Werbung

Bereits seit einigen Monaten verfolgen wir die Entwicklung für einige Speicherkits. Zuletzt haben wir Ende Januar einen Blick auf die Entwicklung geworfen. Es ist also wieder einmal Zeit für einen erneuten Blick darauf.

Bereits in den vergangenen 1–2 Wochen war erkennbar, dass sich die enormen Preissteigerungen am Endkundenmarkt etwas verlangsamt haben. Einzelne Kits sind noch immer kaum verfügbar, werden nur von einzelnen Händlern angeboten und sind dementsprechend teuer. Hinzu kommt, dass viele Kits im Geizhals-Preisvergleich zu günstigen Preisen nur noch von eBay-Verkäufern angeboten werden.

Die Kollegen von ComputerBase haben eine ausführliche Auswertung der Preise mit grafischer Hilfestellung. Demnach erreichten die Speicherkits Mitte Januar den Höchststand. Im Vergleich zu den Preisen Mitte Oktober 2025 wurde der Speicher um bis zu 350 % teurer, ist seitdem aber im Durchschnitt auf 300 % gesunken. Wir bewegen uns also noch immer auf extrem hohem Niveau.

Preisentwicklung beim Arbeitsspeicher Speicherkit Preis zum Test Preis (13.11.25) Preis (26.11.25) Preis (04.12.25) Preis (12.01.26) Preis (28.01.26) Preis (17.02.26) TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black, 2x 16 GB, DDR5-7600, CL36 (Test) 150 Euro 320 Euro 320 Euro - - - - G.Skill Trident Z Neo RGB, 2x 64 GB DDR5-6000 CL34 (Test) 445 Euro 1.080 Euro 1.480 Euro 2.050 Euro 1.900 Euro 2.100 Euro 2.025 Euro Teamgroup T-Create Expert, 2x 16 GB, DDR5-7200, CL34 (Test) 126 Euro 330 Euro 310 Euro 450 Euro - 650 Euro 680 Euro G.Skill Trident Z5 Neo RGB, 2x 16 GB, DDR5-6000, CL26 (Test)

210 Euro - - 540 Euro - 645 Euro 900 Euro G.Skill Trident Z5 CK CUDIMM, 2x 24 GB, DDR5-8200, CL40 (Test) 250 Euro 340 Euro 430 Euro 520 Euro - 1.250 Euro 1.140 Euro Corsair Vengeance RGB CUDIMM 2x 24 GB, DDR5-8400 CL40 (Test) 390 Euro 540 Euro 430 Euro 1.000 Euro 1.080 Euro 950 Euro 950 Euro KLEVV Cras V RGB, 2x 16 GB GB, DDR5-7200 CL34 (Test) - - - - - - - KLEVV URBANE V RGB, 2x 16 GB, DDR5-7600, CL36 (Test) - - - - - - - Teamgroup T-Force XTREEM ARGB, 2x 24 GB, DDR5-8000 CL38 (Test) 340 Euro 360 Euro 360 Euro - - - - G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB, 2x 16 GB, DDR5-6000 CL28 (Test) 160 Euro 330 Euro 440 Euro 470 Euro 610 Euro 600 Euro 600 Euro G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB, 2x 16 GB, DDR5-8000 CL38 (Test) 250 Euro 425 Euro 470 Euro 520 Euro 650 Euro 625 Euro 640 Euro Patriot Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance 2x 24 GB, DDR5-6000 CL36 (Test) 185 Euro 355 Euro 455 Euro 510 Euro 540 Euro 765 Euro 765 Euro

Den Trend der Preisbremse, wenn man denn auf diesem Preisniveau davon reden möchte, sieht man aber nur bei den Speicherkits. SSDs und HDDs werden weiterhin immer teurer. Allerdings reden wir hier von Preissteigerungen von 50 % bei den drehenden Festplatten und 80 % bei den SSDs – liegen damit also noch auf einem anderen Niveau.

Auch Grafikkartenpreise sind aktuell stabil

Auch bei den Grafikkarten scheinen sich aktuell stabile Preise abzuzeichnen. Dies gilt für alle Modellvarianten der Radeon-RX-9000 und GeForce-RTX-50-Serie. Aber auch hier gilt: Das Preisniveau ist und verbleibt hoch.