Werbung

Auch wenn sich die NVIDIA-GeForce-RTX-50-Serie im Notebook abgesehen von DLSS 4 und der Multiframe Generation leistungsmäßig kaum von ihrer Vorgänger-Generation absetzen kann, so ermöglicht sie doch gänzlich andere Anwendungsszenarien. ASUS packt die mobilen Chips nicht nur in Notebooks, sondern verwendet sich auch in externen Grafiklösungen und besonders kompakten Gaming-Systemen, wie man sie in Taipeh auf der Computex 2025 ausstellt.

Den ASUS ROG NUC (2025) hatte man zwar bereits zur CES 2025 zu Beginn des Jahres angekündigt, er soll nun aber endlich nach Deutschland kommen – zumindest konnte man uns im Standgespräch für die nahe Zukunft ein Testmuster zusagen. Der ROG NUC (2025) ist ein nur 282,4 x 187,7 x 56,5 mm kompakter Gaming-Rechner, dessen Optik und Hardware klar auf Spieler abzielt. So werkeln im Inneren des 3-Liter-Gehäuses ein Intel Core Ultra 9 275H auf Arrow-Lake-Basis, der mit einer NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop kombiniert wird. Sie entspricht in etwa einer GeForce RTX 5070 Ti aus dem Desktop und kann mit 16 GB Videospeicher sowie den neusten RTX-Techniken aufwarten, was ein Spielen aktueller Grafikkracher problemlos möglich macht. Dazu gibt es maximal 96 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 6.400 MHz und eine NVMe-SSD mit 2 TB Speicher. Letztere kann bereits per PCIe 5.0 angebunden werden, ein zweites Laufwerk bringt das Gaming-NUC ebenfalls unter.

Wem die Leistung nicht ausreicht, der soll die Hardware dank eines umfangreichen BIOS leicht übertakten oder das System werkzeuglos öffnen können, um zumindest den Speicher aufzurüsten. Die Kühlung setzt sich aus drei Lüftern und zwei Vapor-Chambern zusammen und soll eine Verlustleistung von mindestens 135 W abführen können. Wirklich viel Luft nach oben ist da nicht.

Mit Strom versorgt wird das System über ein externes Notebook-Netzteil. Anschlussseitig gibt es viele moderne Schnittstellen wie Thunderbolt 4, Killer-WiFi 7, Bluetooth 5.4, aber auch klassische USB-A-Schnittstellen, einen HDMI-2.1-Port und einen RJ45-LAN-Anschluss sowie zwei DisplayPort-2.1-Ausgänge. Theoretisch lassen sich bis zu fünf 4K-Displays anschließen. Um die Soundausgabe kümmert sich ein ALC3251-Chip von Realtek.

Externe GPU-Power für unterwegs

In der ROG XG Mobile verbaut ASUS das amtierende Flaggschiffmodell der Blackwell-Familie. Die NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop gehört mit 10.496 Shadereinheiten und einem 24 GB großen GDDR7-Videospeicher, der obendrein über ein 256-Bit-Interface angeschlossen ist, zu den schnellsten mobilen Grafikchips. Die stellt die XG Mobile als externe Grafikkarte weniger leistungsstarken Notebooks und Mini-PCs zur Verfügung, um stationär mehr Spieleleistung bereitstellen zu können.

Angeschlossen wird sie per Thunderbolt 5, womit Bandbreiten von rund 80 GBit/s möglich werden. Das reduziert den Bottleneck gegenüber dem Vorgänger weiter und kommt schon fast einer Verdopplung gleich. Als Dock werden zusätzliche Schnittstellen wie ein SD-Kartenleser oder zwei USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereitgestellt, die Videoausgabe erfolgt per HDMI 2.1 und DisplayPort 2.1.

Gekühlt wird der Chip über ein neu gestaltetes Vapor-Chamber-Kühlsystem, das 150 % mehr Kühloberfläche als ein Standard-Heatpipe-Design bieten und damit die Abwärme effektiver ableiten können soll, während der Geräuschpegel auf ein Minimum reduziert werden soll. Wie das ROG NUC besitzt auch die XG Mobile ein auffallendes Erscheinungsbild und kommt in einem silbergrauen Design mit schwarzer Klavierlackoptik auf dem Deckel sowie natürlich einem gut in Szene gesetzten und beleuchteten ROG-Logo daher. Das Chassis ist teilweise halbtransparent.

Zusammen mit einem ASUS ROG Flow Z13, mit dem man die eGPU auf der Computex 2025 präsentiert, werden so Portabilität und Performance in einer guten Kompromisslösung zusammengeführt. Für Desktop-Grafikkarten hat ASUS die ROG XG Station 3 im Messegepäck.

Preise und Verfügbarkeit ASUS ROG NUC 15 - Jean Canyon - RNUC15JNK9X28AA2, Core Ultra 9 275HX, 32GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 5080, EU-Netzkabel (90AS00I1-M00090) Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 2.949,00 EUR Zeigen >>