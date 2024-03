Werbung

Über fünf Monate lang wurde in der Community im Rahmen unseres alljährlichen Modding-Contests fleißig gedremelt, gehobelt, gefeilt, lackiert und vor allem eines: gebastelt. Fünf Teilnehmer mussten einem Gehäuse von be quiet! ein völlig neues Äußeres spendieren und damit ihre Kreativität, ihr handwerkliches Geschick und einen guten Umgang mit Zeitdruck unter Beweis stellen, denn alle Modder widmeten sich in ihrer Freizeit nach dem Berufs- und Familienalltag den Projekten.

In diesem Jahr haben es mit Ausnahme kleinerer Anpassungen alle fünf Projekte über die Ziellinie geschafft. Wieder einmal mehr sind fünf spannende Bastelprojekte umgesetzt worden, die mit viel Liebe zum Detail, einiges an Handarbeit und viel aufgewendeter Arbeitszeit umgesetzt wurden. Die Auswahl des Gewinners wird uns auch in diesem Jahr nicht leicht fallen.

Bevor wir uns an die Verkündung des Gewinners machen, stellen wir die finalen Mods in alphabetischer Reihenfolge vor.

"Magic Winter" - Harito

Als eigentlicher Modellbauer ist "Harito" unserem Aufruf zum Modding-Contest gefolgt und hat sich erstmals im Bereich des Casemoddings versucht. Herausgekommen ist eine schicke Winterlandschaft, die nicht nur das ursprüngliche be-quiet-Gehäuse umfasst, sondern obendrein den mitgelieferten Monitor und die Eingabegeräte einschließt. Den Rahmen des Monitors hat der Modder schneeweiß eingefärbt, den Fuß mit einer winterlichen Miniaturlandschaft geschmückt.

Die Liebe zum Modellbau beweist "Harito" vor allem beim Gehäuse. In dieses hat er kurzerhand eine gesamte Miniaturlandschaft verbaut. Auf einem Berg hin zum Ausgleichsbehälter sind einige Wanderer und Skifahrer zu erkennen, ein zusätzlicher Skilift bringt weiteres Leben in das Gehäuse. Die Watte erzeugt einen tollen Schnee-Effekt, sondern sorgt auch dafür, dass einige der Schläuche und Kabel versteckt werden können. Außerdem hat "Harito" auf der linken Seite rechts zur Front ein Display verbaut, das die Auslastung und Temperaturen der Hauptkomponenten übersichtlich anzeigt. An Front und auf dem Deckel sitzen Eisdrachen, was für ein mystisches, frostiges Flair sorgt. Natürlich fehlt eine passende LED-Beleuchtung nicht.

"McLaren" - MudzieModz

"Mudziemods" hat sein Projekt dem Motorsport gewidmet und das Gehäuse mit einigen Silhouetten eines rasanten Sportflitzers versehen. Sein Vorbild: Der McLaren P1 GTR. Dabei hat er die markante Front mit ihrem Vorderlicht und der Stoßstange nachgebaut und diese außerhalb des Gehäuses nach vorne herausstechen lassen. An der Rückseite im Bereich des Deckels gibt es die verschnörkelte Rückbeleuchtung, der auffällige Spoiler und die dicken Auspuffrohre.

Wie bei der Vorlage, lässt sich der gesamte Aufbau über eine Flügeltüre öffnen und sich so eindrucksvoll in Szene setzen. Im Inneren gibt es dann natürlich eine aufwendige Custom-Wasserkühlung, die vom Aufbau und Design her an den leistungsstarken Motor erinnert. Die Grafikkarte hat eine Carbon-Optik beim Kühler erhalten, die Kabel werden hinter entsprechenden Halterungen sauber versteckt. Damit zieht sich das Thema "Supersport Car" durch das gesamte Konzept. Aufgrund eines geplatzten Auftrags für den 3D-Druck einiger Bauteile kam der Modder am Ende ziemlich ins Straucheln. Ausgeholfen hat ihm am Ende die Community, womit der McLaren pünktlich fertig werden konnte!

