0,03 ms Wiederholfrequenz: 240 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x Typ C

4x USB 3.0 (1up, 3 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 9,35 kg Abmessungen (B x H x T): 715,56 x 472,77 x 305,72 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm

Neigung: -5° - 21°

Drehung: -20° - 20° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: G-Sync zertifiziert, Adapative Sync zertifiziert