In der letzten Woche startete die Ausschreibung für unseren diesjährigen Modding-Contest, welchen wir bereits das 13. Jahr in Folge austragen wollen. Zwar wurde das Gehäuse in der Ankündigung bereits namentlich genannt, jedoch nicht ausführlich vorgestellt. Das wollen wir in diesem Beitrag nun nachholen.

Als Grundlage für den Modding Contest 2013 dient das be quiet! Shadow Base 800, welches der Hersteller als komplett neue Gehäuseserie zur Computex 2023 angekündigt hatte. Es sortiert sich zwischen den Pure-Base- und Dark-Base-Gehäusen ein und ist in fünf verschiedenen Varianten erhältlich, womit man unterschiedlichen Geschmäckern gerecht werden kann. Welche Version die Modder später bearbeiten möchten, das dürfen sie selbst entscheiden.

Das Shadow Base 800 Black ist das Basismodell mit drei unbeleuchteten Pure-Wings-3-140-mm-PWM-Lüftern. Das Shadow Base 800 DX Black und das Shadow Base 800 DX White erhalten die gleichen Lüfter, fallen allerdings durch A-RGB-Streifen an den Seiten der Front etwas mehr auf. Besonders intensiv beleuchtet werden schließlich das Shadow Base 800 FX Black und das Shadow Base 800 FX White mit jeweils vier vormontierten Light-Wings-140-mm-PWM-Lüftern. Sie profitieren außerdem von einem ARGB/PWM-Hub für bis zu acht Geräte.

Abgesehen von der Lüfterbestückung, der Grundfarbe und damit der Optik bieten alle Shadow-Base-800-Modelle ausreichend Platz für einen schnellen Gaming-Rechner, welchen die Teilnehmer des Modding-Contests natürlich ebenfalls von zahlreichen Partnern wie Intel, ZOTAC, Kingston, ASUS oder Alphacool zur Verfügung gestellt bekommen. Die Möglichkeiten reichen hin bis zu einem großen E-ATX-Board mit 18 cm hohem Kühler und 43 cm langer Grafikkarte. Letztere kann sogar mit einem optional erhältlichem Riserkabel vertikal montiert werden und sich so schön zur Schau stellen lassen. Natürlich gibt es dafür bereits ab Werk ein Seitenfenster. Eine aufwendige Wasserkühlung mit 360 oder 420 mm großen Radiatoren lässt sich ebenso unterbringen, wie zahlreiche Zusatzlüfter an der Front oder im Deckel. In jedem Fall sorgt eine luftige Meshfront für eine gute Belüftung.

Alle Modellversionen des be quiet! Shadow Base 800 bieten ein I/O-Panel mit einmal USB 3.2 Gen2 Typ C, zwei USB-3.0-Ports und Audiobuchsen. Eine integrierte Kabelleiste soll im Innenraum für Ordnung sorgen. HDDs und SSDs können werkzeuglos montiert werden. Ab Werk finden maximal zwei 3,5- und vier 2,5-Zoll-Laufwerke Platz. Mit optionalem Zubehör stehen bis zu vier 3,5- und acht 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung.

Das Shadow Base 800 kommt so auf Abmessungen von 247 x 522 x 550 mm (B x H x T) und wiegt in der Basisvariante 11,7 kg.

Seit September ist das be quiet! Shadow Base 800 in Deutschland erhältlich. Für das Shadow Base 800 Black sind offiziell 149,90 Euro angesetzt, das Shadow Base 800 DX Black und das Shadow Base 800 DX White kosteten hingegen 169,90 Euro, während die Spitzenmodelle, das Shadow Base 800 FX, 199,90 Euro und 209,90 Euro in Schwarz und Weiß kosten.

Die Teilnehmer unseres diesjährigen Modding-Contests dürfen das Gehäuse nach Herzenslust modden und optisch ein neues Dasein spendieren. Die Ausschreibung hierfür läuft noch bis diesen Sonntag, 15. Oktober 2023, 20:00 Uhr.

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 15. Oktober 2023 20:00 Uhr

Start am 1. November 2023

Ende der Bearbeitungszeit ist am 25. Februar 2024, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 10. März 2024, 23:00 Uhr

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

