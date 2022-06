Seite 1: MSI Optix MPG321QRF-QD im Test: Quantum-Dot-Gamer mit WQHD

Der MSI Optix MPG321QRFDE-QD kommt als Gaming-Monitor im 32-Zoll-Format, möchte mit der genutzten WQHD-Auflösung aber schnellen Frameraten nicht im Weg stehen und unterstützt dazu passend bis zu 175 Hz. Dank der Quantum-Dot-Technik sollen aber auch Farben auf Top-Niveau geboten werden. In unserem Test klären wir, wo die Schwachstellen liegen und in welchen Bereichen das Display punkten kann.

Mit den Display-Namen ist das so eine Sache. Die Hersteller greifen auf lange Zahlen- und Buchstabenreihen zurück, die natürlich alle logisch erklärt werden können, am Ende reicht aber eine minimale Abweichung und wir haben einen stark abweichenden Monitor auf dem Schreibtisch stehen. So in etwa trifft das auf den MSI Optix MPG321QRFDE-QD zu, unseren aktuellen Testkandidaten.

Wer nun meint, dass wir den gleichen Monitor zum zweiten Mal in kurzer Zeit testen, der irrt. Zwar hatten wir im März den MSI Optix MPG321URDE-QD im Test, der auf den ersten Blick genau so aussieht und im gleichen Format daherkommt und ebenfalls auf die Quantum-Dot-Technik setzt – es gibt allerdings einen entscheidenden Unterschied. Der MSI Optix MPG321QRFDE-QD (also das diesmalige Testmodell) setzt auf ein WQHD-Panel, der MSI Optix MPG321URDE-QD (das Modell aus dem März) nutzt ein UHD-Panel. 2.560 x 1.440 Bildpunkten stehen also 3.840 x 2.160 Bildpunkten gegenüber. Entsprechend wundert es nicht, dass das niedriger auflösende Modell mit maximal 175 Hz etwas schneller arbeitet.

Von diesem Unterschied einmal abgesehen, sind die beiden Geräte ziemlich ähnlich, auch wenn MSI betont, dass es sich nicht um eine Familie handelt. Das Featureset ist voll und ganz auf Spieler zugeschnitten, was sich der Reaktionszeit von 1 ms, der G-Sync-Kompatibilität und vielen Komfort-Funktionen für Gamer zeigt. Ein KVM-Switch fehlt ebenfalls nicht, sodass die Benutzung von mehreren Systemen gleichzeitig kein Problem sein sollte. Über einen Helligkeitssensor kann das Backlight automatisch an die Umgebungshelligkeit angepasst werden, was sich positiv auf den Stromverbrauch auswirken kann.

Der Preis liegt bei rund 700 Euro, was auf den ersten Blick recht viel erscheint. Vor Kurzem hatten wir mit dem LG Ultragear 32GP850-V ebenfalls ein 32-Zoll-Modell mit WQHD-Auflösung und maximal 180 Hz im Test. Dieses setzt auf ein Nano-IPS-Panel und kostet aktuell rund 400 Euro.

Spezifikationen des MSI Optix MPG321QRFDE-QD in der Übersicht Straßenpreis: ca. 700 Euro Garantie: 24 Monate Homepage: www.msi.com Diagonale: 32 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: Rapid IPS-Panel / Quantum Dot Look up Table: 10 bit (8 bit + FRC) Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: max. 400 cd/m² Reaktionszeit: MPRT: 1 ms

TR + TF: 7 ms Wiederholfrequenz: 175 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

2x HDMI

1x Typ C

3x USB 3.1 HDCP: ja Gewicht: 20,2 kg Abmessungen (B x H x T): 727,1 x 251,8 x 482,2 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 100 mm

Neigung: -5° - 20° Kensington-Lock: nein Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: KVM-Switch, G-Sync Compatible, FreeSync Premium, 15 W PowerDelivery