Seit Dezember sind die fünf Teilnehmer unseres diesjährigen Modding-Contests fleißig am Werkeln und verschaffen ihrem NZXT-Gehäuse ein komplett neues Äußeres. Wie schon in den Jahren zuvor, kommen dabei die unterschiedlichsten Materialien zum Einsatz – die Modder beweisen viel Liebe zum Detail, handwerkliches Geschick und einiges an Kreativität. Viele hantieren mit Holz, aber auch mit eher ungewöhnlichen Werkstoffen wie Leder, Bambus oder Kupfer.

Wir werfen einen Blick auf die bisherigen Arbeiten. Dabei muss natürlich das gestellte Hardwarepaket, das von zahlreichen Sponsonren wie Alphacool, Biwin, ZOTAC und AMD oder NZXT zur Verfügung gestellt wurde, verbaut werden.

alanlee – The Samurai Saga

Bevor es offiziell vor knapp drei Monaten losing, holte sich alanlee für sein Projekt "The Samurai Saga" zunächst Inspiration in einem Samurai-Museum und kaufte sich ein Schwert als Vorlage. Der Modder arbeitet an einer Art Schrein und hat das NZXT-Gehäuse kurzerhand in einen Holzmantel gepackt, der sich über zwei vollautomatische Türen öffnen lässt und sogar einen integrierten Bildschirm hervorholen kann. Das Gehäuse wurde mit zahlreichen Holz- und Leder-Elementen verziert, die Tastatur integriert und eigene Lautsprecher links und rechts implementiert. In einem selbstgebauten Samurai-Helm versteckt sich eine Webcam. Alanlee hat die Ideen stets im Kopf und baut seine Fortschritte immer so, wie sie ihm gerade durch den Kopf gehen – sehr beeindruckend!

i2r – Vision of the past

i2r widmet sich bei seinem Projekt "Vision of the past" einem futuristischen Konzept mit einigen Steam-, Diesel- und Cyberpunk-Elementen. Hierfür hat er abgerundete Elemente aus dem 3D-Drucker angebracht und diese in einer eher ungewöhnlichen Farbkombination aus Blau, Rosa und Gelb lackiert. In der Front ist als Eyecatcher eine Iris-Linse direkt hinter einem der Lüfter eingelassen, welche sich über einen Steppermotor automatisch öffnen und schließen lässt. Das gilt auch für die Lüftergitter an der Seite, dazwischen ist ein 2 Zoll großes LCD integriert.

karta03 – Voyager Flow

Ein gänzliches anderes Konzept verfolgt karta03 mit seinem "Voyager Flow" getauften Projekt. Er will einen tragbaren PC mit einem integrierten Monitor und kompletter Peripherie schaffen – ähnlich wie er bei mobilen Polizeieinsätzen oftmals zum Einsatz kommt. Hierfür hat er ein Aluminiumgestell angefertigt in das separate Kühlkammern für die einzelnen Hardware-Komponenten stecken. Sogar der Grafikkarte hat er ein komplett neues Äußeres spendiert. Dass nicht immer alles glatt läuft, musste der Modder beim Einbau des Displays schmerzlich feststellen, weshalb er spontan auf ein kleineres 24-Zoll-Panel umschwenkte und dafür das gesamte Grundgerüst neugestalten musste.

Pizzasemmel – High Gothic

Pizzasemmel arbeitet bei seinem Projekt "High Gothic" an einer aufwendigen Kathedrale, die an das Warhammer-40K-Universum angelehnt ist und später mit zahlreichen Bedienpulten, Konsolen, Kabeln und Rohren sowie einem wilden Materialmix aus gelasertem HDF, Sperrholz, 2K-Modelliermasse, 3D-Druck und am Ende auch mit Pinsel, Farbe und Washes auf sich aufmerksam machen soll. Zum einen setzt er auf schicke Holzrahmen im Stile verschiedener Kirchenfenster, deren Verglasung aufwendig aus Gußharz in verschiedenen Farben eingesetzt wurden. Zum anderen schmücken Säulen und ein Fließenboden aus Polystyrol das Innenleben sowie die Außenhaut des NZXT-Gehäuses. Die Lüfter im Boden sind in einer Art Brunnengehäuse versteckt, der Ausgleichsbehälter für die Wasserkühlung könnte vermutlich in einer Art Altar dargestellt werden. Wir sind gespannt, wie es weitergehen wird!

Uncle.Pi – Blood is Forever

Uncle.Pi hat sein Mod ebenfalls dem Universum von Warhammer 40K und dabei speziell den Blood Angels angelehnt. Als Grundgerüst dient zunächst ein Holzgehäuse, das mit viel Blech und Kupfer überzogen ist. Er arbeitet viel mit Blechschere und Falzzange. Vor allem aber unter körperlicher Anstrengung, denn für das in Kupfer geschlagene Drachen-Emblem hat er insgesamt mehr als 40.000 Schläge benötigt. Das Blech wird ständig erwärmt und beschlagen, um es in die gewünschte Form zu bringen, bzw. um ein Wölben zu verhindern. Auch er hat der Grafikkarte ein passendes, neues Äußeres spendiert.

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 10. November 2024

Start am 1. Dezember 2024

Ende der Bearbeitungszeit ist am 30. März, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 20. April 2024

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

