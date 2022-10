Werbung

Bereits zum zwölften Mal in Folge wollen wir unseren alljährlichen Modding-Contest veranstalten, der in der Vergangenheit immer wieder zahlreiche hochkarätige Gehäuse-Mods zu Tage förderte und sehr gut innerhalb der Community angenommen wurde. Teilweise wurden wahre Meisterwerke entworfen, die weit über den Einsatz einer bloßen Wasserkühlung und ein paar RGB-LEDs hinausgingen. Wir erinnern uns gerne zurück an schicke Jeans-Umbauten, futuristische PC-Gehäuse mit viel Liebe zum Detail bis hin zu ganzen Piratenschiffen und Atomreaktoren. Häufig griffen die Teilnehmer nicht bloß zum Schraubendreher, sondern setzten auch schwer zu bearbeitende Materialien wie Holz oder Glas ein und schreckten sogar vor dem Schweißgerät nicht zurück.

In diesem Jahr soll all das wieder so werden! In Zusammenarbeit mit vielen Hardware-Sponsoren starten wir ab sofort in die Bewerbungsphase für die zwölfte Auflage unseres Modding-Contests. Wie in den Jahren zuvor, gibt es auch in diesem Jahr für alle Teilnehmer nicht nur ein Gehäuse, sondern ein komplettes Hardware-Paket, das sogar einen Monitor und die Peripherie-Geräte bis hin zu Maus und Tastatur umfasst.

Für die 2022er-Ausgabe konnten wir Fractal Design als Hauptsponsor gewinnen, der natürlich das Gehäuse stellt. Im Fokus steht die Torrent-Serie des Herstellers, denn die späteren Teilnehmer dürfen für ihre Projekte wahlweise das Standard-, Compact- oder das Nano-Modell auswählen. Damit bekommt man also nicht nur einen klassischen Tower, sondern auch kleinere PC-Gehäuse zur Auswahl gestellt.

Dazu gibt es zahlreiche weitere Gaming-Komponenten, die von AMD, MSI, Kingston, Seasonic, AOC oder Cablemod und Alphacool gesponsert werden. Welche Komponenten, Bauteile und Warengutscheine das werden, werden wir in den kommenden Tagen noch ausführlich vorstellen. So viel sei schon jetzt gesagt: Mitmachen lohnt sich definitiv!

Auch wenn die Corona-Pandemie vielerorts überstanden zu sein scheint, wollen wir auch im nächsten keine Messe als Deadline nutzen und den Moddern wieder mehr Zeit für ihre Arbeiten geben. Die Bearbeitungszeit geht auch dieses Mal wieder weit über den Jahreswechsel hinaus.

Damit können sich die fünf ambitionierten Modder ausgiebig über das Fractal-Design-Gehäuse hermachen und diesem ein völlig neues Äußeres spendieren. Es werden keine Grenzen gesetzt: Ob giftgrüne Beleuchtung, eigenes Seitenteil oder eine komplett neue Front. Einzige Voraussetzung: Der Mod muss weiterhin die Funktion eines Gehäuses bieten und mit der gestellten Hardware funktionieren.

Über das Hardware-Paket verraten wir nur so viel: Die CPU entstammt der Ryzen-Familie von AMD, Kingston sponsert den Arbeitsspeicher und die SSD, Seasonic das Netzteil und Alphacool die Wasserkühlung. Der Monitor kommt aus dem Hause AOC, MSI gibt den gesamten Rest: Von Mainboard über Grafikkarte bis hin zur Tastatur, Maus und Headset.

Start der Bewerbungsphase

Um am neuen Modding-Contest von Hardwareluxx mit Fractal Design, AMD, MSI, Seasonic, Kingston, AOC und Alphacool sowie cablemod teilzunehmen, suchen wir ab sofort fünf Teilnehmer, die sich in ihren Fähigkeiten messen lassen wollen.

