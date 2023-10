Werbung

Vor etwa vier Wochen starteten wir die Ausschreibung für unseren diesjährigen Modding-Contest, welchen wir inzwischen zum 13. Mal in Folge austragen. Auch in diesem Jahr sind mit be quiet!, Intel, ZOTAC, Kingston, Philips, ASUS, Alphacool und Mountain zahlreiche Partner und Sponsoren vertreten.

Sie alle haben für alle Teilnehmer ein dickes Hardwarepaket geschnürt, dessen Inhalt bis vor Kurzem teilweise sogar noch unter NDA stand und mit dem sich ein richtig potenter Gaming-PC mitsamt Eingabegeräte und Monitor zusammenbauen lässt. Ein bisschen Freiraum gibt es außerdem beim Gehäuse, denn in diesem Jahr dient das be quiet! Shadow Base 800 als Grundlage für den Wettbewerb. Der Midi-Tower ist in fünf verschiedenen Varianten erhältlich, von denen sich die Modder ihre favorisierte Version aussuchen dürfen.

In den letzten drei Wochen haben uns nahezu täglich Bewerbungen erreicht, die mit viel Mühe bis hin zu ausführlich ausformulierten PDF-Dokumenten mit vielen Bildern und Konzeptzeichnungen erstellt wurden. Das Feedback war abermals überwältigend, wenngleich es in diesem Jahr knapp nicht für einen neuen Bewerberrekord aus der Pandemiezeit gereicht hat.

Bereits in den Jahren zuvor hatten sich die Teilnehmer kräftig ins Zeug gelegt und wahre Kunstwerke aus ihren Gehäusen erschaffen. Darunter ganze Piratenschiffe, schicke Jeans-Umbauten und natürlich der eine oder andere futuristische Gehäuse-Mod. Wir sind gespannt, was uns diesem Jahr erwarten wird und was die Teilnehmer alles zaubern werden!

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns in dieser Woche zusammengesetzt, sind alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Auch in diesem Jahr ist uns die Wahl nicht leicht gefallen, doch am Ende können nur fünf Modder an unserem Modding Contest 2023 teilnehmen.

Wir wollen die Bewerber nicht länger auf die Folter spannen und die Teilnehmer nun küren. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die fünf Forennutzer "mudziemodz", "Yargen", "Raceface", "Robert_JJ4" und "Harito" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Schon in Kürze sollen sie ihr gewünschtes Gehäuse für ihre Projekte erhalten und das Hardwarepaket nach und nach zugestellt bekommen.

Wir wünschen viel Spaß beim Modden und freuen uns auf schicke Arbeiten!

Alle Komponenten des Hardware-Pakets:

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 22. Oktober 20:00 Uhr

Start am 8. November 2023

Ende der Bearbeitungszeit ist am 03. März 2024, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 17. März 2024 23:00 Uhr

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