"Ocean Gate" - Raceface

"Raceface" hat sein Gehäuse in eine Unterwasserwelt verwandelt. Unter dem Namen "Ocean Gate" hat er das Gehäuse erheblich vergrößert, um eine Vielzahl typischer Meeresbewohner unterbringen zu können. Dazu zählen aufwendige Korallen, Haie oder Orcas. Das eigentliche be-quiet-Gehäuse wurde hierfür künstlich verlängert und mit Arcylglas bespickt, um das Innere natürlich in voller Pracht wie bei einem echten Aquarium zur Schau stellen zu können.

Hierfür mussten sämtliche Innereien des eigentlichen Gehäuses aufwendig umgebaut und lackiert werden. Per Gips sind ganze Riffe entstanden, wozwischen sich einige Elemente der Hardware vor allem für die Kühlung wiederfinden. Bei der Wasserkühlung und den Kabelsleeves hat sich der Modder für weiß-blaue Farbwahl entschieden, genau wie bei der Beleuchtung, welche sich ebenfalls stimmig in das Gesamtkonzept einbringt.

"Mario's World" - Robert_JJ4

"Robert_JJ4" sah sich zu Beginn des Wettbewerbs als Modding-Anfänger, konnte am Ende jedoch mit einem spannenden Projekt aufwarten. So verschrieb er sich bei seinem Projekt nach der Filmvorführung von "Super Mario Brothers" dem Klempner und seinen Freunden aus dem Pilzkönigreich, wobei der Fokus klar auf Mario Kart und speziell auf die Regenbogenbahn gesetzt wurde. Er hat eine Carrera-Bahn durch und um das Gehäuse verlaufen lassen.

Die Geschehnisse auf dieser Rennstrecke werden von zwei riesigen, 60 cm großen Figuren links und rechts begutachtet und sind in teils über 40 stündiger Druckzeit entstanden. Die aufwendige LED-Beleuchtung wird über einen ESP-Chip versorgt. Insgesamt kümmern sich um die 500 LEDs um die farbenfrohe Regenbogenbeleuchtung, wie man sie aus dem Spiel her kennt. Selbst die Farbbahn wird entsprechend illuminiert. Außerdem hat der Modder die Maus in ein Kart gepackt und somit ebenfalls optisch deutlich aufgewertet. Das gilt obendrein für den Standfuß des Monitors

"RetroXX Gaming" - Yargen

Bei "Yargen" drehte sich in diesem Jahr alles Rund um das Thema „RetroXX Gaming“. Er hat sein Gehäuse mitsamt der Hardware zu einem Arcade-Gaming-Boliden umgebaut und dabei sogar an die passende Steuerung gedacht. Der Spielautomat ist komplett aus Holz gefertigt, wobei jedes einzelne Teil aufwendig geschliffen, gestrichen und lackiert wurde. Während im oberen Teilbereich der Monitor sitzt, steckt im unteren Segment hinter einer Plexiglasscheibe die gesamte Hardware. Deren Kühlung hat ebenfalls einen entsprechenden Retro-Style aufgelegt bekommen. Angelehnt ist die gesamte Außenhaut an PacMan. Eine farbenfrohe Beleuchtung mit vielen Elementen aus dem Spiel fehlen natürlich ebenfalls nicht – zahlreiche Hersteller-Logos als Sponsoren sind an den Seiten zu finden. Der gesamte Aufbau wiegt laut Yargen geschätzt 80 kg.

Der Gewinner steht bald fest

In den kommenden Tagen wird sich die Hardwareluxx-Jury – bestehend aus einigen Mitgliedern der Redaktion und Moderation zusammensetzen – und die Wahl des Gewinners nach dem offiziellen Regelwerk der DCMM treffen, wobei dieses mit Blick auf die Worklogführung etwas erweitert wurde. Konkret verfahren wir so, wie schon in den letzten Jahren.

Wir bedanken uns an dieser Stelle schon einmal für die unkomplizierte Zusammenarbeit bei be quiet!, ASUS, Kingston, ZOTAC, Philips, Mountain und cablemod sowie den zahlreichen weiteren Sponsoren, die diesen Contest erst möglich gemacht haben. Auch den fleißigen Bastlern gebührt schon jetzt ein dickes Danke!