Wer sich bis zum 30. Oktober 2022 bei uns im Forum registriert und eine kurze Bewerbung samt Username an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. sendet, erhält die Aussicht auf eines von fünf Fractal-Design-Gehäusen sowie die gesponserte Hardware, welche nach einem erfolgreichen Mod natürlich behalten werden darf.

Für die Bewerbung brauchen wir keinen Lebenslauf samt Passfoto. Vielmehr reicht uns eine kurze Vorstellung eurerseits, gewürzt mit einigen Daten zur Person. Außerdem soll geklärt werden, warum ihr beim Modding-Contest teilnehmen wollt. Um den Bewerber besser einschätzen zu können, sind bisherige Modding-Projekte oder Basteleien von Vorteil. Natürlich gerne mit Bildern – sofern verfügbar.

Abschließend würden wir uns über einen kurzen Ausblick auf eure Schraubervision freuen: Was würdet ihr mit dem neuen Gehäuse anstellen, wenn ihr es zur freien Verfügung hättet?

Startschuss für die fünf Auserwählten ist der 15. November 2022. Damit die Community permanent auf dem Laufenden gehalten werden kann, erwarten wir von den Wettbewerbsteilnehmern alle zwei Wochen ihre Bauarbeiten und Aktionen in einem Thread im Forum zu dokumentieren. Dieser Prozess wird durch Hardwareluxx und die teilnehmenden Sponsoren zeitnah kontrolliert. Die Nicht-Einhaltung der Dokumentationspflicht führt unweigerlich zur frühen Disqualifikation und auch dazu, dass zumindest die Hardware-Komponenten wieder zurückgegeben werden müssen. Dies schließt auch zu spät eingereichte Dokumentationen mit ein.

Der "Ideendiebstahl" ist außerdem ein Thema, das beachtet werden muss: Wenn eure Arbeit zu stark oder vollständig auf einem bereits existierenden Mod basiert bzw. diesen kopiert, führt dies ebenso zur Disqualifikation. Inspirationen sind dabei natürlich nicht verboten, also keine Bange diesbezüglich. Wir möchten eure Kreativität damit nicht einschränken, sondern lediglich das Einreichen von zu stark nachgeahmten Beiträgen verhindern.

Durch diese Vorgehensweise ist nicht nur ein kontinuierlicher Ablauf gewährleistet, sondern man erhält auch einen unmittelbaren Einblick in die Entwicklung. Zusätzlich hat jeder Teilnehmer so natürlich auch die Chance auf hilfreiche Tipps und Anregungen aus der Community.

Um eine einheitliche Bewertungsgrundlage zu haben, muss das Case zum Ende Contests aus verschiedensten Blickwinkeln vor einem neutralen Hintergrund fotografiert werden. Zusätzlich dürfen Detailbilder einzelner Sonderlösungen gezeigt werden. Aus allen Einsendungen wählt dann die eine Jury den Gewinner (mehr Details zu einem späteren Zeitpunkt).

Also bewirb Dich jetzt und werde Gewinner des Modding-Contests 2022!

Teilnahmebedingungen:

Neben der kleinen Bewerbung, welche an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. geschickt werden muss, ist für das Führen des Tagebuches ein Account in unserem Forum vonnöten. Das Tagebuch muss während des gesamten Contests alle zwei Wochen mit Text- und Bildmaterial versorgt werden und ausschließlich in unserem Forum verbleiben. Um eine faire Werbung für die Tagebücher zu gewährleisten, nutzt jeder Teilnehmer im Zeitraum des Wettbewerbs eine zur Verfügung gestellte Signatur, die zum entsprechenden Tagebuch führt. Mitarbeiter der teilnehmenden Sponsoren und der Hardwareluxx Media GmbH sowie Moderatoren des Forums von Hardwareluxx sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 30. Oktober 2022 20:00 Uhr

Start am 15. November 2022

Ende der Bearbeitungszeit ist am 19. März 2023, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 9. April 2022, 23:00 Uhr

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

Wer noch ein bisschen Inspiration sucht, kann sich die Bilder der Gewinner-Mods aus den letzten Jahren anschauen: