Im November starteten wir zusammen mit vielen Hardware-Partnern und Sponsoren unseren alljährlichen Modding-Contest. Es ist bereits der zwölfte Wettbewerb dieser Art in Folge, bei dem die Community sich kreativ beweisen darf. So richtig loslegen konnten die fünf Teilnehmer aufgrund von Lieferverzögerungen bei der gestellten Hardware und dem Gehäuse allerdings erst im Dezember. Seitdem wird fleißig gewerkelt und die anfänglichen Ideen nach und nach in die Tat umgesetzt. Auch in diesem Jahr befinden sich wieder einige spannende Bastelprojekte in der Umsetzung. Wir werfen wenige Tage vor dem offiziellen Ende der Bearbeitungszeit einen Blick auf die bisherigen Fortschritte.

Der User „brometheus“ hat sein Casecon wie schon im Jahr 2020 seinem Lieblingsspiel gewidmet und sein Gehäuse in den Mule namens „Molly“ aus „Deep Rock Galactic“ verwandelt. Hierfür setzt er überwiegend auf 3D-Druck, wobei die Teile mit einiges an Spachtel-, Schleif- und Lackierarbeit zusammengeklebt werden. Einzelne Bauteile hatten eine Druckzeit von über 40 Stunden, der Innenraum setzt sich aus einem ebenfalls selbstgebauten Aluminiumgestell zusammen. Im finalen Mule sollen mehrere Radiatoren zum Einsatz kommen, wobei eine umfangreiche Beleuchtung natürlich nicht fehlen darf.

„i2r“ hat seine Vorlage in der Serienwelt gefunden und arbeitet an der Umsetzung des House-of-Dragons-Emblem aus der Serie „Game of Thrones“, das die markanten Gebäude und Bauwerke der einzelnen Königreiche von Westeros zeigen. Auch er setzt auf 3D-Druck, wobei natürlich Teile des Fractal-Design-Gehäuses als Grundlage dienen und eine Bodenplatte aus Sperrholz zum Einsatz kommt, die mit Gips überzogen wurde. Die Gebäude und Bauwerke wurden per Spritzspachtel bearbeitet und geschliffen, was teilweise ein Aushärten von mehreren Stunden bedeutete. Dabei beweist die Modder viel Liebe zum Detail, denn selbst der Power-Button kommt im typischen Design der Serie daher.

Einen ganz anderen Ansatz fährt „minimii“. Unter dem Motto „Autmn Leaves“ hat er ein herbstlich, warmes Casemod kreiert, das mit vielen Braun- und Grüntönen auf sich aufmerksam macht und diese mit vielen Messing-ähnlichen Elementen sowie Dekorationen aus der Natur ergänzt. Den Radiator für die Wasserkühlung hat er kurzer Hand ausgelagert und in einer Art Baumstamm mit viel Moos versteckt. Für die Materialien ist er sogar in die Wälder zum Sammeln gezogen. Das Holz und die Rinde wurden mit mattem Lack aufwendig versiegelt, die Schläuche zur Wasserkühlung mit über 130 Metern Juteschnur quasi gesleevt. Im Inneren setzt sich die Messing-Optik fort: Lüfter und einige Kühlelemente wurden entsprechend lackiert. Sogar den Monitor und die Eingabegeräte hat der Modder bedacht.

Die Grundlage seiner Idee hat „RobTheMadDogGER“ ebenfalls in der virtuellen Welt gefunden. Er widmet sein Mod seinem Lieblingsspiel „A Plague Tale“ und hat das Projekt zusammen mit seiner 14-jährigen Tochter umgesetzt, die kräftig mit Hand angelegt haben soll. Zunächst wurde das Gehäuse von Fractal Design per Wassertransferdruck poliert, wobei hierfür eine eigene Wanne angeschafft werden musste, um dort das Wasser auf 30 °C erwärmen und die Teile anschließend exakt 90 Sekunden darin liegen zu lassen, um abschließend den Aktivator auf die Folie zu bringen. Alle Seitenteile sind in Weiß eingetaucht und mit Blutflecken verziert. Das Frontgitter wurde ebenfalls rot lackiert, die Beleuchtung blutrot gewählt. Nach Anregung der Community verzierte er das Innere mit einigen Holzteilen, welche eine Fachwerk-Häuserzeile mit Kanalisation und Brand sowie Feuer zeigen, um auf die typische Rattenplage aus dem Spiel hinzuweisen.

„random2k4“ hatte ursprünglich vor, aus seinem Mod den Maschinengegner „Behemoth“ aus dem Horizon-Universum zu krieren und hat dafür bereits im Vorfeld aufwendige 3D-Modelle angefertigt. Zu einer pünktlichen Umsetzung des Projektes wird es zunächst allerdings nicht kommen, da der Modder aus persönlichen Gründen vom Contest zurücktrat. Er steht den anderen Teilnehmern aber mit regem Austausch in den Worklogs zur Verfügung und will das Projekt im Nachgang für die Community in jedem Fall zu Ende bringen.



Alle Komponenten in der Übersicht:

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 30. Oktober 2022 20:00 Uhr

Start am 15. November 2022

Ende der Bearbeitungszeit ist am 19. März 2023, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 9. April 2023, 23:00 Uhr

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

