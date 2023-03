Werbung

Über vier Monate lang wurde in der Community im Rahmen unseres alljährlichen Modding-Contests wieder fleißig gedremelt, gehobelt, gefeilt, lackiert und vor allem eines: Gebastelt. Fünf Teilnehmer mussten einem Gehäuse von Fractal Design ein völlig neues Äußeres spendieren und damit ihre Kreativität, ihr handwerkliches Geschick und einen guten Umgang mit Zeitdruck unter Beweis stellen, denn alle Modder widmeten sich stets in ihrer Freizeit nach dem Berufs- und Familienalltag ihren Projekten.

Das haben leider nicht ganz alle geschafft: Von fünf Projekten haben es in diesem Jahr nur drei über die Ziellinie gebracht, wobei ein Mod nur ganz knapp nicht fertig werden konnte und der zweite bereits nach ein wenigen Wochen aus Zeitgründen eingestellt werden musste. Trotzdem sind wieder einmal mehr spannende Bastelprojekte umgesetzt worden, die wir vor der Verkündung des Gewinners an dieser Stelle in alphabetischer Reihenfolge vorstellen möchten.

"Molly" - brometheus

"brometheus" hatte sich in diesem Jahr einiges vorgenommen. Sein Plan war es, den Mule namens "Molly" aus seinem Lieblingsspiel "Deep Rock Galactic" in Gehäuseform zu packen. Dabei setzte er überwiegend auf 3D-Druck, was ziemlich zeitintensiv war, denn einzelne Teile kamen auf eine Druckzeit von über 40 Stunden, was wenig Raum für Fehler ließ. Zudem mussten die einzelnen Bauteile aufwendig gespachtelt, geschliffen und farblich lackiert werden – vor allem mithilfe einiger Klammern langwierig zusammengeklebt werden – mit Blick auf die späteren Spaltmaße sicher kein leichtes Unterfangen.

Am Ende ging dem Modder leider die Zeit aus, denn einzelne Gehäuseteile und Klappen sind lediglich grundiert worden, die Wasserkühlung ist nicht wirklich funktionsfähig. Trotzdem sieht man bereits an einigen Stellen, wohin die Reise gehen sollte und der Modder hat einige coole Features sowie interessante Details eingebracht.

Wir hoffen, dass das Projekt in den kommenden Wochen für die Community noch zu Ende gebracht wird!

"house of the dragon" - i2r

Im Endspurt noch einmal richtig Gas gegeben hat "i2R", denn auch er musste teilweise improvisieren, um sein Projekt rechtzeitig zum Ende des Wettbewerbs zu Ende zu bringen. Herausgekommen ist ein schicker Casemod, der sich der Intro-Szene der beliebten Fantasy-Serie "Game of Thrones" widmet und damit die markanten Gebäude und Bauwerke der einzelnen Königreiche Westeros zeigt. Er griff ebenfalls auf 3D-Druck zurück, wobei einzelne Teile des Fractal-Design-Gehäuses als Grundlage dienten und eine Bodenplatte aus Sperrholz zum Einsatz kam, die mit Gips aufwendig überzogen und bemalt wurde.

Darin flossen ebenfalls etliche Arbeitsstunden hinein, denn alleine das Aushärten dauerte teils mehrere Stunden. Fans der Serie dürften sich schnell zurechtfinden, denn der Modder beweist bei seinem Projekt viel Liebe zum Detail – sogar der Power-Knopf findet sich im typischen GoT-Design wieder. Für Hardware-Fans gibt es hingegen ein kleines Display zum Auslesen von Temperatur-Sensoren.

"autumn leaves" - minimii

Aufgrund seiner guten Vorarbeit hatte der User "minimii" weniger Probleme mit der Arbeitszeit und seinem herbstlich warmen Projekt "Autmn Leaves". Er hat den Radiator der Wasserkühlung samt Ausgleichsbehälter kurzer Hand nach Außen verfrachtet und in einer Art Baumstamm und mit viel Moos bespickt separat untergebracht. Im Inneren des dunkel lackierten und mit vielen Gold- und Messingfarbtönen verzierten Gehäuses gibt es ebenfalls einige Design-Elemente aus der Natur, wie Ahornblätter oder Rinde und Moos. Farblich angepasst wurden außerdem die Lüfter und Kühlelemente der Hardware, die teilweise sogar komplett in Eigenregie angefertigt wurden. Die Schläuche der Wasserkühlung hat der aufwendig gesleevt und hierfür über 130 Meter Juteschnur verwendet. Sogar den Monitor und die Eingabegeräte hat der Modder bedacht.

"a Plague Tale" - RobTheMadDogGER

Am schnellsten seine Ideen umgesetzt, hat "RobTheMadDogGER", welcher seinen Ideenanschub ebenfalls in der virtuellen Welt gefunden hatte. Er hat sein Mod ebenfalls seinem Lieblingsspiel gewidmet, wobei die Wahl auf "A Plague Tale" und damit auf eine sehr blutige Umsetzung fiel. Er hat das Gehäuse von Fractal Design per Wassertransferdruck aufwendig in seiner eigenen Badewanne foliert und die Seitenteile allesamt in Weiß eingetaucht sowie mit Blutflecken verziert. Passend dazu wurde das Frontgitter entsprechend eingefärbt.

Auf Wunsch der Community hin, hat er im Laufe des Contests weitere Ideen erhalten und umgesetzt. So wurde das Innere mit einigen Holzteilen, welche eine Fachwerk-Häuserzeile samt Kanalisation zeigen, verschönert. Natürlich fehlt eine aufwendige Beleuchtung mit vielen Feuerelementen nicht.

"Project Behemoth" - random2k4

"random2k4" hat bereits frühzeitig die Segel gestrichen und seinen Mod "Behemoth" aus dem Horizon-Universum nicht rechtzeitig fertig gebracht. Er will das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt für die Community fertigstellen und seine bisherigen Ansätze umsetzen. Wir sind gespannt!

In den kommenden Tagen wird sich die Hardwareluxx-Jury – bestehend aus einigen Mitgliedern der Redaktion und Moderation zusammensetzen – und die Wahl des Gewinners nach dem offiziellen Regelwerk der DCMM treffen, wobei dieses mit Blick auf die Worklogführung etwas erweitert wurde. Konkret verfahren wir so, wie schon in den letzten Jahren.

Wir bedanken uns an dieser Stelle schon einmal für die unkomplizierte Zusammenarbeit bei Fractal Design, MSI, AMD, AOC, Alphacool, Seasonic, Kingston und cablemod sowie den zahlreichen weiteren Sponsoren, die diesen Contest erst möglich gemacht haben. Auch den fleißigen Bastlern gebührt schon jetzt ein dickes Danke!

Zu den Worklogs

Alle Komponenten in der Übersicht:

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 30. Oktober 2022 20:00 Uhr

Start am 15. November 2022

Ende der Bearbeitungszeit ist am 19. März 2023, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 9. April 2023, 23:00 Uhr

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

Wer noch ein bisschen Inspiration sucht, kann sich die Bilder der Gewinner-Mods aus den letzten Jahren anschauen: