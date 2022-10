Werbung

Nur wenige Tage nach dem Start der Bewerbungsphase für unseren diesjährigen Modding-Contest wollen wir die drei Gehäuse etwas ausführlicher vorstellen, damit alle potentiellen Bewerber sich ein besseres Bild machen und zugleich ihre Ideen leichter zur Schau stellen können. In diesem Jahr dürfen die späteren Teilnehmer des Wettbewerbs nämlich aus drei aktuellen Gehäusen von Fractal Design wählen. Zur Auswahl stehen das Fractal Design Torrent Standard, das Torrent Compact und das Fractal Design Torrent Nano.

Das Dreiergespann bietet ein komplett neues Design, soll sich aber auch durch sein Kühlkonzept von der Konkurrenz absetzen können. Hierfür bieten die drei Familienmitglieder ein offenes Gitter-Design an Front sowie Platz für riesige Lüfter direkt dahinter – teilweise liefern die Schweden bis zu fünf vorinstallierte Rotoren mit. Je nach Modellvariante können hinter der luftigen Front ein bis zwei riesige 180-mm-Lüfter untergebracht werden.

Allgemein unterscheiden sich die drei Serienvertreter in ihrer Größe. Während das Fractal Design Torrent Nano für kompakte mini-ITX-Systeme mit einer gesamten Bauhöhe von 374 mm gedacht ist, nimmt das Torrent Compact größere Mainboards bis hin zum E-ATX-Formfaktor auf und bietet außerdem Platz für mehrere Laufwerke und PCI-Steckkarten. Dafür fällt es mit einer Bauhöhe von 467 mm deutlich größer aus. Das Fractal Design Torrent ist mit 530 mm der größte Serienvertreter und klar das Flaggschiff der Reihe. Er fährt in Sachen Platz, Montagemöglichkeiten und Belüftung am dicksten auf.

Auf Wunsch werden alle drei Modelle mit einem Seitenteil aus Tempered-Glass angeboten, damit die Hardware im Inneren mitsamt ihrer RGB-Beleuchtung eindrucksvoll zur Geltung kommen kann. Außerdem stehen mit Weiß und Schwarz zwei verschiedene Farbvarianten bereit.





Eckdaten:

Bezeichnung: Fractal Design Torrent Nano Fractal Design Torrent Compact Fractal Design Torrent Standard Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 222 x 374 x 417 mm (B x H x T) 222 x 467 x 450 mm (B x H x T) 242 x 530 x 544 mm (B x H x T) Formfaktor: Mini-ITX, Mini-DTX E-ATX (bis 274 mm Breite), SSI-CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX E-ATX, SSI-EEB, SSI-CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 1x 3,5/2,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) 1x 3,5/2,5 Zoll (intern), 3x 2,5 Zoll (intern) 2x 3,5 Zoll (intern), 4x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 2x 120/140 bzw. 1/180 mm (Front, 1x 180 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, optional), 2x 120/140 mm (Boden, optional) 3x 120 bzw. 2x 140/180 mm (Front, 2x 180 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, optional), 3x 120/2x140/2x 180 mm (180 mm mit Micro-ATX-Mainboard) (Boden, optional) 3x 120/140 oder 2x 180 mm (Front, 2x 180 mm vorinstalliert), 3x 120/140 oder 2x 180 mm (Boden, 3x 140 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 240/140 mm, Rückwand: 120 mm, Boden: 240/280 mm Front: 360/280 mm, Rückwand: 120 mm, Boden: 240/280 mm Front: 360/420 mm, Boden: 360/420 mm, Rückwand: 120/140 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,5 cm 17,4 cm 18,8 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 33,5 cm mit 180-mm-Frontlüfter, 31 cm mit 120/140-mm-Frontlüfter unten 33 cm mit 180-mm-Frontlüfter, 34,3 cm mit 120/140-mm-Frontlüfter unten 46,1 cm ohne Frontlüfter, 42,3 cm mit Frontlüfter Gewicht: Black TG: 6,0 kg, White TG: 5,8 kg, Black Solid: 5,5 kg Black TG: 8,0 kg / White TG: 7,7 kg / Black Solid: 7,4 kg etwa 11 kg Preis: 115,99 Euro (Solid), 125,99 Euro (TG) und 136,99 Euro (TG RGB, jeweils UVP) 136,99 Euro (Solid), 147,99 Euro (TG) und 168,99 Euro (TG RGB) 229,99 Euro (UVP), andere Varianten ab 179,99 Euro (UVP)

Je nach Ausführung kostet das Fractal Design Torrent zwischen etwa 115 bis 230 Euro. Welchem Gehäuse die Teilnehmer ein völlig neues Äußeres spendieren möchten, das dürfen sie selbst entscheiden.

Dickes Hardware-Paket gibt es obendrauf

Wie schon in den Jahren zuvor gibt es auch in diesem Jahr wieder ein dickes Hardware-Paket obendrauf. Alle fünf Teilnehmer dürfen sich über einen Prozessor von AMD, ein Mainboard und eine Grafikkarte von MSI sowie über viele Wasserkühlungs-Komponenten von Alphacool freuen. Der Arbeitsspeicher und die SSD kommen von Kingston, der Monitor von AOC und das Netzteil von Seasonic. Cablemod gibt seine gelseevten Kabelstränge dazu.

Das gesamte Hardware-Paket werden wir in den nächsten Tagen bekannt geben und ausführlich vorstellen. Bis dahin darf schon einmal fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden:

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Modding-Contest 2022 mit vielen tollen neuen Projekten!