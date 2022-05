Seite 1: LG UltraGear 32GP850-B im Test: Gute Gaming-Leistung, schwacher Kontrast

Der LG UltraGear 32GP850-B will als 32-Zöller mit 180 Hz und einem guten Preis-Leistungsverhältnis auf die Jagd nach Käufer gehen. Wie gut das Nano-IPS-Gerät ist und an welcher Stelle Abstriche akzeptiert werden müssen, klärt unser Test.

Gaming-Monitore stehen unvermindert hoch im Interesse der Käufer und Hersteller – die Herangehensweisen an das Gaming-Thema können dabei grundverschieden sein. Während Geräte wie der Alienware AW3423DW die Luxus-Klasse anvisieren, möchte der LG UltraGear 32GP850-B vielmehr preisbewusste Käufer ansprechen. Mit einem Straßenpreis von rund 390 Euro ist der 32-Zöller für ein Gerät dieser Größenklasse noch vergleichsweise bezahlbar. Da LG auf eines seiner eigenen Nano-IPS-Panels setzt, sollten großen Farbräume garantiert sein, während auch die maximale Wiederholfrequenz mit 165 Hz, bzw. 180 Hz im übertakteten Zustand für die allermeisten Spieler vollkommen ausreichend ist.

Die Reaktionszeit des Panels gibt LG mit 1 ms an, was natürlich nur mithilfe eines aggressiven Overdrive möglich ist. Auch Tearing-Effekte sollten kein Problem darstellen, denn es werden sowohl FreeSync Premium, als auch G-Sync unterstützt. Zu Letzterem ist der Monitor kompatibel, ein dediziertes G-Sync-Modul gibt es nicht, was in der Praxis jedoch kaum einen Unterschied ausmacht.

Was LG bislang als Paket geschnürt hat, klingt nach einer runden Sache für einen aktuellen Gaming-Monitor. Als größte Einschränkung aus Allround-Sicht ist die native WQHD-Auflösung anzusehen, denn die Bildschärfe leidet deutlich, der Platz auf dem Desktop fällt recht überschaubar aus. Ob es noch weitere Stolpersteine gibt, werden wir im Verlauf des Tests beleuchten.

Spezifikationen des LG 32GP850-B in der Übersicht Straßenpreis: ca. 390 Euro Garantie: 24 Monate (Pick-up and Return) Homepage: www.lg.de Diagonale: 32 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz-Rot Format: 16:9 Panel: Nano-IPS-Panel Look up Table: 10 bit. (8 bit + FRC) Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: max. 350 cd/m² Reaktionszeit: 1 ms Wiederholfrequenz: 165 Hz (OC: 180 Hz) Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

2x HDMI

3x USB 3.0 (1up, 2 down) HDCP: ja Gewicht: 7,2 kg Abmessungen (B x H x T): 714,7 x 490,3 - 600,3 x 292,1 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 110 mm

Neigung: -5° - 15° Kensington-Lock: nein Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern Sonstiges: OSC-Bedienung, G-Sync Compatibe, FreeSync Premium, HDR10, Nano-IPS