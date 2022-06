Seite 1: ASUS ROG Strix XG32VC im Test: 32-Zoll-Curved-Gamer mit 170 Hz

Gaming-Monitore im 32-Zoll-Format stehen aktuell in unseren Testräumen hoch im Kurs. Nach zuletzt mehreren Modellen von MSI und LG folgt nun der ASUS ROG Strix XG32VC, der mit einem Curved-Panel, maximal 170 Hz und natürlich einer Reaktionszeit von 1 ms aufwarten will. Darüber hinaus gibt es einen integrierten KVM-Switch und natürlich viele Gaming-Features. Wie gut der Monitor wirklich ist, klären wir in unserem Test.

Das 32-Zoll-Format steht aktuell bei den Herstellern hoch im Kurs. Dabei sieht man verschiedenste Ausprägungen. Geräte wie der LG 32GP850-B (Test) oder der MSI Optix MPG321QRFDE-QD (Test) bieten 2.560 x 1.440 Bildpunkte (WQHD), der MSI Optix MPG321URDE-QD (Test) hingegen bietet auf der gleichen Diagonalen 3.840 x 2.160 Bildpunkte (UHD). Einen noch anderen Weg geht der ASUS Rog Strix XG32VC. Er setzt auch auf die WQHD-Auflösung bei 32 Zoll, nutzt aber ein Curved-Panel mit einem Radius von 1.800 mm. Gegenüber den planen Panels der anderen erwähnten Geräte soll so eine bessere Immersion geboten werden. Während bei den anderen erwähnten Geräten um IPS-Panels zum Einsatz kommen, setzt ASUS auf ein VA-Modell mit einem bauart-bedingt größeren Kontrastumfang.

ROG-typisch ist der Strix XG32VC natürlich voll und ganz auf Gamer abgestimmt. Die maximale Wiederholfrequenz liegt bei 170 Hz, die Reaktionszeit im MPRT-Modus bei 1 ms, GtG gibt ASUS einen Wert von 4 ms an. Gegen-Tearing ist FreeSync Premium Pro mit von der Partie und der integrierte KVM-Switch soll dafür sorgen, dass mehrere Systeme gleichzeitig mit dem Display verbunden werden können, was beispielsweise für Notebook- oder Konsolen-Nutzer praktisch sein kann. Nicht fehlen dürfen natürlich auch zahlreiche OSD-Features.

Mit einem Preis von rund 450 Euro liegt der ASUS ROG Strix XG32VC im normalen Preisbereich für ein Gerät dieser Klasse.

Lieferumfang

Der Lieferumgang des ASUS ROG Strix XG32VC sieht folgendermaßen aus:

Kurzanleitung

Netzteil

Kaltgeräte-Kabel

HDMI-Kabel

DisplayPort-Kabel

USB-Kabel Typ A - Typ B

USB-Kabel Typ C

Spezifikationen des ASUS ROG Strix XG32VC in der Übersicht Straßenpreis: ca. 450 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.asus.de Diagonale: 32 Zoll Krümmung 1.800 mm Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: VA-Panel Look up Table: 10 bit (8 Bit + FRC) Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 3.000:1 Helligkeit: max. 400 cd/m² Reaktionszeit: 4 ms (GtG)

1 ms (MPRT) Wiederholfrequenz: 170 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

1x HDMI

1x Typ C

3x USB 3.0 (1up, 2 down) HDCP: ja Gewicht: 7,7 kg Abmessungen (B x H x T): 713 x 452 x 279 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 100 mm

Neigung: -5° - 20°

Drehen: -25° - 25° Kensington-Lock: nein Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern Sonstiges: FreeSync Premium Plus, RGB-Beleuchtung, KVM-Switch, Typ C mit 15 W PD, Software-Bedienung